Rusia a folosit pentru prima dată o dronă cu propulsie cu reacție echipată cu o încărcătură concepută pentru a distruge stâlpi de înaltă tensiune și structuri metalice de poduri, a anunțat pe 30 septembrie Serhii „Flash" Beskrestnov, consilier prezidențial pentru tehnologii de apărare.

Distrugeri provocate de drone rusești Foto: X@Krieg2026

„Vești proaste. Astăzi, inamicul a folosit pentru prima dată o încărcătură specială cu efect de tăiere, de tip cumulativ, montată pe o dronă cu reacție", a scris Beskrestnov pe Telegram.

Potrivit lui, încărcătura a fost creată special pentru a distruge stâlpi de înaltă tensiune și structuri de oțel ale podurilor. Ea este formată dintr-o încărcătură principală de 40 de kilograme și patru module distructive suplimentare. „Cred că inamicul plănuiește să atace linii importante de transport al energiei electrice de înaltă tensiune", a spus consilierul.

Atacul din noaptea de 30 septembrie

Rusia a lansat miercuri noapte aproape 190 de drone de atac, precum și rachete balistice, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Ținta principală a fost infrastructura energetică din Kiev și din regiunea Kiev, dar au fost lovite și obiective critice din alte regiuni.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, în noaptea de marți spre miercuri au fost folosite 188 de drone, dintre care 86 cu reacție, dar și rachete Zircon, Oniks și Iskander. Apărarea antiaeriană a doborât sau a neutralizat cinci rachete și 155 de drone.

Între 6:30 și 18:30, ora locală, apărarea ucraineană a interceptat 254 dintre cele 285 de drone lansate de ruși. Dintre acestea, 174 erau drone cu reacție, iar 146 au fost interceptate. Spre ora 18:30, zece drone se mai aflau în spațiul aerian al Ucrainei.

Până seara, în capitală și în regiunea Kiev, precum și în regiunile Cernihiv și Jitomir au fost introduse întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică, a anunțat Ministerul Energiei. Dimineața, ministerul precizase că unii consumatori din Kiev și din cinci regiuni rămăseseră fără curent, dar nu se anticipau, inițial, restricții la nivel național.

Atacul a marcat o escaladare clară a campaniei reluate de Rusia împotriva sistemului energetic ucrainean. „Din vară, practic nu a existat o zi în care inamicul să nu atace infrastructura energetică. Dar un atac atât de masiv și combinat nu s-a mai produs de la sfârșitul ultimului sezon de încălzire", a declarat premierul Serhii Korețki.

O iarnă care se anunță grea

Sistemul energetic al Ucrainei era deja sub presiune. În vară, cererea ridicată din timpul caniculei a suprasolicitat rețeaua, iar atacurile rusești au provocat periodic întreruperi în diferite regiuni. Ukrenergo, operatorul național al rețelei electrice, le-a cerut în mod repetat consumatorilor să reducă consumul în orele de vârf.

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Iarna trecută, loviturile rusești au avariat grav infrastructura de energie și de încălzire, iar mii de locuințe au rămas pentru perioade lungi fără căldură și curent, pe timp de îngheț. Oficialii avertizează că iarna care vine ar putea fi și mai grea. Ucraina nu a asigurat încă finanțarea pentru planul său de reziliență energetică, de 5,4 miliarde de euro (6,2 miliarde de dolari), scrie kyivindependent.com.

Atacurile coincid cu primul val de frig al sezonului. Serviciul de Urgență al Ucrainei a avertizat că, în nopțile de 1-3 octombrie, temperaturile ar putea coborî între 0 și 3 grade Celsius pe întreg teritoriul țării.

Alertele aeriene costă Ucraina 45 de milioane de dolari pe oră

Alertele cu rachete costă Ucraina circa 45 de milioane de dolari pentru fiecare oră în care obligă firmele să-și oprească activitatea, a declarat ministrul Economiei și Mediului, Oleksandr Kravchenko, într-un interviu pentru The Guardian, publicat pe 30 septembrie. „Dacă oamenii sunt în adăposturi, afacerile se opresc", a spus el.

Potrivit ministrului, alertele prelungite, unele de câteva ore, pot paraliza mari părți din economie, pentru că angajații trebuie să se refugieze. Pe 2 septembrie, Ucraina a introdus un sistem de alertă în două trepte, pentru a limita pagubele economice. Alerta roșie este emisă la amenințarea cu rachete și cere firmelor să-și oprească activitatea, iar oamenilor să se adăpostească. Alerta galbenă avertizează în principal asupra dronelor și permite multor companii să continue lucrul.

Kravcenko a spus că peste jumătate dintre firme își continuă activitatea în timpul alertelor galbene, dar că acestea nu înseamnă lipsa pericolului. Pe 28 septembrie, o dronă rusească cu motor cu reacție a lovit clădirea Academiei Naționale de Științe din centrul Kievului, în timpul unei alerte galbene, când angajații se aflau încă înăuntru. În atac a murit un colaborator al fostului secretar al Consiliului Securității Naționale și Apărării, Volodimir Horbulin, și au fost răniți alți oameni.

„Ceea ce nu anticipaserăm pe deplin a fost cât de repede vor dezvolta rușii aceste drone cu reacție și cât de mult le vor folosi pentru a ataca orice", a spus ministrul.

Potrivit lui, atacurile rusești au provocat anul acesta pagube estimate la 10 miliarde de dolari activelor fixe din Ucraina. Au fost lovite oțelării, depozite, noduri logistice și centre de date, pe măsură ce Moscova vizează tot mai des infrastructura care susține economia. Rusia și-a intensificat și atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră și asupra infrastructurii de export maritim, ceea ce sporește presiunea asupra unuia dintre principalele culoare comerciale ale țării.

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Guvernul discută acum modalități prin care mai multe companii private să poată cumpăra sisteme ucrainene de apărare antiaeriană, pentru a-și proteja obiectivele. Kravchenko a recunoscut însă că firmele nu se pot apăra complet de rachetele și dronele rusești.

Zelenski, în sectorul Liman

Președintele Volodimir Zelenski a vizitat, pe 30 septembrie, postul de comandă al Brigăzii 66 Mecanizate, în sectorul Liman, care se întinde între regiunile Doneţk și Lugansk. El a decorat militari și s-a întâlnit cu comandanții brigăzii. Zelenski le-a mulțumit soldaților pentru că, împreună cu alte unități ale Corpului 3 Armată, au readus sub control ucrainean peste 125 de kilometri pătrați de teritoriu ocupat de Rusia, în cadrul operațiunii Vivaldi. „Vă mulțumesc că apărați statul, suveranitatea și integritatea noastră teritorială", a spus el.

În discuțiile cu comandanții, președintele a abordat achizițiile, în special de pick-up-uri pentru brigăzi, creșterea finanțării pentru drone, simplificarea procedurilor de achiziție și completarea efectivelor. El a subliniat și nevoia de artilerie cu rază lungă de acțiune.