 Zelenski îl sfidează pe Trump și dă undă verde atacurilor asupra rafinăriilor rusești. Avertismentul SUA | adevarul.ro
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Zelenski îl sfidează pe Trump și dă undă verde atacurilor asupra rafinăriilor rusești. Avertismentul SUA

Război în Ucraina
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Tensiunile dintre Kiev și Washington au atins un punct critic, după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat că va relua atacurile asupra rafinăriilor rusești. Decizia sfidează avertismentele venite din partea Statelor Unite, care amenințaseră cu blocarea imediată a schimbului de date de intelligence și limitarea accesului la rețeaua Starlink dacă Ucraina continuă să atace infrastructura energetică a Rusiei. 

Volodimir Zelenski
Zelenski ignoră avertismentul SUA Foto: AFP

„Interdicţia privind atacarea rafinăriilor a fost ridicată. Am terminat cu ea", a declarat Zelenski pentru ziarul britanic Financial Times (FT), într-un interviu publicat joi.

Preşedintele Ucrainei a criticat dorinţa Washingtonului de a încheia acorduri comerciale cu Moscova, precum şi admiraţia aparentă a preşedintelui american Donald Trump faţă de omologul său rus, Vladimir Putin, potrivit FT.

Serviciile de informații ale SUA au amenințat Kievul că opresc „imediat” schimbul de date cu Ucraina

Oficialii serviciilor secrete americane au avertizat Ambasada Ucrainei în Statele Unite că vor înceta „imediat” furnizarea de informații în cazul în care forțele Kievului vor continua să atace instalațiile energetice rusești, a declarat o sursă familiarizată cu situația pentru The Washington Post.

„Avertismentele au transmise către oricine având un nume cu conotații ucrainene”, a declarat sursa pentru publicația americană. Potrivit acesteia, Statele Unite nu au întrerupt complet schimbul de informații cu Ucraina. În același timp, rachetele folosite de Rusia pentru a ataca Kievul în ultimele zile au reușit să treacă de sistemele de alertare.

Cu o zi înainte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că Washingtonul aamenințat cu încetarea schimbului de informații. 

„Le-au spus generalilor mei acest lucru, nu mie. Generalii mei au spus că au primit aceste informații la nivel militar”, a precizat liderul ucrainean. 

Sâmbătă, Trump a cerut Ucrainei să-l înlocuiască pe Zelenski şi a criticat dur atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruseşti - totul la o zi după ce preşedintele american a anunţat încheierea unui acord cu Rusia privind furnizarea de motorină, menit să atenueze presiunea asupra preţurilor la combustibil, care au crescut vertiginos de la războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, început în luna februarie, scrie Agerpres.

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Zelenski a declarat, la începutul acestei săptămâni pe platforma X, că Ucraina a suspendat timp de două zile atacurile asupra rafinăriilor de petrol şi a altor elemente ale infrastructurii energetice ruseşti, în urma anunţului lui Trump privind un "armistiţiu energetic".

În ciuda acestei pauze, Zelenski a declarat pentru FT că forţele sale au rămas fără alertele timpurii din partea SUA privind rachetele balistice care se apropiau. Totodată, serviciul de comunicaţii prin satelit Starlink, deţinut de miliardarul Elon Musk, a funcţionat cu viteză redusă pe întreg teritoriul ţării, ceea ce a îngreunat operaţiunile de pe linia frontului şi loviturile cu rază medie de acţiune asupra obiectivelor militare ruseşti.

Oficialii militari ucraineni au fost avertizaţi de omologii lor americani că, „dacă nu opriţi (atacurile asupra infrastructurii energetice), vă vom bloca accesul la informaţii de intelligence". Ulterior, însă, situaţia a fost prezentată Kievului drept o defecţiune tehnică - o explicaţie respinsă de Zelenski, care a negat posibilitatea ca problemele sistemului Starlink să fi fost cauzate de o eroare tehnică.

„Nu a fost o problemă tehnică, a fost o chestiune de voinţă", a declarat el pentru FT.

Întrebat dacă Ucraina ar fi dispusă să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice pentru a repara relaţiile cu Casa Albă, Zelenski a răspuns că ar putea accepta doar dacă, în schimb, ar primi mai multe rachete interceptoare Patriot de fabricaţie americană, precizând că acesta este un „minimum" acceptabil.

Anunţul lui Zelenski vine după ce Rusia a acuzat miercuri Ucraina că a atacat două rafinării ruseşti, în ciuda declaraţiilor Kievului despre disponibilitatea sa de a respecta „armistiţiul energetic" anunţat de preşedintele american Donald Trump, la care nici Moscova nu a aderat.

„Potrivit Ministerului Energiei şi companiilor, regimul de la Kiev a atacat astăzi (miercuri - n.r.) două rafinării în regiunile Saratov şi Riazan", a declarat viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak, citat de agenţia de ştiri Interfax.

El a adăugat că „partea ucraineană nu dă dovadă de nicio intenţie de a avansa către un armistiţiu energetic".

Kremlinul afirmase tot în cursul zilei de miercuri că acordul privind armistiţiul energetic dintre Rusia şi Ucraina, anunţat de Trump, nu a fost niciodată finalizat, aşa că nu se poate spune că Rusia îl încalcă.

Acordul „nu a fost niciodată finalizat, aşa că nu se poate spune că Rusia nu îl respectă", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, într-o conferinţă de presă.

Compania energetică de stat ucraineană Ukrenergo a raportat pene de curent de urgenţă după ce rachetele ruseşti au lovit marţi seară trei centrale termice care operau în regiunea Kiev.

Întreruperi au fost anunţate şi în Harkov, care a fost, de asemenea, vizată de acest ultim atac cu rachete ruseşti asupra instalaţiilor energetice.

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