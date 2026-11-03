 Negocieri între Ucraina și Rusia la Abu Dhabi, pe 10 și 11 noiembrie. Anunțul facut de Steve Witkoff, emisarul lui Trump | adevarul.ro
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Negocieri între Ucraina și Rusia la Abu Dhabi, pe 10 și 11 noiembrie. Anunțul facut de Steve Witkoff, emisarul lui Trump

Război în Ucraina
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Reprezentanți ai Ucrainei și Rusiei ar urma să se întâlnească pe 10 și 11 noiembrie 2026 la Abu Dhabi, pentru negocieri la nivel de lucru mediate de Statele Unite. Informația este relatată într-un mesaj pe rețeaua X al lui Steve Witkoff, reprezentantul special al președintelui american Donald Trump.

zelenski Witkoff kushner jpg
Foto: X@visegrad24

Potrivit declarațiilor reproduse de publicație, discuțiile vor viza aranjamentele de securitate de după război, dezescaladarea, problemele umanitare și pașii următori către o soluționare pașnică a conflictului.

Witkoff a prezentat rolul de mediator al Washingtonului drept parte a demersului președintelui Trump de a pune capăt războiului, conform aceleiași surse.

Consultări separate cu europenii, la Bruxelles

În paralel, reprezentanții americani ar urma să aibă, în această săptămână, întâlniri la Bruxelles cu reprezentanți ai Franței, Germaniei, Marii Britanii, Uniunii Europene și NATO. Temele anunțate sunt garanțiile de securitate pentru Ucraina, viitoarea arhitectură europeană de securitate și posibilitățile economice de sprijinire a reconstrucției.

Consultările cu partenerii europeni sunt prezentate ca un demers separat de negocierile cu Rusia, nu ca o participare la aceeași masă în Abu Dhabi.

În mesajul lui, Witkoff și-a exprimat speranța că discuțiile vor continua ceea ce el a descris drept progrese înregistrate la Kiev, Oslo și Sankt Petersburg. Obiectivul invocat este un acord de pace cuprinzător și de durată, care să asigure securitatea generațiilor viitoare.

Ce propune Kievul și ce condiții a invocat Moscova

Pregătirile pentru reuniune fuseseră anunțate anterior și de Volodimir Zelenski. Potrivit unei relatări publicate de Adevărul pe 28 octombrie, președintele ucrainean declara, în timpul unei vizite în Țările de Jos, că se așteaptă la o întâlnire trilaterală la Abu Dhabi până în jurul datei de 10 noiembrie. Printre temele avansate de Kiev se numărau un posibil armistițiu în sectorul energetic, situația din Marea Neagră și schimburile de prizonieri.

Zelenski făcea însă o distincție între negocierile tehnice și discuțiile privind teritoriile: Ucraina era pregătită să abordeze problema teritorială numai la nivel de lideri. El evoca posibilitatea mai multor întâlniri tehnice, în funcție de evoluția dialogului, precum și discutarea altor dosare umanitare.

La Moscova, poziția exprimată înaintea noului anunț american era mai rezervată. În declarații din seara de 28 octombrie, relatate de Adevărul pe 29 octombrie, Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin, nu confirma o dată exactă și afirma că decizia Rusiei privind participarea va depinde de situația de pe câmpul de luptă și de contextul general. Tot atunci, oficialul rus excludea participarea reprezentanților europeni la formatul trilateral Rusia–Ucraina–SUA.

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