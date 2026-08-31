 Șoferii din Rusia s-au luat la bătaie într-o benzinărie, pe fondul crizei de combustibil. Aproximativ zece persoane au fost implicate | adevarul.ro
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Video Șoferii din Rusia s-au luat la bătaie într-o benzinărie, pe fondul crizei de combustibil. Aproximativ zece persoane au fost implicate

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Canalele rusești de Telegram au publicat o nouă filmare de la o benzinărie din regiunea Moscovei, unde aproximativ zece persoane au fost implicate într-o încăierare după ce un șofer ar fi încercat să alimenteze fără să aștepte la rând.

Video: X @SA61W

Potrivit Dialog, conflictele în benzinării au loc pe fondul deficitului tot mai accentuat de carburanți din regiunile Federației Ruse.

Conflictul a început la coada pentru combustibil, cel mai probabil după ce unul dintre șoferi a încercat să alimenteze fără să aștepte la rând. În imaginile publicate se vede cum doi bărbați se aruncă unul asupra celuilalt, după care conflictul se transformă rapid într-o încăierare.

Unul dintre bărbați își scoate tricoul și se îndreaptă spre adversarul său, în timp ce alți participanți încearcă să-i despartă. În total, zece persoane au participat la acest conflict.

Reuters relata luni că, în august, restricțiile privind vânzarea de combustibil au fost reintroduse în cel puțin 10 regiuni. Probleme de aprovizionare au fost raportate inclusiv în regiunea Moscovei, în timp ce autoritățile ruse au recunoscut că situația rămâne dificilă în mai multe zone.

Criza a început să se agraveze în primăvară, pe fondul atacurilor cu drone asupra rafinăriilor rusești și al creșterii sezoniere a cererii. În unele regiuni au apărut cozi și limite la cantitatea de combustibil pe care o poate cumpăra un șofer. Autoritățile de la Moscova au reacționat prin interzicerea exporturilor, relaxarea temporară a unor cerințe privind calitatea combustibilului.

Pentru a compensa producția internă pierdută, Rusia a apelat tot mai mult la importuri. În iulie, livrările de benzină din Belarus către Rusia au atins un nivel record pentru o singură lună: 212.000 de tone, cu 13% mai mult decât în iunie. În primele șapte luni ale anului, importurile de benzină din Belarus au ajuns la aproape 665.000 de tone, de 25 de ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

Moscova a început, de asemenea, să importe benzină din India, Kazahstan și Maroc. În cazul Marocului, aproximativ 30.000 de tone de benzină AI-92 au fost expediate către Rusia în iulie. 

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