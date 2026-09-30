Occidentul nu moare de prea multă tehnologie. Ci de prea puțin viitor

Peter Thiel vede în inteligența artificială șansa de a rupe cercul stagnării economice care împinge societățile occidentale către politica jocului cu sumă zero. Diagnosticul său despre Europa este brutal și, uneori, deliberat provocator. Dar dincolo de excese există o întrebare pe care continentul nu-și mai poate permite să o evite: ce se întâmplă cu democrația atunci când o societate încetează să mai creadă în ziua de mâine sau când încetează să mai creadă că ziua de mâine va fi mai bună decât cea de azi?

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Există o propoziție care traversează aproape întreaga conversație dintre Peter Thiel și Mathias Döpfner, deși rareori este formulată explicit: poate că problema politică a Occidentului este, înainte de toate, o problemă de creștere, de evoluție, aș zice eu, chiar de progres. Nu Trump este problema. Nici populismul, extrema stângă, extrema dreaptă sau inteligența artificială. Problema o reprezintă incapacitatea societăților occidentale de a mai produce suficient progres pentru ca majoritatea oamenilor să creadă că viitorul le poate oferi mai mult decât prezentul.

Este vechea teză a stagnării a lui Peter Thiel, adaptată pentru momentul tehnologic actual. De aproape două decenii, Thiel susține că Occidentul a confundat revoluția digitală cu progresul tehnologic în ansamblul său. Am progresat spectaculos în „lumea biților” - software, internet, telefoane mobile - și mult mai puțin în „lumea atomilor”: energie, infrastructură, transport, industrie, biotehnologie. În lectura sa, încetinirea ar fi început undeva în anii 1970 și ar fi produs efecte mult mai profunde decât simpla încetinire a productivității. A produs o societate care începe să perceapă economia și, în cele din urmă, politica drept un joc cu sumă zero.

Dacă economia nu mai mărește suficient tortul, politica devine o gâlceavă permanentă despre cine primește felia existentă. Dacă salariile nu cresc, locuințele devin inaccesibile, ascensiunea socială încetinește și copiii nu mai au convingerea că vor trăi mai bine decât părinții lor, atunci fiecare câștig al unui grup începe să fie perceput ca pierderea celuilalt. Thiel leagă explicit stagnarea de polarizarea politică și de destrămarea vechiului contract intergenerațional al clasei de mijloc - convingerea că fiecare generație o va depăși material pe cea precedentă. Aceasta este, probabil, cea mai interesantă idee din întregul interviu. Și este mai importantă decât personajul Peter Thiel.

Când viitorul dispare din politică

Democrațiile occidentale s-au construit pe instituții, constituții, alegeri și pe o promisiune implicită de progres. Compromisul politic este mult mai ușor de acceptat într-o societate care crește. Poți finanța pensii fără să îi sărăcești dramatic pe cei activi. Poți mări salariile fără să redistribui doar veniturile existente. Poți construi școli, spitale și infrastructură fără ca fiecare investiție să pară făcută în detrimentul altcuiva. Poți tolera inegalități mai mari dacă mobilitatea socială rămâne credibilă. Dar într-o societate stagnantă, lucrurile se schimbă dramatic. Conflictul devine o gestionare a “distribuirii” pierderilor. De asta politica începe să se transforme.

În lectura lui Thiel, ascensiunea partidelor radicale trebuie privită ca simptomul unei incapacități mai profunde a centrului politic de a formula un viitor economic credibil. Este o ipoteză, nu o demonstrație. Cauzele polarizării sunt mult mai numeroase: schimbări culturale, migrație, rețele sociale, fragmentarea spațiului informațional, pierderea încrederii în instituții. Ar fi excesiv să reducem toate acestea la productivitate. Dar Thiel atinge ceva esențial - democrația funcționează mai greu atunci când speranța economică devine o resursă rară. Chiar instituțiile europene descriu astăzi o parte din problemă în termeni apropiati, fără a aplica radicalismul lui Thiel. Raportul Draghi privind competitivitatea identifică productivitatea scăzută, îmbătrânirea demografică, prețurile ridicate ale energiei și competiția globală drept amenințări structurale la prosperitatea europeană. BCE constată, la rândul ei, că decalajul de productivitate dintre zona euro și Statele Unite s-a lărgit în ultimele trei decenii și leagă o parte importantă a acestui decalaj de faptul că Europa a beneficiat mult mai puțin de revoluția digitală.

