Cinci lucruri pe care Europa trebuie să le urmărească după victoria democraților în alegerile de la mijlocul mandatului din SUA

După înfrângerea republicanilor la alegerile de la mijlocul mandatului, Europa are de urmărit cinci lucruri: de la ajutorul pentru Ucraina și o posibilă înțelegere a lui Trump cu Rusia, până la prețurile la energie și riscul ca Washingtonul să fie absorbit de conflicte interne.

Donald Trump și lideri europeni în Biroul Oval Foto: Truth social

Democrații au câștigat Senatul și au obținut câștiguri importante în Camera Reprezentanților, iar Donald Trump intră în ultimii doi ani de mandat cu un Congres ostil.

„Luați-vă avocat“, a avertizat în primele ore ale dimineții de miercuri Robert Garcia, congresman din California, care ar urma să conducă Comisia pentru supraveghere a Camerei Reprezentanților.

Rezultatele vor declanșa probabil anchete privind războiul din Iran, modul în care este condus FBI și afacerile familiei lui Donald Trump. Presa americană le compară deja cu scandalul Whitewater din vremea lui Bill Clinton, la care se adaugă primul impeachment al lui Trump și chiar Iran-Contra.

Continentul european depinde în mare măsură de ce se întâmplă la Washington, de la prețurile la energie până la războiul din Ucraina. Iată cinci aspecte de urmărit.

1. Europa riscă să fie ținta frustrării lui Trump

Unii observatori cred că scenariul este nu doar posibil, ci foarte probabil. „Trebuie să ne pregătim nu pentru relații transatlantice mai armonioase, ci pentru mai multă ostilitate și pentru și mai multe cerințe ale lui Trump față de Europa“, a avertizat Wolfgang Ischinger, diplomat german cu state vechi și președinte de multă vreme al Conferinței de Securitate de la München.

Democrații vor putea să-l conteste pe Trump prin procedurile bugetare și prin audieri și anchete mai dure. Probabil vor condiționa mai strict proiectele de lege dorite de Casa Albă.

Președintele american are însă largi prerogative constituționale în politica externă, diplomație, securitate națională și comerț. Trump și-a extins puterea prin decrete și prin interpretări juridice inedite și contestate, menite să ocolească Congresul.

„Conduce armata. Controlează taxele și acordurile comerciale. Are tribuna publică. Chiar dacă democrații sunt majoritari în ambele Camere, el poate bloca legile prin veto“, a declarat Phil Gordon, fost consilier pe securitate națională al vicepreședintei Kamala Harris.

Analiștii se așteaptă la mai multă confruntare. Trump va dori probabil să arate că rămâne stăpân pe situație, iar pe scena internațională are mai multe posibilități să o facă. Europa se află de mult timp în vizorul lui și al aliaților săi din mișcarea MAGA, care spun că vor să salveze continentul de el însuși. Mai au la dispoziție doar doi ani.

2. Un răgaz pentru Ucraina

Majoritatea democraților importanți au susținut constant ajutorul pentru Ucraina. Ei îl prezintă drept o apărare a democrației și a dreptului internațional, dar și ca pe un interes de securitate al SUA.

Democrații pot crea condițiile pentru sprijinirea Ucrainei, dar nu trebuie să ne așteptăm la o „salvare instantanee“ pentru Volodimir Zelenski, a spus Bronwen Maddox, directoarea think tank-ului britanic Chatham House. Chiar dacă ar decide să trimită Kievului mai mult ajutor, inclusiv bani, acesta ar ajunge abia peste luni, poate chiar ani, a explicat ea.

Ucraina are nevoie imediată de sprijin, în special de rachete Patriot pentru apărarea antiaeriană, ca să treacă de iarnă sub bombardamentele continue ale Rusiei.

3. Un acord de pace în stil Trump

Trump se prezintă drept „președintele păcii“ și susține în repetate rânduri că a pus capăt la opt conflicte internaționale. El a spus că Ucraina ar fi trebuit să fie cel mai simplu acord de încheiat și îl învinuiește tot mai des pe Zelenski pentru lipsa unei înțelegeri.

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Fostul diplomat american Kurt Volker consideră că Trump va ignora protestele Kievului și ale aliaților europeni și „va începe să ridice sancțiunile și să facă afaceri cu Rusia“.

„Mi-l pot imagina foarte bine făcând asta unilateral, cerând Trezoreriei să nu mai aplice sancțiunile și încercând să obțină mai multe contracte energetice cu Rusia. Vorbește cu Putin despre revenirea marilor companii americane în Rusia“, a spus Volker.

În privința NATO și a amenințărilor de a reduce prezența militară americană pe continent, Volker se așteaptă ca Trump să rămână la nivelul declarațiilor. „Nu cred că se va schimba prea mult în ce privește retragerea din NATO sau reducerea trupelor. Trump este singur în SUA în această privință, nu are sprijinul democraților, al republicanilor, al Congresului sau al presei“, a afirmat el.

4. Scăderea prețurilor la energie

Prețurile la energie nu vor scădea probabil prea curând. Luni, petrolul s-a ieftinit în cel mai rapid ritm din august, dar barilul de Brent, reperul internațional, s-a tranzacționat în continuare la 108 dolari.

Dacă Trump nu încheie un acord de pace cu Teheranul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, șocul energetic prelungit va continua. El scumpește energia electrică în Europa, agravează criza costului vieții și influențează politica europeană. Directorul Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat că, fără un acord, industria aviatică „se va confrunta cu o criză reală până în martie sau aprilie“.

Pentru Trump, opțiunile în privința Iranului sunt puține: să relanseze operațiunile militare, în speranța că iranienii vor ceda sau că regimul teocratic se va prăbuși; să dea el înapoi; sau să se retragă și să spună că problema trebuie rezolvată de alții, adică de europeni sau de asiatici.

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Reluarea operațiunilor militare și o nouă scumpire a energiei ar fi extrem de nepopulare în SUA, dar pagubele electorale s-au produs deja.

5. Haos la Washington, puțin timp pentru restul lumii

Este posibil și ca SUA să fie atât de absorbite de lupta politică de la Washington, încât nici Trump, nici democrații să nu mai aibă timp pentru altceva, inclusiv pentru politica externă.

Fosta vicepreședintă Kamala Harris a avertizat luna trecută, într-un podcast, că democrații nu ar trebui să încerce un nou impeachment împotriva lui Trump, pe care l-a numit „o idee proastă“.

La rândul său, Rahm Emanuel, fost primar al orașului Chicago, le-a cerut colegilor să evite transformarea Congresului într-o arenă a conflictelor politice și să se concentreze pe costul vieții, pe majorarea salariului minim federal și pe noi reguli de etică pentru toate cele trei puteri ale statului.

Washingtonul a evitat însă rar luptele dure. Conflictele ar putea ajunge să afecteze și alte state, iar cele mai aprige dispute vor fi probabil în interiorul fiecărui partid, estimează John F. Harris de la Politico. „Ambele partide mari trebuie să aleagă cum se prezintă în fața alegătorilor în era politică de după Trump“, a scris el.