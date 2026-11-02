„Prietenul meu a fost bătut până la moarte pentru că am scos la iveală, împreună, o fraudă din anturajul lui Putin“. Povestea avocatului american din spatele „Legii Magnitski“

Avocatul american Jamison Firestone spune că a fost martor, la Moscova, la ascensiunea lui Vladimir Putin. Contabilul său, Serghei Magnitski, a murit în arest după ce a acuzat public funcționari ruși de o fraudă fiscală de peste 200 de milioane de dolari.

Jamison Firestone, avocat american care a lucrat peste douăzeci de ani în Rusia Foto: X@Mylovanov

Jamison Firestone, avocat american care a lucrat peste douăzeci de ani în Rusia, susține că a descoperit o fraudă fiscală de aproximativ 140 de milioane de lire sterline, în inima statului rus condus de Vladimir Putin. Investigația în care a fost implicat s-a încheiat cu moartea contabilului său, Serghei Magnitski, bătut într-un centru de detenție din Moscova.

Firestone este autorul cărții „Rule of Lies: My Wild Ride Through Chaos, Corruption and Murder in Putin’s Russia“ (Regula minciunilor: Călătoria mea nebunească prin haos, corupție și crimă în Rusia lui Putin). Povestea lui a fost relatată în interviul acordat ziarului The Sun.

De la Beverly Hills la Moscova

Firestone a crescut în Beverly Hills. Spune că era dus la internat cu limuzina și condus până la poartă de o prostituată, în pantofi cu tocuri de cincisprezece centimetri. Potrivit lui, tatăl său, un escroc care ajunsese multimilionar, cumpărase un bordel de lux din Manhattan și își umpluse casa cu gangsteri și șarlatani. Firestone spune că acea copilărie l-a pregătit pentru viața care a urmat.

A învățat rusa la școală și a studiat dreptul la New York. La 24 de ani a plecat la Moscova. Fusese în Uniunea Sovietică în copilărie, în 1982, și își amintește că oamenii se temeau să vorbească cu străinii.

„Acum era complet diferit. Toată lumea voia să fie ca în Occident. Toată lumea voia haine occidentale. Era interesant și incitant. Și apoi au intrat tancurile“, a spus el.

Firestone a ajuns astfel pe linia întâi a unui moment de răscruce politică, când guvernul a respins tentativa de lovitură de stat a comuniștilor intransigenți. În patru luni, Uniunea Sovietică a votat propria dizolvare.

„Dintr-odată, oamenii s-au trezit și au înțeles că trăiseră 75 de ani într-o minciună. Nimeni nu mai credea în Uniunea Sovietică, nimeni nu mai credea în comunism“, a explicat el.

Împreună cu prietenul său apropiat Terry Duncan, a înființat firma de avocatură Firestone Duncan, care ajuta companii străine să se stabilească la Moscova. Până în 1996, firma se extinsese cu un al doilea birou, la Sankt Petersburg. În doi ani, însă, Rusia a intrat în incapacitate de plată.

„Totul s-a prăbușit. Aproape fiecare bancă din țară a dat faliment“, a spus Firestone.

Ascensiunea lui Putin

În același timp, Putin urca în ierarhie. A părăsit serviciul activ în KGB în 1990 și a devenit prim-viceprimar al orașului Sankt Petersburg în martie 1994.

Firestone spune că, pe măsură ce afla mai multe, se temea tot mai mult de Putin.

„Oamenii veneau la el și spuneau: avem nevoie de ajutor, suntem șantajați de un grup mafiot. Iar Putin răspundea: aș vrea să vă ajut, dar orașul nu deține nicio parte din afacerea voastră. Așa că oamenii cedau orașului părți din afacerile lor, ca să primească protecție“, a povestit el.

Pe fondul crizei, președintele de atunci, Boris Elțîn, l-a numit pe Putin prim-ministru. La câteva luni după aceea, în noaptea de Revelion, Elțîn și-a înregistrat ultima alocuțiune televizată de la Kremlin și l-a numit pe Putin președinte interimar.

Putin a ajuns la putere promițând că va elibera Rusia de influența oligarhilor, oameni de afaceri care preluaseră controlul asupra industriilor recent privatizate și aveau influență considerabilă la Kremlin.

Firestone spune că a existat o scurtă perioadă de reforme bune, dar fără legătură cu Putin: prețul petrolului a explodat, iar Rusia vinde energie. Putin a plătit datoriile țării și a investit în sistemul judiciar. „Dintr-odată, am avut o justiție care funcționa.“

„Dar Putin vine din KGB. Nu-i plăcea ideea unui sistem judiciar care nu face ce are el nevoie. Iar momentul decisiv a fost arestarea lui Mihail Hodorkovski“, a spus el.

Hodorkovski, șeful companiei petroliere Iukos și cel mai bogat om din Rusia, a fost arestat pe 25 octombrie 2003. Magnatul, care finanțase opoziția politică față de Putin, a fost judecat și condamnat pentru evaziune fiscală, fraudă și deturnare de fonduri. El a susținut mereu că procesul și condamnarea au avut motive politice.

„Putin a reintrodus procesul-spectacol de tip stalinist: anchetatorilor, procurorilor și judecătorilor li se spunea ce să facă. Dreptul rus intrase într-o fază nouă. Era o nebunie, pentru că eu conduceam o firmă de avocatură și, dintr-odată, priceperea mea devenea inutilă“, a spus Firestone.