Aici începe problema europeană. Europa riscă să devenă consumatorul viitorului altora. Thiel este necruțător cu Europa. Statele Unite, spune el, sunt locul în care AI-ul „se întâmplă”. China este imediat după Statele Unite, iar Europa este „foarte mult în urmă”. Diferența nu ar consta doar în modele lingvistice sau capacitatea de procesoare. Este în urmă cu sentimentul de urgență al transformărilor globale. Companiile americane fac totul pentru a înțelege cum trebuie reconstruite pentru epoca Inteligenței Artificiale. Europa, sugerează el ironic, funcționează încă după principiul „nu face mâine ceea ce poți amâna pentru poimâine”.

Exagerarea este caracteristică lui Thiel. Datele însă fac dificilă respingerea problemei.

Stanford AI Index 2026 estimează investițiile private americane în AI în 2025 la aproape 286 de miliarde de dolari, față de 12,4 miliarde în China. Mai relevant pentru decalajul transatlantic: investițiile americane în AI generativ au ajuns la aproximativ 163,6 miliarde de dolari, în timp ce China și Europa împreună au atras aproximativ 4,7 miliarde. Sunt categorii statistice care nu surprind toate investițiile publice sau industriale - în special în China - dar ordinul de mărime indică o concentrare extraordinară a capitalului privat în Statele Unite.

Europa se străduie să reacționeze. Inițiativa InvestAI urmărește mobilizarea a 200 de miliarde de euro, iar Comisia Europeană construiește o infrastructură de „AI Factories” și pregătește până la cinci mari „AI Gigafactories”. În aprilie 2026, Comisia raporta deja 19 astfel de fabrici AI și 13 structuri regionale asociate.

Prin urmare, imaginea unui continent complet inert este una inexactă. Dar întrebarea corectă este dacă Europa poate transforma capitalul, energia, cercetarea, universitățile și industria într-un ecosistem capabil să producă firme de tehnologie globale într-un ritm comparabil cu competitorii săi?

Aici critica lui Thiel devine mult mai incomodă.

El oferă exemplul Germaniei. Dintre cei mai bogați germani ai generațiilor mai tinere, observă el, averea provine covârșitor din moștenire, nu din construirea unor noi companii gigantice. Pentru Thiel, problema nu mai este doar celebra „frică europeană de eșec”. Ar putea exista ceva și mai periculos: frica de succes, incapacitatea de a lua o companie care funcționează și de a o scala până când devine un actor global. Formularea este provocatoare, dar întrebarea rămâne. Europa produce universități bune, ingineri extraordinari, cercetare, capital și unele dintre cele mai sofisticate economii industriale ale lumii. De ce produce atât de puține companii de tehnologie noi de dimensiunea celor americane?

Concorde sau Minitel?

Thiel folosește două metafore istorice excelente pentru dilema europeană: Concorde și Minitel. Concorde a demonstrat că o Europă rămasă inițial în urmă tehnologic a putut concentra resurse, a putut construi un proiect extrem de ambițios și a putut ajunge la frontiera tehnologică. Minitel a demonstrat contrariul. A creat o alternativă europeană protejată, autosuficientă și, în cele din urmă, depășită de tehnologia globală dominantă. Întrebarea sa pentru Europa anului 2026 este simplă: AI va fi noul Concorde sau noul Minitel?

Răspunsul lui este sumbru. Europa, spune Thiel, ar fi în AI chiar mai departe de frontieră decât era Franța cu Minitel în momentul apariției internetului. Probabil aici merită corectat. Europa nu trebuie neapărat să construiască un OpenAI european sau un Google european pentru a beneficia enorm de AI. Este posibil ca adevărata miză europeană să fie aplicarea AI-ului într-o industrie pe care continentul încă o posedă: automobile, inginerie, robotică, farmaceutică, energie, apărare, producție avansată. De fapt, acesta ar putea fi avantajul pe care dezbaterea despre „modelele de frontieră” îl ascunde. AI-ul este mai mult decât o industrie. Este o tehnologie generală, asemănătoare electricității sau internetului, care are capacitatea de a modifica productivitatea în aproape toate celelalte industrii.

În acest sens, Europa nu trebuie neapărat să câștige la fiecare nivel al infrastructurii AI. Doar trebuie să evite să devină locul în care valoarea adăugată este produsă cu modele americane, pe cloud american, folosind procesoare americane, iar profitul și datele acumulându-se în altă parte. Altfel, „suveranitatea digitală” riscă să devină doar un nume elegant pentru o dependență nedorită.

AI-ul este sau nu ieșirea din jocul de sumă zero?

