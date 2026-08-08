Albania: experimentul care încă bântuie NATO

Cum un eșec aproape uitat al CIA în Albania explică de ce adevărata forță a NATO nu se măsoară doar în arme, ci în credibilitatea descurajării și în capacitatea aliaților de a reacționa unitar la provocările Rusiei.

Lecția unui eșec strategic uitat și noile teste ale Rusiei. Va ataca Rusia un stat NATO?

Istoria are un obicei ciudat: îi pedepsește pe cei care îi ignoră detaliile. Cartea istoricului Stephen Long despre operațiunile BGFIEND și VALUABLE – încercările comune ale CIA și MI6 de a submina regimul comunist al lui Enver Hoxha între 1949 și începutul anilor ’50 – este mai mult decât o reconstituire a unui episod puțin cunoscut din debutul Războiului Rece. Este o lecție despre felul în care ambițiile strategice pot ajunge să depășească resursele, informațiile și voința politică disponibile la un moment dat.

Pentru Washington, Albania trebuia să fie primul test al doctrinei rollback – ideea că regimurile comuniste din Europa de Est nu trebuie doar izolate și descurajate, ci pot fi chiar răsturnate prin operațiuni clandestine. Londra privea însă lucrurile mult mai pragmatic. Obiectivul britanic era limitat și concret: oprirea sprijinului pe care Tirana îl acorda insurgenței comuniste din Grecia.

Diferența pare subtilă, dar avea să devină decisivă. Americanii urmăreau schimbarea unui regim. Britanicii voiau doar neutralizarea unei amenințări regionale. Între cele două viziuni exista o prăpastie care a început să erodeze coeziunea alianței cu mult înainte ca primul agent infiltrat să fie capturat pe coasta albaneză.

În timp, povestea acestui eșec a fost simplificată până la caricatură. Explicația cea mai răspândită spune că totul s-a prăbușit din cauza lui Kim Philby, celebrul agent sovietic infiltrat în MI6, care a transmis Moscovei planurile operațiunii.

Este o explicație seducătoare, pentru că personalizează eșecul. Dacă un singur om a trădat, atunci instituțiile își pot păstra reputația, iar greșelile de planificare dispar din discuție.

Stephen Long arată însă că realitatea a fost mult mai complicată.

Operațiunea era vulnerabilă chiar și fără existența lui Philby. Serviciile occidentale știau prea puțin despre realitatea din Albania, supraestimau dramatic disponibilitatea populației de a se ridica împotriva lui Hoxha și, mai grav, nu reușiseră niciodată să stabilească un obiectiv politic comun care să reziste primului contact cu realitatea din teren.

Problema nu era doar infiltrarea unor echipe insuficient pregătite.

Problema era că Washingtonul și Londra porneau la aceeași operațiune cu două definiții complet diferite ale succesului.

Când prudența învinge ambiția

Paradoxal, momentul decisiv al întregii povești nu a fost capturarea agenților și nici eșecul infiltrărilor.

Punctul de cotitură a venit în momentul în care liderii politici au început să se întrebe dacă merită cu adevărat să răstoarne regimul lui Enver Hoxha.

La începutul anilor '50, britanicii considerau că obiectivul lor fusese deja atins. Albania încetase să mai reprezinte o sursă importantă de sprijin pentru insurgența comunistă din Grecia.

Pentru americani însă, miza era cu totul alta.

Ei voiau dovada că strategia rollback funcționează.

Dacă Albania cădea, precedentul putea fi folosit pentru restul Europei de Est.

Numai că între timp apăruse o problemă strategică mult mai importantă.

După ruptura dintre Tito și Stalin, Iugoslavia devenise unul dintre cele mai valoroase câștiguri geopolitice ale Occidentului. O încercare spectaculoasă de răsturnare a regimului de la Tirana risca să ofere Uniunii Sovietice pretextul perfect pentru o intervenție împotriva Belgradului.

Dintr-odată, Albania nu mai era cea mai importantă piesă de pe tablă.

Occidentul a ales atunci compromisul.

Nu a renunțat complet la operațiunile clandestine, dar nici nu a mai urmărit răsturnarea regimului.

A preferat să hărțuiască fără să escaladeze.

Să testeze metode de acțiune secretă fără să depășească pragul unei confruntări directe cu Moscova.

Este o decizie care spune foarte multe despre modul în care funcționează marile puteri.

Între ceea ce îți dorești și ceea ce îți permiți există aproape întotdeauna o diferență.

