 Trupele ruse din Donețk ar fi primit ordin să treacă în defensivă. Ce a provocat decizia lui Valeri Gherasimov | adevarul.ro
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Trupele ruse din Donețk ar fi primit ordin să treacă în defensivă. Ce a provocat decizia lui Valeri Gherasimov

Război în Ucraina
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Șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Valeri Gherasimov, le-ar fi ordonat trupelor ruse să oprească ofensiva din regiunea Donețk, din Ucraina, și să treacă în defensivă.

Vladimir Putin și Valeri Gherasimov
Vladimir Putin și Valeri Gherasimov Foto: EPA-EFE

Informația a fost prezentată de bloggerul Mihail Rogoza pe contul său de pe rețeaua socială X, scrie Dialog

Potrivit acestuia, armata rusă și-ar fi întrerupt operațiunea ofensivă de toamnă din Donbas din cauza problemelor de aprovizionare cu combustibil de pe teritoriul Rusiei.

Combustibilul acumulat pentru ofensiva din regiunea Donețk ar urma să fie trimis la Moscova, care se confruntă din nou cu un deficit major, pe fondul reluării atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Kremlinul ar fi luat această decizie imediat după atacul asupra rafinăriei din Kapotnia.

În opinia lui Rogoza, ordinul lui Gherasimov înseamnă trecerea armatei ruse în defensivă în regiunea Donețk. Totuși, trupele ruse vor continua atacurile locale, astfel încât Statul Major rus să poată anunța „cucerirea” unor noi teritorii din Ucraina.

Rogoza a subliniat că armata rusă nu a reușit din nou să îndeplinească ordinul președintelui Vladimir Putin de a cuceri întreaga regiune Donețk până la sfârșitul anului 2026. Bloggerul consideră că Rusia nu va reuși acest lucru nici în 2027.

Potrivit acestuia, situația armatei ruse este deosebit de dificilă în zona orașelor Sloviansk și Kramatorsk. De asemenea, trupele ruse sunt blocate în luptele urbane pentru controlul orașului Kostiantînivka.

Luna trecută, președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va întrerupe accesul Kievului la serviciile de informații americane dacă ucrainenii nu încetează să atace rafinăriile rusești. 

„Trump nu a considerat atacurile asupra rafinăriilor echivalente cu atacurile rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei”, a explicat un oficial de la Casa Albă.

Momentan, reprezentanți ai Ucrainei și Rusiei ar urma să se întâlnească pe 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi, pentru negocieri la nivel de lucru mediate de Statele Unite. Witkoff a prezentat rolul de mediator al Washingtonului drept parte a demersului președintelui Trump de a pune capăt războiului, conform aceleiași surse.

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