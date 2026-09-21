Provocarea zilei pe „Adevărul”: știi să rezolvi Quiz-ul de azi ?

Ziarul „Adevărul” aduce una dintre cele mai îndrăgite rubrici din varianta tipărită direct pe ecranul telefonului sau al computerului: „Jocurile zilei”. Aici puteți găsi zilnic provocări care vă testează atenția, cunoștințele generale și spiritul de observație, dar vă mențin creierul în formă.

Foto: Adevărul

„Jocurile zilei” reuneşte mai multe tipuri de provocări, astfel încât cititorii pot alege în funcţie de preferinţe. Secţiunea include Sudoku în variante uşoară, medie şi dificilă, integrame tematice, chestionare de cultură generală şi rebusuri concepute special pentru ediţia online.

Jocurile sunt disponibile AICI.

Printre variantele disponibile se numără şi quiz-urile de cultură generală. Quiz-ul de azi are ca temă „Copii mari şi mici” cuprinde 27 de întrebări la care cititorii îşi pot testa cunoştinţele.

Cei care preferă alte tipuri de exerciţii pot alege integrame, rebusuri sau Sudoku, în funcţie de nivelul şi tipul de joc dorit.

Întreaga secţiune este disponibilă gratuit şi poate fi accesată direct din browser, fără instalări.