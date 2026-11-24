David Popovici va participa, marți seara, la un eveniment special organizat la Teatrul Odeon. Înotătorul îi va premia pe copiii și tinerii din medii defavorizate care au reușit să obțină rezultate foarte bune în domenii precum sportul, arta sau știința, în ciuda greutăților prin care trec.

David Popovici Foto: Facebook @david popovici

Campionul olimpic este ambasador al fundației Hope and Homes for Children România și susține programul „Bursele DAR”, prin care tinerii aflați în situații dificile primesc bani și ajutor adaptat nevoilor lor. Proiectul a început în 2022, iar pentru anul școlar 2026-2027 vor beneficia de sprijin 40 de copii și tineri, fiecare bursă având valoarea de 2.000 de euro.

David Popovici s-a implicat în această inițiativă în 2023 și participă an de an la ceremonia în cadrul căreia le oferă medalii bursierilor. De asemenea, sportivul a organizat mai multe campanii pentru strângerea de fonduri, inclusiv de ziua sa. În 2025, prin aceste acțiuni au fost adunați peste 130.000 de euro.

„Munca de aici înseamnă mai mult decât titlurile mele!”

La evenimentul de anul trecut, David Popovici le-a oferit celor 26 de participanți medalii pe care le câștigase la Campionatele Naționale, un gest prin care a vrut să împartă cu ei o parte din propriile reușite.

„Pentru mine astfel de evenimente înseamnă mult mai mult. Munca pe care o facem aici și cum reușim să-i ajutăm pe ei înseamnă mult mai mult decât titlurile mele și tot ce vine la pachet cu ele. Mă simt privilegiat să fiu în postura asta. Mi se pare ceva complet normal și natural să ajutăm atunci când putem. Eu am o platformă mai mare poate decât cei mai mulți oameni și încerc să mă folosesc cât mai bine de ea. Și, din fericire, reușesc să strâng bani pentru cei care poate nu au avut același suport pe care l-am avut eu!”, a spus Popovici.

„Sunt norocos că m-am născut într-un mediu cu condiții!”

„Mă consider foarte norocos. Este nevoie de foarte multă muncă, ambiție, însă nu este vorba despre asta. Mă consider norocos pentru că am avut șansa să mă nasc într-un mediu în care am avut toate condițiile și am avut toate șansele. Tocmai pentru că nu trăim într-o lume corectă, consider că este de datoria noastră, a tuturor, să facem și noi puțin parte din povestea voastră, cu micul sprijin pe care putem să-l oferim. Voi sunteți adevărații eroi!”, a admis David Popovici, citat de fanatik.ro.