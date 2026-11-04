 Reuters: Înfrângerea electorală îl va transforma pe Donald Trump într-un „animal rănit” | adevarul.ro
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Reuters: Înfrângerea electorală îl va transforma pe Donald Trump într-un „animal rănit”

Alegeri intermediare SUA 2026
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În ciuda înfrângerii legislative usturătoare de marţi, el controlează în continuare aproape în totalitate deciziile comerciale şi militare care au provocat o reacţie atât de brutală, scrie Reuters.

Donald Trump
Donald Trump a anunțat că va uza de veto Foto: X/Donald J. Trump Posts TruthSocial

Pierderea ambelor camere ale Congresului, aşa cum indicau primele rezultate marţi seara, ar trebui să pună capăt celei mai haotice perioade din al doilea mandat al lui Trump. Odată instalaţi în funcţie, democraţii, care dispun de puteri de investigare, ar trebui să ţină în frâu cele mai grave excese ale preşedintelui, scrie Reuters într-un comentariu semnat de Gabriel Rubin.

Printre cele mai bogate surse de informaţii se numără probabil contractele guvernamentale discutabile, tranzacţiile în interes propriu ale familiei Trump în diverse afaceri cu criptomonede şi traficul de influenţă în străinătate.

Aceştia ar putea fi încurajaţi după o campanie electorală care părea să fie modelată direct de politica Casei Albe. De exemplu, sondajele au arătat că alegătorii s-au orientat puternic către democraţi în ultimele luni ale campaniei, pe măsură ce preţurile la benzină au crescut cu 40%, iar cele la motorină aproape s-au dublat în urma deciziei lui Trump de a ataca Iranul.

Candidaţii republicani din statele de la graniţa cu Canada au pierdut, în ciuda încercărilor de a se distanţa de tarifele oneroase impuse de Trump. Susan Collins, senatoarea republicană în funcţie din Maine, a obţinut chiar o reducere, în mare parte simbolică, a unor taxe la sfârşitul lunii octombrie, dar a fost prea puţin şi prea târziu. Adversarul ei, Troy Jackson, a ironizat-o în timpul dezbaterilor pentru că a obţinut eliminarea taxelor vamale asupra sării de drum: „Nu putem mânca sare de drum”.

Statele agricole şi industriale, afectate de pierderea pieţelor cheie de export din China pentru carne de vită şi soia, au dat verdicte deosebit de dure. Kansas, Carolina de Sud şi Texas au ales senatori democraţi pentru prima dată în ultimele decenii. Pe lângă reorientarea fronturilor de luptă ale politicii americane, mandatele lor de şase ani vor oferi un avantaj durabil în viitoarele cicluri electorale, făcând legislaţia ambiţioasă mai plauzibilă în cazul în care partidul de opoziţie va recâştiga Casa Albă în 2028.

Şi mai este şi adoptarea inteligenţei artificiale de către preşedinte şi partidul său. În Texas, probabil epicentrul boom-ului centrelor de date care alimentează chatbot-urile, democraţii au câştigat cursa pentru funcţia de guvernator pentru prima dată în ultimele decenii. Cheltuielile electorale de aproape 500 de milioane de dolari ale lui Elon Musk pentru republicani în Texas nu numai că au fost irosite, ci şi respinse.

În cele din urmă, însă, Trump a promis să devină „domnul Veto” împotriva unui Congres democrat, zădărnicind eforturile legiuitorilor de a se ocupa de aceste aspecte. Chiar şi încercările de a-i demite pe membrii administraţiei, precum secretarul apărării şi arhitectul războiului cu Iranul, Pete Hegseth, necesită o majoritate covârşitoare de voturi care ar putea fi încă de neatins. Vor exista lupte pe tema bugetului şi multe manevre riscante.

Înfrângere usturătoare pentru Trump

Deocamdată, mustrarea este dureroasă, dar incompletă, conchide comentariul Reuters.

Partidul Democrat a obținut 255 dintre cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și cel puțin 51 dintre cele 100 de locuri din Senat, numărul senatorilor democrați putând ajunge la 56 după centralizarea tuturor voturilor.

Victoria le oferă democraților controlul ambelor camere ale Congresului, într-un rezultat considerat unul dintre cele mai importante succese electorale ale partidului din ultimele decenii.

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