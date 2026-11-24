Un câine din rasa Golden Retriever a ajutat la salvarea unei fetițe de doi ani care risca să se înece în piscina unei locuințe din Brazilia. Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Imaginile o arată pe o fetiță de doi ani, pe nume Maite, coborând treptele piscinei, apoi pierzându-și echilibrul și începând să se zbată sub apă. Un câine, aflat în apropiere, sare în piscină, iar copila reușește să se agațe de ea și să se mențină parțial deasupra apei.

La scurt timp, mama fetiței aleargă spre piscină și sare în apă, reușind să o scoată pe Maite în siguranță. Fetița nu a fost rănită, potrivit Daily Mail.

Incidentul s-a petrecut vineri, în timpul unei vacanțe petrecute de familie la locuința cumnatei mamei, unde trăiește și Tereza, golden retrieverul salvator. Mama copilei a povestit că se îndepărtase pentru scurt timp ca să ia o felie de tort, în vreme ce fiica sa mai mare, Nicolly, plecase să aducă o cădiță pentru câine.

„Fiica mea are acces la piscine și niciodată, absolut niciodată, nu intră singură. Întotdeauna așteaptă să intre cineva cu ea”, a declarat mama fetiței.

Întrebată ulterior ce voia să facă, micuța i-a răspuns că pur și simplu voia să sară în apă.

Foto: captură video

Apelul mamei către alți părinți

După incident, mama fetiței a decis să publice pe rețelele sociale înregistrarea, pentru a atrage atenția părinților asupra rapidității cu care se poate produce o tragedie. Ea a numit-o pe Tereza o eroină, spunând că animalul a ținut-o pe Maite la suprafață suficient timp pentru ca familia să intervină. Ulterior, mama a distribuit și imagini cu fetița jucându-se cu cățelușa.

„În două secunde se poate întâmpla o tragedie. Astăzi, încă o dată, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bunătatea și mila Sa față de fiicele mele și familia mea. Nu poți fi niciodată prea precaut.”

Golden Retriever, o rasă apreciată pentru blândețe

Câinii din rasa Golden Retriever sunt descriși ca afectuoși, răbdători, prietenoși și ușor de dresat. Sunt apreciați ca animale de companie pentru familiile cu copii și sunt folosiți și drept câini-călăuză pentru persoane cu dizabilități, potrivit unei prezentări a rasei publicate de Adevărul.

Supravegherea copiilor la piscină

Prezența mai multor adulți în jurul unei piscine nu înseamnă automat că micuții sunt supravegheați. Într-un articol publicat de Adevărul în iunie 2024, Victoria Kahl, terapeut respirator care a lucrat într-o unitate de terapie intensivă pediatrică, avertiza asupra riscului ca fiecare adult să presupună că altcineva urmărește copiii. Ea explica de ce nu-și lasă copiii să alerge nesupravegheați la petrecerile la piscină.

Tragedii s-au produs și în piscine gonflabile din curțile locuințelor. În august 2026, Adevărul relata despre o fetiță de un an și jumătate care a murit după ce s-a înecat într-o astfel de piscină, în localitatea Ciprian Porumbescu, județul Suceava. Copila nu a mai putut fi salvată, în ciuda manevrelor de resuscitare.