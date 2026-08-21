Un ruso-australian ar fi transmis Moscovei informații despre armata ucraineană

Poliția federală australiană a anunțat inculparea unui bărbat de 27 de ani, cetățean ruso-australian, suspectat că ar fi încercat să transmită Rusiei informații despre activitatea militară a Ucrainei. Potrivit anchetatorilor, acesta s-ar fi infiltrat în forțele armate ucrainene după ce anterior primise pregătire militară în Rusia.

Informațiile au fost prezentate vineri de comisarul Poliției Federale Australiene, Krissy Barrett. Potrivit acesteia, bărbatul ar fi mers în Rusia în octombrie 2024, unde ar fi urmat un antrenament „de tip militar”.

Ulterior, acesta s-a întors în Australia, unde, conform anchetei, a continuat să țină legătura cu persoane despre care considera că au conexiuni cu serviciile de informații ruse.

În 2025, bărbatul ar fi călătorit în Ucraina și s-ar fi alăturat forțelor armate ale acestei țări. Poliția australiană susține că, în timpul activității sale în armata ucraineană, a ajuns să aibă acces la informații despre militari, unități și pozițiile acestora.

Anchetatorii afirmă că ulterior suspectul „a furnizat sau a încercat să furnizeze informații obținute în Ucraina unor persoane despre care credea că acționează în numele serviciilor secrete rusești”.

Autoritățile australiene susțin că presupusele acțiuni ale bărbatului ar fi putut pune în pericol securitatea militarilor ucraineni.

„Nu vrem ca Australia să devină un refugiu pentru persoanele care se implică în activități de ingerință străine în numele altor țări”, a declarat Krissy Barrett.

Bărbatul este acuzat de ingerință străină intenționată, infracțiune care, potrivit legislației australiene, poate fi pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare.