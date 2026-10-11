 Trump amenință că va întrerupe furnizarea de informații către Kiev, daca Ucraina continuă atacurile asupra rafinăriilor rusești. Efectele acordului cu Putin privind motorina | adevarul.ro
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Trump amenință că va întrerupe furnizarea de informații către Kiev, daca Ucraina continuă atacurile asupra rafinăriilor rusești. Efectele acordului cu Putin privind motorina

Război în Ucraina
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Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va întrerupe accesul Kievului la serviciile de informații americane dacă ucrainenii nu încetează să atace rafinăriile rusești, a relatat publicația Axios.

Zelenski, Trump si Putin FOTO AFP
Foto: Colaj Adevărul

Acordul lui Trump cu dictatorul rus Vladimir Putin vine după ce președintele Volodimir Zelenski a refuzat de șase ori să oprească atacurile.  

Decizia lui Trump de a autoriza acordul privind exportul de motorină dintre SUA și Rusia a fost determinată de refuzurile lui Zelenski, potrivit Axios. O sursă anonimă din cadrul administrației prezidențiale americane a explicat că, prin continuarea atacurilor asupra Rusiei, Ucraina „subminează bunăvoința” SUA.

Presa a scris că Ucraina a aplicat o serie de lovituri majore rafinăriilor unde se prelucrează petrolul rusesc, ceea ce l-a determinat pe Putin să interzică exporturile de motorină. În același timp, presiunea a crescut pe piețele mondiale, care se aflau deja în criză din cauza războiului din Iran. În timpul negocierilor, Zelenski nu a respins ideea opririi atacurilor, dar Ucraina ar fi de acord cu acest pas doar dacă Rusia ar fi de acord cu un armistițiu energetic, au declarat sursele Axios.

„Trump nu a considerat atacurile asupra rafinăriilor echivalente cu atacurile rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei”, a explicat un oficial de la Casa Albă.

Articolul a oferit câteva detalii despre negocierile care au avut loc la Miami între delegațiile ucraineană și americană. Se pare că reprezentanții speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner le-au explicat ucrainenilor poziția lui Trump. După o serie de refuzuri ale lui Zelenski de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești, președintele SUA l-a sunat pe Putin și a ridicat sancțiunile privind motorina rusească. În plus, potrivit unor surse ucrainene, Witkoff și Kushner au amenințat că vor înceta transmiterea de informații dacă atacurile vor continua. De asemenea, vânzarea de obuze și alte echipamente necesare Forțelor Armate ale Ucrainei este pusă în pericol.

„Atacurile asupra rafinăriilor de petrol dăunează Rusiei, dar dăunează și Statelor Unite”, a declarat reporterilor un purtător de cuvânt al Casei Albe.

Alte subiecte discutate la Miami au inclus războiul din Rusia, reconstrucția postbelică a Ucrainei, calea Ucrainei către aderarea la UE și perspectiva aderării la NATO. Trimișii speciali ai lui Trump ar putea călători la Moscova săptămâna viitoare, deoarece cred că Putin este pregătit să negocieze sfârșitul războiului, a relatat Axios.

Detaliile acordului Trump - Putin

Pe 10 octombrie, jurnalistul american Alex Raufoglu a citat o declarație a liderului republican Michael McFaul, care a criticat decizia lui Trump de a vinde motorină rusească pe piețele mondiale. În plus, a menționat legea „sancțiunilor infernale” ale lui Lindsey Graham și legea din 2022 care a interzis în mod explicit achiziționarea de produse petroliere rusești. În plus, Raufoglu a primit un comentariu de la un oficial ucrainean anonim din delegația care a sosit la Miami joi, 9 octombrie, pentru negocieri cu Statele Unite. Oficialul a declarat că delegația se întoarce imediat în Ucraina.

  Informații despre negocierile dintre Ucraina și Statele Unite au apărut după ce Trump a anunțat acordul SUA-Rusia privind motorina, care a fost anunțat în seara zilei de 9 octombrie. Șeful Casei Albe a declarat că a avut o conversație „foarte reușită” de 90 de minute cu Putin și a convenit asupra furnizării de produse petroliere rusești către piețele mondiale. Conform ideii lui Trump, Moscova ar urma să furnizeze mai întâi 300 de mii de tone de motorină, iar apoi să crească livrările la 3 milioane de tone pe lună.  

 

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