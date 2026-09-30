Trump, „trădat” de noul site al Casei Albe dedicat AI. Ce a răspuns la întrebarea „Cine a câştigat alegerile prezidenţiale din SUA din 2020?”

Preşedintele Donald Trump a afirmat în mod repetat - şi în mod fals - că a câştigat alegerile din 2020, care au fost de fapt câştigate de Joe Biden. Însă noul site America.gov, bazat pe inteligenţă artificială, pe care Trump l-a lansat marţi cu mare fast, susţine altceva.

Donald Trump, președintele SUA Foto: Profimedia

Ca răspuns la întrebarea „Cine a câştigat alegerile prezidenţiale din SUA din 2020? Cine a pierdut?”, site-ul America.gov răspunde astfel: „Joseph R. Biden Jr. a câştigat alegerile prezidenţiale din 2020 din SUA. Donald J. Trump a pierdut”.

Citând Arhivele Naţionale, site-ul prezintă, de asemenea, rezultatele oficiale ale colegiului electoral: „Biden: 306 voturi electorale” şi „Trump: 232 voturi electorale”, scrie News.

Potrivit Casei Albe, America.gov este „un punct unic de acces digital prin care americanii pot accesa online informaţii sau servicii ale guvernului federal”.

Trump a semnat marţi un decret prezidenţial pentru a „asigura integrarea agenţiilor federale” cu noul site web bazat pe inteligenţă artificială, conform Casei Albe.

Site-ul web este „un punct unic de acces sigur, inteligent şi orientat către servicii, prin intermediul căruia o persoană se poate autentifica, poate comunica într-un limbaj simplu, poate primi răspunsuri precise şi, acolo unde este autorizat şi posibil din punct de vedere tehnic, poate efectua tranzacţii administrative fără a fi nevoită să navigheze pe site-urile mai multor agenţii federale”, potrivit administraţiei Trump.

America.gov funcţionează pe baza tehnologiei de inteligenţă artificială Gemini de la Google şi Grok de la Elon Musk, a relatat CNBC, citându-l pe Joe Gebbia, directorul de design al SUA. Potrivit Casei Albe, site-ul oferă informaţii provenite de pe 29.000 de site-uri guvernamentale, accesibile prin intermediul unui chatbot care răspunde la întrebări. „Fiecare răspuns provine exclusiv de pe site-uri federale, statale şi locale”, se menţionează pe site.