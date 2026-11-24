Karina, fiica cea mare a Alinei Laufer și a cântărețului Jorge, a împlinit săptămâna trecută 18 ani. Părinții ei au serbat-o cum se cuvine și au aflat, cu acest prilej, uimiți ce cadou își dorește de fapt fiica lor la majorat.

Karina, fiica cea mare a Alinei Laufer Foto: Instagram @alina.laufer

În prezent, Alina Laufer este mama a patru copii și își împarte timpul între viața de familie și proiectele profesionale. Este căsătorită cu omul de afaceri Ilan Laufer, alături de care îi crește pe gemenii Davina și Nathaniel și pe mezina Eden.

Din relația anterioară, cu artistul Jorge, Alina o are pe Karina.

Săptămâna aceasta, Alina Laufer și cântărețul Jorge au dat o petrecere mare în cinstea fiicei lor, la majoratul acesteia. Familiile ambilor ei părinți s-au reunit, iar Karina a avut parte de o aniversare de vis cu multe surprize și cadouri.

Alina Laufer a vorbit despre împlinirea vârstei de 18 ani de către fiica sa, Karina, mărturisind că momentul i-a adus un sentiment de mândrie, dar și de nostalgie.

Aceasta a dezvăluit că fiica ei nu își dorește să se mute singură într-un apartament, în ciuda propunerii făcute de tatăl său, Ilan Laufer.

„Karina nu a vrut să se mute de acasă, stă tot cu noi. Ilan i-a propus varianta asta. I-a zis că el la 18 ani s-a mutat singur. Nici nu vrea să audă! Nu scăpăm de ea.

Nu a vrut să se mute singură la apartament. Ea vrea silicoane! O las, de ce nu?! Ce-și dorește fata mea aia primește! O fată mare are mami. O să vedem, dar în viitor de ce nu?! E dreptul ei, e alegerea ei de femeie. E o fată atât de cumințică și de drăguță, că nu are rost să-i interzici lucruri. E mult mai matură decât mine și mai calculată”, a declarat Alina Laufer, în exclusivitate pentru Click!

Citește mai departe pe Click!