Locuitorii din Galați și Tulcea au fost avertizați marți, 24 noiembrie, prin mesaje RO-Alert. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, după ce radarele MApN au detectat o țintă aeriană la nord de brațul Chilia, în spațiul aerian ucrainean.

Alertă aeriană în Galați Foto: arhivă, Adevărul

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat, în cursul zilei de marți, o țintă aeriană la nord de brațul Chilia, în spațiul aerian al Ucrainei.

În urma acestei detecții, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației.

Mesaj RO-Alert transmis în nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea.

Foto: captură

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 14.37, potrivit informării Ministerului Apărării Naționale.

Locuitorii municipiului Galați au primit, de asemenea, o avertizare RO-Alert, în contextul situației aeriene din apropierea graniței.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că vor reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației.

Cum au reacționat gălățenii la alerta RO-Alert: „E inuman să ajungem să tresărim la fiecare zgomot pe cer”

Alerta RO-Alert și zgomotul avioanelor militare au stârnit numeroase reacții în rândul gălățenilor. Unii localnici au mărturisit că s-au speriat, în timp ce alții au ridicat întrebări despre existența și accesibilitatea adăposturilor de protecție civilă.

„Sunetul de RO-Alert și două avioane militare trecând în viteză. Atât a fost nevoie ca să rămân fără glas, cu picioarele amorțite de spaimă. E inuman să ajungem să tresărim la fiecare zgomot pe cer și să trăim în teroare. Cine răspunde pentru sănătatea noastră mintală și pentru panica pe care o îndurăm?”, a scris o gălățeancă pe ProLider FM.

O altă localnică a întrebat unde se află adăposturile în care oamenii s-ar putea refugia în cazul unei situații de urgență și dacă acestea sunt amenajate corespunzător.

„Unde sunt adăposturi și beciuri în Galați? Primarul a amenajat astfel de locuri? În Micro 19 se aud avioane deja. Deci primarul știe cumva unde sunt amenajate beciuri și adăposturi în caz de război sau cad obiecte? E bun că dați alerte”, a comentat aceasta.

Problema adăposturilor a fost reluată și de alți utilizatori. „În care beciuri? În care adăposturi?”, a întrebat o gălățeancă.

Au existat și reacții ale celor care au auzit avioanele militare trecând deasupra orașului. „Trec avioane și fac un zgomot de te înfioară!”, a scris o femeie.

O altă persoană a relatat că a auzit aeronavele și în Tecuci.

Alți gălățeni au mărturisit că au dezactivat notificările RO-Alert, unii spunând că alertele primite în timpul nopții îi trezeau din somn.