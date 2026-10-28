 Democrații cer anchetarea legăturilor lui Trump cu Epstein, după noi acuzații de agresiune sexuală. Cinci femei îl acuză pe președintele SUA | adevarul.ro
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Democrații cer anchetarea legăturilor lui Trump cu Epstein, după noi acuzații de agresiune sexuală. Cinci femei îl acuză pe președintele SUA

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Mai mulţi democraţi din Congresul american au cerut numirea unui procuror special pentru a ancheta legăturile dintre Donald Trump şi criminalul sexual Jeffrey Epstein, cu opt zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Jeffrey Epstein și Donald Trump
Jeffrey Epstein și Donald Trump Foto: Click

Această cerere a membrilor democraţi ai Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor nu are nicio şansă să se concretizeze, aşa cum recunosc chiar ei, numirea unui procuror special fiind de competenţa procurorului general Todd Blanche, fost avocat personal al lui Donald Trump.

Totuşi, aceasta scoate la iveală una dintre vulnerabilităţile preşedintelui republican în rândul bazei sale MAGA, deosebit de receptivă la teoriile conspiraţiei conform cărora Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în închisoare în 2019, nu s-ar fi sinucis, ci ar fi fost asasinat pentru a proteja de scandal personalităţi de prim rang, scrie News.

Donald Trump a fost mult timp apropiat de Jeffrey Epstein, pe vremea când cei doi făceau parte din cercul monden din New York şi Florida în anii 1990. El susţine însă că a rupt legăturile cu acesta cu mult înainte ca acesta să fie urmărit penal şi că nu a ştiut nimic despre crimele sexuale comise de finanţist, ale cărui victime, inclusiv minore, sunt estimate de autorităţile judiciare la „peste o mie”.

Membrii democraţi ai comisiei contestă din nou această versiune a faptelor, pe baza unui raport publicat luni, întocmit în urma mărturiilor a 11 femei, „dintre care cinci l-au acuzat direct pe Trump că le-a violat sau le-a agresat sexual în compania sau în prezenţa lui Epstein”. „Departamentul Justiţiei al lui Trump pare să ascundă aceste crime pentru a-l proteja pe preşedinte”, afirmă Jamie Raskin, principalul membru democrat al acestei comisii, într-un comunicat.

Fosta Miss Elveţia Beatrice Keul susţine că preşedintele SUA a violat-o la Hotelul Plaza din New York în 1993. Potrivit ziarului britanic The Telegraph, mărturia ei a fost inclusă în raportul democraţilor din Camera Reprezentanţilor.. „Se pare că, imediat ce au intrat, Trump a apucat-o pe Keul din spate şi a violat-o cu forţa; în timpul actului, i-a rupt rochia şi i-a provocat sângerări şi vânătăi pe mai multe părţi ale corpului”, se menţionează în raport. Documentul mai precizează că Keul a descris presupusul viol ca fiind „brutal”.

În octombrie 2024, femeia l-a acuzat public pe Trump, pentru prima dată, de hărţuire sexuală la Hotelul Plaza în 1993. Cu toate acestea, fostul fotomodel a declarat la momentul respectiv că lucrurile nu au mers mai departe. Acum, au ieşit la iveală noi detalii despre presupusul incident, potrivit The Telegpraph.

Republicanii au respins acuzaţiile ca fiind ştiri false în ajunul alegerilor intermediare din SUA.

„După ce a fost avocatul personal al lui Donald Trump, Todd Blanche a devenit secretarul său personal al Justiţiei”, acuză congresmenii democraţi în raportul lor.

Însă „nu există aproape niciun motiv să credem că această administraţie va lua această decizie minimă”, arată ei în legătură cu cererea lor de numire a unui procuror special. Prin urmare, ei fac apel la Congres să-şi exercite prerogativele pentru a „obţine dreptate pentru supravieţuitoare şi a pune capăt ascunderii ruşinoase a administraţiei Trump”.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a reacţionat denunţând pe X o „prostie totală”. „Asta fac mass-media şi democraţii chiar înainte de fiecare alegeri: răspândesc minciuni şi acuzaţii ridicole la adresa preşedintelui”, a afirmat el, asigurând că americanii „nu se lasă păcăliţi”. Potrivit mass-media americane, democraţii au cheltuit peste 35 de milioane de dolari pe spoturi de campanie axate în mod specific pe cazul Epstein.

Departamentul Justiţiei a publicat pe 30 ianuarie „peste trei milioane de pagini” din dosarul Epstein, afirmând că administraţia Trump şi-a îndeplinit astfel obligaţia, impusă de o lege adoptată în noiembrie de Congres, de a face lumină asupra acestui caz exploziv. Atât congresmeni democraţi, cât şi republicani l-au acuzat de reţinerea informaţiilor, în special din cauza cenzurării persistente a numeroase documente din dosar.

Simpla menţionare a numelui unei persoane în dosarul Epstein nu presupune, a priori, că aceasta ar fi comis fapte reprobabile. Însă, de la publicarea masivă din 30 ianuarie, numeroşi lideri şi personalităţi din întreaga lume au fost implicaţi în scandalul legat de dezvăluirea legăturilor lor din trecut cu Jeffrey Epstein, ceea ce a dus la anchete penale, arestări şi demisii, în special în Europa.

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