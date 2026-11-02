 Rusia a înregistrat în octombrie cele mai mari pierderi de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, susține Kievul | adevarul.ro
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Rusia a înregistrat în octombrie cele mai mari pierderi de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, susține Kievul

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Armata rusă a suferit în octombrie 2026 cele mai mari pierderi umane de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022, potrivit datelor publicate de Statul Major al Forțelor Armate ucrainene.

Soldați ruși pe frontul din Ucraina
54.400 de militari ruși uciși, răniți sau dați dispăruți în cursul lunii octombrie Foto: Profimedia

Estimările Kievului indică aproximativ 54.400 de militari ruși uciși, răniți sau dați dispăruți în cursul lunii octombrie. Cifra este cu 8.170 mai mare decât cea raportată în septembrie și reprezintă un record lunar de la începutul războiului.

„Este un record pentru orice lună de la începutul războiului pe scară largă”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Liderul de la Kiev a afirmat, de asemenea, că în octombrie forțele ucrainene au eliberat mai mult teritoriu decât au reușit trupele ruse să ocupe. Potrivit datelor prezentate de Zelenski, Ucraina a eliberat 96,2 kilometri pătrați, în timp ce Rusia a ocupat 85,8 kilometri pătrați.

„În octombrie, Forțele de Apărare ale Ucrainei au provocat pierderi record inamicului și au recucerit mai mult teritoriu decât au reușit să ocupe trupele ruse. Le mulțumim tuturor celor care ne apără țara, tuturor militarilor, fiecărei brigăzi și fiecărei unități pentru acest rezultat atât de important. Rusia pierde”, a transmis Zelenski.

Kievul susține că pierderile depășesc capacitatea Rusiei de a-și completa efectivele

Statul Major ucrainean consideră că amploarea pierderilor reprezintă un factor important pentru capacitatea Moscovei de a continua operațiunile militare.

Potrivit instituției, ritmul pierderilor ar depăși capacitatea armatei ruse de a-și completa efectivele, ceea ce ar face ca fiecare lună de război să coste tot mai mult Rusia.

Corpul 1 al Gărzii Naționale ucrainene, cunoscut sub numele de Corpul Azov, a declarat că o parte semnificativă a pierderilor rusești a fost provocată în timpul ofensivei desfășurate în direcția orașului Dobropillia, din regiunea Donețk.

Potrivit estimărilor formațiunii, trupele ucrainene au ucis, rănit sau capturat peste 6.800 de militari ruși în această zonă, considerată unul dintre principalele sectoare ale ofensivei Moscovei.

Octombrie a fost, de asemenea, o lună record pentru Forțele ucrainene pentru Sisteme Fără Pilot, a anunțat comandantul acestora, Robert „Magyar” Brovdi.

Acesta a afirmat că unitățile aflate sub comanda sa au provocat pierderi unui militar rus, în medie, la fiecare 159 de secunde, ceea ce înseamnă aproximativ 542 de victime pe zi.

Rusia ar putea intensifica mobilizarea militară

Pierderile tot mai mari de pe front ar putea determina Moscova să își intensifice eforturile de recrutare și mobilizare.

În august, președintele Volodimir Zelenski avertiza că Rusia intenționează să mobilizeze aproximativ 300.000 de persoane după încheierea alegerilor din septembrie.

La 2 octombrie, autoritățile ruse au anunțat planuri pentru recrutarea a încă 120.000 de persoane.

Statul Major ucrainean a transmis că operațiunile împotriva trupelor ruse vor continua până la încetarea completă a agresiunii militare a Moscovei.

Forțele de Apărare ale Ucrainei vor continua să provoace pierderi ocupanților până la încetarea completă a agresiunii armate a Rusiei împotriva Ucrainei”, se arată în comunicatul instituției.

Pierderile totale ale armatei ruse, estimate la peste 1,59 milioane de militari

Potrivit bilanțului publicat de Statul Major ucrainean, Rusia a pierdut aproximativ 1.590.270 de militari de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022.

Autoritățile de la Kiev nu au făcut publice propriile pierderi militare totale, invocând motive de securitate operațională.

Estimările unor centre de analiză occidentale independente indică, de asemenea, pierderi rusești semnificativ mai mari decât cele ucrainene.

Un raport publicat în ianuarie 2026 de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul la Washington, estimează că raportul dintre pierderile militare rusești și cele ucrainene ar fi de aproximativ 2,5 la 1 sau 2 la 1.

Potrivit aceleiași analize, Ucraina ar fi înregistrat între 500.000 și 600.000 de victime militare în perioada februarie 2022 – decembrie 2025. Dintre acestea, între 100.000 și 140.000 ar fi fost militari uciși în luptă.

Datele privind pierderile de pe front sunt dificil de verificat independent, iar bilanțurile publicate de părțile implicate în conflict nu pot fi confirmate în totalitate din surse independente.

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