 „Angajați-vă avocați!”. Democrații pregătesc anchete privind activitățile administrației Trump | adevarul.ro
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„Angajați-vă avocați!”. Democrații pregătesc anchete privind activitățile administrației Trump

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Robert Garcia, congresmanul democrat care urmează să devină viitorul președinte al Comisiei de Supraveghere din Camera Reprezentanților a SUA, le-a transmis republicanilor un mesaj format din două cuvinte: „Angajați-vă avocați!”

Robert Garcia
Robert Garcia Foto: Flickr

Potrivit The Hill, declarația vine în contextul în care democrații din comisie au lansat mai multe investigații privind activitățile administrației președintelui Donald Trump.

Investigația privind activitățile lui Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, s-a bucurat de sprijinul ambelor partide și este de așteptat să continue.

Democrații din comisie și-au exprimat însă dorința de a discuta cu mai mulți oficiali ai administrației Trump despre ceea ce știau aceștia în legătură cu activitățile lui Epstein.

De asemenea, democrații au inițiat mai multe anchete pe cont propriu, inclusiv una privind activitatea fostului Departament pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), condus de miliardarul Elon Musk, și au solicitat informații despre activitatea mai multor agenții responsabile de imigrație.

Aceștia au investigat și mai mulți oficiali acuzați că au profitat de funcțiile ocupate în guvern, inclusiv în legătură cu afacerile președintelui Donald Trump din domeniul criptomonedelor.

Totodată, au solicitat recent informații de la Kimberly Guilfoyle, fosta ambasadoare a SUA în Grecia, în urma unor relatări potrivit cărora aceasta ar fi cerut bani unui aliat al lui Trump pentru a-și achita datoriile de pe cardurile de credit înaintea audierii de confirmare a numirii sale.

Americanii au votat în alegerile de la jumătatea mandatului, pentru reînnoirea tuturor celor 435 de locuri din Camera Reprezentanților, a 35 de mandate de senator și a 36 de funcții de guvernator.

Rezultatele de până acum indică o victorie istorică a democraților, care au preluat controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului, provocând cea mai severă înfrângere electorală a președintelui Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă și schimbând radical echilibrul de putere de la Washington.

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