Propagandiștii Kremlinului au început să vorbească deschis, la televiziunile de stat din Rusia, despre posibilitatea unui război împotriva Europei, în care Moscova ar urma să lupte alături de Statele Unite.

O astfel de retorică este prezentă pe cele mai mari canale de televiziune de stat din Rusia, scrie Dialog

Subiectul a fost abordat, printre altele, în emisiunea de dezbateri politice difuzată de postul NTV. Propagandiștii ruși au vorbit despre necesitatea deschiderii unui „al doilea front” în Europa, pentru a compensa eșecul războiului împotriva Ucrainei.

Unul dintre invitați s-a declarat convins că, într-un astfel de conflict, America va fi de partea Rusiei.

„Am senzația clară că vom retrăi anii '40: ne vom lupta cu europenii, iar americanii ne vor ajuta. Într-acolo ne împing! Vorbesc serios”, a declarat expertul invitat.

Subiectul nu a fost ocolit nici de unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ai Kremlinului, Vladimir Soloviov.

În emisiunea sa de la postul Pervîi Kanal, acesta a glumit pe seama unei posibile invazii comune ruso-americane în Norvegia, pentru a-i obține lui Trump Premiul Nobel pentru Pace.

„Trebuie doar să ne înțelegem cu americanii și să lovim împreună, asta e tot! Îi vom aduce lui Trump Premiul Nobel pentru Pace împreună cu America, prin desfășurarea unei operațiuni militare împotriva Norvegiei”, a declarat propagandistul Kremlinului.

Recent, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că țara sa este pregătită pentru un eventual război cu Europa, deși susține că Moscova nu își dorește un asemenea conflict.

„În primul rând, suntem pregătiți, dar nu ne dorim un război cu Europa. Iar dacă cineva își dorește acest lucru, atunci să se pregătească. Deocamdată, însă, nu și-au atins obiectivul de a provoca Rusiei o înfrângere strategică”, a declarat Vladimir Putin.

Putin a avertizat că o eventuală escaladare a confruntării ar avea consecințe grave pentru toate părțile implicate.

„Dacă lucrurile vor merge prea departe, nu vor exista deloc câștigători. Nimeni să nu uite acest lucru”, a adăugat președintele rus.