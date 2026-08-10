SUA furnizează Ucrainei informații pentru atacurile din Rusia. Ce urmărește Donald Trump?

Singurul lucru pe care SUA îl oferă în prezent Ucrainei în mod gratuit sunt informațiile din sfera serviciilor de informații, inclusiv coordonate pentru lovituri asupra pozițiilor rusești din Ucraina și asupra infrastructurii energetice de pe teritoriul Rusiei. Despre acest lucru vorbesc atât surse americane, cât și ucrainene, scrie The Atlantic.

Potrivit publicației, meritul pentru această politică îi revine directorului CIA, John Ratcliffe, care, conform relatărilor, îl impresionează pe președintele Donald Trump pe terenurile de golf cu date uluitoare despre pierderile Rusiei pe câmpul de luptă. Acestea din urmă, potrivit The Atlantic, depășesc în prezent 40.000 pe lună.

Un oficial occidental din domeniul informațiilor explică succesul lui Ratcliffe prin faptul că „lui Trump nu-i plac perdanții". Astfel, atât timp cât Ucraina pare a fi câștigătoare și infirmă opinia comună a celor care insistă că nu poate învinge, înclinația lui Trump de a „închide operațiunea și a se retrage" slăbește.

Președintele SUA ar trebui, de asemenea, să salute pagubele pe care loviturile ucrainene le provoacă economiei energetice ruse. Reducerea de către Moscova a exporturilor de petrol ar putea face state precum India și China mai vulnerabile în fața tarifelor impuse de Trump. Iar acesta, încă din primul său mandat, i-a îndemnat pe europeni să renunțe la dependența de petrolul și gazele rusești. Șeful Casei Albe a mers atât de departe încât a impus chiar sancțiuni împotriva gazoductului „Nord Stream".

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, numește loviturile asupra rafinăriilor rusești „sancțiuni cu rază lungă de acțiune". Trump ar putea chiar considera bombardamentele drept un preludiu la negocieri, similar abordării sale față de Iran.

„Este o escaladare, dar este și o escaladare care ar putea contribui la încheierea conflictului", a declarat Trump despre loviturile ucrainene în profunzime, la summitul NATO de la Ankara, luna trecută.

Potrivit Politico, relațiile dintre SUA și Ucraina privind schimbul de informații au revenit la un nivel ridicat. Publicația descrie reluarea schimbului de informații drept un impuls binevenit într-o perioadă critică de oportunități pentru efortul militar ucrainean. În opinia senatorului democrat Mark Warner, această îmbunătățire a relațiilor dintre serviciile de informații a ajutat Kievul să obțină un avantaj în războiul la scară largă declanșat de Rusia.

În ceea ce privește loviturile asupra infrastructurii energetice ruse, în luna iulie marile rafinării, petrolierele, instalațiile maritime și conductele-cheie de petrol ale Rusiei au fost vizate de atacuri de cel puțin 30 de ori, cel de-al doilea cel mai ridicat nivel lunar de la începutul războiului la scară largă. În prima jumătate a lunii, Ucraina a vizat în principal rafinăriile, iar în a doua jumătate accentul s-a mutat spre petroliere și rutele maritime.