Iar această diferență este dictată mai puțin de curaj și mai mult de calculul riscului.

Exact aceeași dilemă revine astăzi, la peste șapte decenii distanță.

Nu mai vorbim despre Albania și nici despre Războiul Rece.

Dar întrebarea este aceeași:

Cât de departe este dispus Occidentul să meargă înainte ca riscul escaladării să devină mai mare decât beneficiul strategic?

Un ecou al trecutului: cine testează astăzi limitele NATO?

Peste șapte decenii, dilema Albaniei revine într-o formă diferită, dar cu o logică surprinzător de asemănătoare.

De această dată, nu mai este vorba despre infiltrarea unor agenți într-un stat comunist și nici despre încercarea Occidentului de a provoca o schimbare de regim. Miza este alta: cât de solidă este, în realitate, descurajarea NATO și unde începe pragul dincolo de care alianța este obligată să reacționeze.

Evaluările recente ale serviciilor americane de informații, citate de The Wall Street Journal, marchează o schimbare importantă de perspectivă. Pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în Ucraina, Washingtonul consideră plauzibil scenariul unei incursiuni limitate pe teritoriul unui stat membru NATO. Nu este vorba despre o ofensivă clasică, ci despre operațiuni atent calibrate: un grup armat fără însemne care ocupă temporar un obiectiv strategic, un atac cibernetic asupra unei infrastructuri critice sau o acțiune hibridă suficient de ambiguă încât să lase loc întrebării esențiale: este sau nu acesta un atac care activează Articolul 5?

Orașul estonian Narva este menționat frecvent ca posibil punct de vulnerabilitate simbolică, însă avertismentele nu se limitează la statele baltice. În evaluările occidentale apar constant și Polonia, precum și întregul flanc estic al NATO.

Ceea ce s-a schimbat nu este neapărat intenția Kremlinului, ci percepția asupra disponibilității Moscovei de a-și asuma un asemenea risc. Atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor, bazelor aeriene și centrelor logistice aflate la sute și chiar mii de kilometri în interiorul Rusiei au modificat ecuația strategică. Presiunea asupra Kremlinului este mai mare decât în urmă cu un an, iar tentația unor acțiuni limitate, menite să testeze reacția Occidentului, nu mai poate fi exclusă.

Privită din această perspectivă, comparația cu Albania capătă o semnificație aparte.

Și atunci exista un actor care încerca să testeze limitele adversarului fără să provoace o confruntare directă.

Și atunci exista ideea unei operațiuni limitate, suficient de redusă pentru a evita escaladarea, dar suficient de îndrăzneață pentru a transmite un mesaj politic.

Diferența este că, în 1949, inițiativa aparținea Occidentului.

Astăzi, inițiativa pare să fie de partea Moscovei.

Iar aceasta schimbă complet natura riscului.

În Albania, Washingtonul și Londra controlau ritmul operațiunilor și puteau decide în orice moment oprirea lor.

În eventualitatea unei provocări limitate împotriva NATO, Occidentul nu va mai controla primul pas.

Va controla doar răspunsul.

Iar răspunsul nu va depinde de o singură capitală.

Va depinde de capacitatea a treizeci și două de state membre de a interpreta aceeași situație în același fel și de a reacționa într-un interval de timp extrem de scurt.

Aceasta este vulnerabilitatea pe care o urmăresc toate strategiile hibride.

Nu superioritatea militară a adversarului.

Ci diferențele de percepție dintre aliați.

Creșterea cu peste 250% a misiunilor de interceptare executate de aviația NATO în luna iulie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, trebuie citită și din această perspectivă. Nu este doar o statistică militară. Ea arată că activitatea Rusiei în apropierea spațiului aerian aliat s-a intensificat, iar nevoia de reacție a crescut în același ritm.

În același registru se înscriu și avertismentele formulate de președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, privind posibilitatea unor „operațiuni cinetice țintite” împotriva infrastructurilor critice ale statelor NATO.

Tonul acestor declarații este remarcabil.

Nu este alarmist.

Dar nici liniștitor.

Este limbajul specific evaluărilor de intelligence: suficient de prudent pentru a evita panica, suficient de ferm pentru a transmite că riscul nu mai poate fi ignorat.

Citind documentele CIA din perioada operațiunilor albaneze, este imposibil să nu remarci aceeași atmosferă.

Nici atunci serviciile occidentale nu dispuneau de certitudini absolute.