Fraudă la Hermitage Capital

Unul dintre clienții lui Firestone era Bill Browder, șeful Hermitage Capital, cel mai mare fond de investiții străin din Rusia, cu active de 4 miliarde de dolari.

„El găsea corupție în companiile pe care le cumpăra și o făcea publică. Iar lui Putin nu-i plăcea asta“, a spus Firestone.

În 2005, lui Browder i s-a refuzat viza de intrare în Rusia, pe motiv că ar fi o „amenințare la adresa securității naționale“, potrivit lui Firestone. Browder a ordonat vânzarea tuturor activelor din Rusia, iar Firestone a început să închidă companii goale, care plătiseră taxe mari.

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Apoi, spune el, 25 de polițiști în civil s-au prezentat cu un mandat de percheziție.

„Nu avea nicio logică. Unul dintre avocații mei a încercat să le explice, iar ei l-au bătut crunt. Băiatul a avut nevoie de trei săptămâni de spital. Aveau cu ei contabili criminaliști ai statului, care scoteau dosarele de pe rafturi și citeau rapid cifrele. Mi-au devastat biroul și au luat tot ce avea legătură cu companiile care plătiseră taxe mari.“

După câteva luni, Browder a primit telefon de la un executor judecătoresc, care i-a spus că trei dintre companiile lui fuseseră date în judecată și pierduseră 973 de milioane de dolari.

„Nimeni nu înțelegea ce se întâmplă. Serghei Magnitski, care conducea echipa mea de taxe și audit, a hotărât să investigheze“, a spus Firestone.

Firestone susține că funcționari corupți au fost în spatele percheziției. După ce au confiscat documente-cheie, aceștia ar fi preluat controlul asupra companiilor. Actele au fost modificate astfel încât unitățile profitabile Hermitage să pară în pierdere, ceea ce a permis noilor directori să ceară o rambursare de taxe de 230 de milioane de dolari. Banii au fost virați a doua zi, spune el.

„Am înțeles că oamenii aceștia nu încercau să ne fure nouă, ci își furau propriul guvern“, a spus Firestone jurnaliștilor de la The Sun.

Arestarea și moartea lui Magnitski

Magnitski i-a acuzat public pe funcționari de această schemă. A fost arestat și închis, unde, potrivit lui Firestone, a avut condiții groaznice și a fost bătut de gardieni.

Firestone spune că a fugit peste graniță, în Ucraina, a doua zi după arestarea lui Magnitski, apoi a zburat la Londra.

„Era înspăimântător. Dar imediat ce m-am întors, m-am întâlnit cu Bill și cu ceilalți avocați care reușiseră să iasă. Am hotărât să-l scoatem pe Serghei din închisoare. Toate eforturile noastre s-au concentrat pe demascarea oamenilor care furaseră banii, pentru că asta le-ar fi distrus cazul. Credeam cu adevărat că va avea parte de proces. Dar ziua aceea n-a venit niciodată.“

Magnitski a murit în 2009, bătut într-un centru de detenție din Moscova. Avea 37 de ani.

„Lucra pentru mine. Eu eram responsabil pentru el. Investiga pentru Bill când a fost ucis“, a spus Firestone.

„Sancțiunile Magnitski“

Browder și Firestone au început o campanie internațională pentru tragerea la răspundere a celor vinovați de moartea lui Magnitski.

„Dacă depuneam o plângere penală în Rusia, o ștergeau ca de obicei. Am înțeles că nu vom primi dreptate în Rusia, așa că am schimbat direcția: am hotărât să căutăm dreptatea în Occident. Toți acești oameni își pun banii furați în bănci străine, pentru că acolo sunt în siguranță. Se urcă în avioane, merg în vacanțe frumoase și își dau copiii la școli scumpe din Marea Britanie“, a spus el.

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Cei doi au cerut înghețarea activelor și interdicții de călătorie în străinătate. „Am făcut campanie pentru sancțiuni care să-i împiedice pe acești oameni să călătorească în țările noastre. Le-am numit sancțiuni Magnitski.“

Congresul SUA a adoptat prima lege Magnitski în 2012. Legea l-a înfuriat pe Putin, care a răspuns prin interzicerea adopției copiilor ruși de către americani.

În 2013, un tribunal din Moscova l-a găsit vinovat pe Magnitski de evaziune fiscală, deși acesta murise. Sentința, în primul proces postum din Rusia, a fost citită în fața unei cuști goale. Browder a fost condamnat în lipsă, la nouă ani de închisoare. Amnesty International a numit procesul „profund sinistru“.

Mai multe state UE de la granița cu Rusia, între care Letonia, Lituania și Estonia, precum și Canada și Kosovo au adoptat la rândul lor legi Magnitski. Guvernul britanic a lansat regimul de sancțiuni în 2020. Ținta a fost un grup de 25 de ruși, între care oficiali ai Ministerului de Interne, medici de închisoare și procurorul-șef al Moscovei, pentru presupusul lor rol în detenția și moartea lui Magnitski.

„Teama e constantă“

Firestone spune că trăiește în continuare cu frica de a nu fi atins de consecințele deciziei de a-i înfrunta pe Putin și regimul său.

„Există o teamă constantă că cineva ar putea face ceva. Am mulți prieteni morți în Rusia, oameni care s-au opus regimului. Încă iubesc Rusia și unii dintre cei mai buni prieteni ai mei sunt ruși, dar detest regimul de bătăuși care conduce țara și ce face acest regim prietenilor mei“, a mai spus el jurnaliștilor de la The Sun.