Moartea unui copil de 7 ani a scos bicicliștii în stradă, la Torino. „Barieră umană” în fiecare dimineață, pe strada unde băieţelul a fost lovit de o maşină

Moartea unui copil de 7 ani, lovit de o mașină în timp ce mergea cu bicicleta la școală, a dus la o serie de proteste pentru siguranța bicicliștilor în Torino, care s-a extins apoi şi în alte oraşe din Italia.

Biciclişti italieni simulând moartea în urma unui accident auto. Foto: Facebook/Fondazione Michele Scarponi

În fiecare dimineață, în jurul orei 07:45, localnicii din Torino, pe biciclete sau pe jos, se întâlnesc la intersecția dintre corso Regina Margherita și via Cesare Balbo și se așază de-a lungul străzii. Timp de o oră, până la 08:45, formează o „barieră umană” între bicicliști și mașinile care circulă pe una dintre cele mai aglomerate artere din Torino.

Acțiunea a început după moartea lui Nicolo Di Cio, un copil de 7 ani din cartier care a fost lovit de o mașină pe 22 septembrie. Băiatul mergea cu bicicleta spre școală, însoțit de tatăl său, când a fost accidentat de o femeie aflată la volanul unui Chevrolet Matiz. Nicolo a murit, iar poliția continuă cercetările, atât mașina, cât și bicicleta copilului fiind confiscate pentru anchetă.

Potrivit Il Post, oamenii care participă la acest protest indit se aliniază chiar pe marcajul care desparte pista pentru biciclete de zona destinată mașinilor. Aleg intervalul în care traficul este cel mai aglomerat pentru a le oferi o formă de protecție celor care merg cu bicicleta spre școală sau serviciu.

De la solidaritate, la protest

La o zi după accident, mai multe asociații locale, comitetul cartierului Vanchiglia, FIAB Torino Bike Pride și voluntari au început să organizeze acțiuni dedicate siguranței rutiere și protejării bicicliștilor.

A fost organizat chiar şi un mob, cu zeci de biciclişti întişi pe jos, simulând moartea în urma unor accidente auto.

Moartea micuţului Nicolo a fost urmată de mai multe gesturi de solidaritate. La scurt timp după accident, oamenii s-au adunat în apropierea locului în care a fost omorât copilul, purtând un banner pe care scria „Este timpul să schimbăm lucrurile, voia doar să meargă la școală”. Ultima parte a mesajului a devenit, apoi, sloganul folosit la proteste și marșuri.

Bannerul devenit slogan al protestelor. Foto: Facebook/Leandro Barsotti

La numărul 63 de pe corso Regina Margherita, strada unde a avut loc accidentul mortal, oamenii au legat de un stâlp o bicicletă albă, un simbol folosit în Italia pentru comemorarea persoanelor care mor în accidente rutiere în timp ce merg pe bicicletă. În zilele care au urmat, locul s-a umplut de flori, mesaje, desene și jucării, care au ajuns să acopere aproape complet bicicleta.

Părinții lui Nicolò nu participă la proteste, însă au transmis că apreciază inițiativele organizate în memoria copilului. Ei au deschis, de asemenea, o strângere de fonduri pentru mai multe asociații care lucrează în domeniul mobilității și siguranței rutiere, printre care și FIAB.

Protestul se extinde

Între timp, pe 29 septembrie, protestul s-a mutat din cartier în fața Primăriei din Torino, iar o delegație a fost primită de primarul Stefano Lo Russo și de consiliera pentru Mobilitate, Chiara Foglietta. Cei doi au transmis că sunt dispuși să analizeze propunerile venite din partea protestatarilor și să participe la o întâlnire publică despre siguranța rutieră.

Între timp, acțiunile au ajuns și în alte orașe italiene. La Milano a avut loc o manifestație de susținere pentru protestatarii din Torino, iar cazul lui Nicolo a devenit un punct de referință în discuțiile despre siguranța bicicliștilor și spațiul rezervat acestora în orașele din Italia.

Datele citate de Il Post arată că, în primele nouă luni ale anului 2026, 179 de bicicliști au murit în Italia. În 2025 au fost înregistrate 222 de victime, iar în 2024, 185.