Aveau indicii.

Probabilități.

Semnale contradictorii.

Și presiunea permanentă de a decide înainte ca adversarul să facă prima mutare.

Istoria nu se repetă niciodată identic.

Dar mecanismele prin care statele testează voința adversarului rămân surprinzător de constante.

Flancul estic și lecția pe care nu ne permitem să o uităm

Pentru România, aflată astăzi pe flancul estic/frontul estic al NATO, episodul albanez nu este doar o filă de istorie. Este un avertisment.

Operațiunile BGFIEND și VALUABLE au demonstrat că marile alianțe pot eșua nu doar din lipsă de resurse sau de informații, ci și din lipsa unui obiectiv politic comun. În Albania, Washingtonul și Londra au intrat în aceeași operațiune convinse că urmăresc același scop. În realitate, fiecare încerca să rezolve o problemă diferită. Rezultatul a fost o strategie incoerentă, vulnerabilă încă din momentul în care a fost concepută.

Astăzi, provocarea este alta, dar mecanismul este surprinzător de asemănător.

Descurajarea NATO nu depinde doar de numărul batalioanelor, de sistemele Patriot sau de avioanele F-35 desfășurate pe flancul estic. Ea depinde, în aceeași măsură, de faptul că toate cele treizeci și două de state membre înțeleg în același fel natura amenințării și sunt dispuse să răspundă împreună atunci când aceasta apare.

Aici se află și vulnerabilitatea pe care Moscova pare să o testeze tot mai des.

Nu printr-o invazie de amploare, ci prin acțiuni limitate, greu de încadrat juridic și politic. O dronă care traversează spațiul aerian al unui stat NATO. Un atac cibernetic asupra unei infrastructuri critice. O operațiune de sabotaj. O incursiune executată de militari fără însemne. Fiecare dintre aceste episoade poate părea, privit separat, prea mic pentru a justifica o reacție majoră. Împreună însă, ele pot eroda treptat credibilitatea descurajării.

România a început deja să simtă efectele acestui tip de presiune. Fragmente de drone rusești au căzut pe teritoriul național, spațiul aerian a fost încălcat în repetate rânduri, iar sistemele de supraveghere și apărare au fost obligate să reacționeze la incidente care, în urmă cu câțiva ani, păreau aproape imposibile. Fiecare dintre aceste episoade a fost tratat individual. Privite împreună însă, ele descriu un tipar pe care serviciile americane îl consideră astăzi unul dintre cele mai serioase riscuri pentru securitatea Alianței.

Lecția Albaniei este că descurajarea nu se prăbușește într-o singură zi.

Ea se erodează încet, prin teste repetate, prin neclarități politice și prin diferențe de interpretare între aliați. Exact așa cum operațiunile clandestine din anii '50 au încercat să descopere cât de departe poate merge Occidentul fără să provoace un răspuns sovietic, tot astfel strategiile hibride de astăzi încearcă să afle unde se află pragul real al reacției NATO.

Există însă și o a doua lecție, poate chiar mai importantă.

În Albania, după încheierea operațiunilor, CIA a concluzionat că experiența acumulată urma să fie folosită „în alte părți”. Formula ascundea, de fapt, recunoașterea unui eșec. Obiectivul politic nu fusese atins, dar experiența fusese salvată și transformată într-o lecție pentru viitor.

NATO nu își poate permite un asemenea lux.

Flancul estic nu poate deveni un laborator în care adversarul experimentează până descoperă punctul în care alianța încetează să mai reacționeze unitar. Dacă România, Polonia sau statele baltice vor fi privite ca terenuri de testare pentru operațiuni limitate și deniabile, atunci problema nu va mai fi doar securitatea unui singur stat, ci însăși credibilitatea sistemului de apărare colectivă construit după 1949.

Poate că aceasta este adevărata lecție a Albaniei.

Nu faptul că o operațiune secretă a eșuat.

Ci faptul că, odată ce adversarul începe să testeze limitele unei alianțe, fiecare ezitare devine informație, fiecare reacție incompletă devine precedent, iar fiecare precedent îi reduce treptat puterea de descurajare.

Descurajarea este una dintre puținele forme de putere care se pierde aproape pe nesimțite, dar se reconstruiește extrem de greu. Iar istoria arată că, atunci când marile alianțe descoperă că și-au pierdut credibilitatea, costul recuperării ei este aproape întotdeauna mult mai mare decât costul menținerii ei.