Aici ajungem la pariul lui Peter Thiel cu viitorul. Poate Inteligența Artificială să facă ceea ce internetul nu a reușit? Poate fi suficient de importantă pentru a relansa creșterea întregii economii? Thiel crede că da. Sau, mai prudent spus, crede că aceasta este prima tehnologie după multe decenii care are potențialul să o facă. În interviu, el spune explicit că AI-ul ar putea fi „mai mare decât internetul” și ar putea re-acelera creșterea după deceniile de stagnare pe care crede că Occidentul le-a traversat.

Există deja indicii timpurii, dar nu verdictul.

OECD nota în raportul său din 2026 că accelerarea recentă a productivității americane și creșterile productivității multifactoriale din unele servicii constituie semnale preliminare compatibile cu un efect pozitiv al AI. În UE, productivitatea muncii și-a revenit de la o creștere de numai 0,2% în 2024 la aproximativ 1,4% în 2025. OECD insistă însă asupra caracterului încă preliminar al legăturii dintre aceste evoluții și AI.

Această precauție este fundamentală.

Pentru că între invenție și prosperitate există un spațiu enorm. AI-ul poate crește productivitatea fără ca beneficiile să fie larg distribuite. Poate crea valoare și, simultan, poate concentra capitalul. Poate reduce costurile companiilor fără să mărească automat salariile. Poate distruge anumite trepte de intrare pe piața muncii înainte de a crea alte profesii. Stanford arată deja primele semnale ale unei perturbări inegale - adoptarea AI-ului crește rapid, dar efectele asupra pieței muncii par mai vizibile în special pentru angajații foarte tineri din anumite ocupații expuse tehnologiei.

Prin urmare, ecuația lui Thiel - AI → productivitate → creștere → mai puțin conflict politic - este posibilă. Dar nu este inevitabilă. Există și o altă ecuație: AI → productivitate → concentrare economică → insecuritate socială → și mai multă polarizare. Tehnologia nu decide singură între cele două. Instituțiile, educația, piețele de capital, concurența, fiscalitatea și viteza cu care societățile își pot recalifica oamenii vor conta aproape la fel de mult ca algoritmii.

Adevărata problemă europeană este timpul

Și aici Thiel are probabil argumentul său cel mai puternic. Europa continuă să se comporte ca și cum ar dispune de timp nelimitat. Adoptă strategii. Negociază cadre. Creează programe. Construiește compromisuri. Reglementează cu o sofisticare juridică pe care Statele Unite și China rareori o egalează. Dar tehnologia nu avansează în ritmul instituțional al Bruxelles-ului. Raportul european privind Deceniul Digital din iunie 2026 recunoștea că, în ciuda progreselor, continentul continuă să aibă deficite structurale în infrastructura de calcul, semiconductori și digitalizarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor.

Aceasta este adevărata urgență. Nu trebuie abandonate regulile. Nici protecția drepturilor individuale. Nici precauția față de efectele unei tehnologii pe care încă nu o înțelegem complet. Dar trebuie abandonată iluzia că reglementarea unei tehnologii echivalează cu participarea la construirea ei. Europa nu va deveni mai suverană doar definind standardele produselor create de alții.

O criză de imaginație

În final, interviul lui Peter Thiel nu este, de fapt, despre inteligența artificială. Este despre viitor. Despre capacitatea unei societăți de a mai crede că îl poate construi. De aici vine și obsesia lui pentru stagnare, pentru companiile care nu se mai nasc, pentru infrastructura care nu se mai construiește, pentru biotehnologia care înaintează prea încet și pentru o Europă care pare uneori mai preocupată să administreze riscurile viitorului decât să participe la inventarea lui. Poți respinge multe dintre concluziile sale politice. Poți considera provocările sale excesive. Poți contesta relația aproape mecanică pe care o sugerează uneori între progres tehnologic, creștere economică și sănătatea democrației.

Dar întrebarea rămâne.

Ce se întâmplă cu o societate atunci când generația următoare nu mai este convinsă că va trăi mai bine decât generația precedentă? Probabil că acesta este punctul în care stagnarea încetează să mai fie o problemă economică. Devine o problemă politică. Iar în cazul Europei, poate chiar una strategică. AI-ul nu va garanta ieșirea. Dar pentru prima dată după mult timp oferă posibilitatea unei rupturi a cercului - productivitate mai mare, noi industrii, medicină mai bună, cercetare accelerată, servicii publice mai eficiente și, poate, suficientă creștere încât politica să nu mai fie percepută permanent ca alegerea dintre cine câștigă și cine pierde.

Acesta este pariul lui Peter Thiel. Iar întrebarea pentru Europa nu este dacă trebuie să creadă în el. Este dacă își mai poate permite să privească de pe margine pentru a afla dacă a avut dreptate.