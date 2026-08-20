Măsuri disperate la Moscova: Rusia reintroduce combustibilul ieftin interzis și impune șoferilor limite la pompă

Rusia a început să importe benzină, inclusiv din India, după ce atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și depozitelor petroliere au afectat capacitatea țării de a produce combustibil. Guvernul de la Moscova a confirmat miercuri că importurile au început.

Campania ucraineană cu drone asupra infrastructurii energetice a Rusiei a cauzat lipsuri de combustibil atât de severe încât Kremlinul a fost nevoit să admită situația. Pentru prima dată se formează cozi în Moscova, iar Rusia a reintrodus combustibilul de calitate inferioară, interzis anterior, pentru a acoperi deficitul, reținând în același timp locuitorii care s-au plâns public.

Miercuri, benzina era disponibilă la mai puțin de trei din zece benzinării din întreaga Rusie, cel mai recent semn că un al doilea val de deficit de combustibil lovește mai dur decât primul, cu cozi care se formează la pompe în Moscova pentru prima dată.

Un prim transport de benzină din India a ajuns deja pe piața internă rusă. Situația reprezintă o schimbare majoră pentru Rusia, care pe timp de pace era un important exportator de combustibili, potrivit The Guardian.

Un petrolier sub pavilion Oman a încărcat aproximativ 68.000 de tone de benzină în zona de ancoraj a Port Said, în urma unui transfer de la petrolierul Agni. Acesta fusese încărcat anterior în portul indian Vadinar. Petrolierul a descărcat combustibilul în portul rusesc Vitino, din zona arctică, la începutul lunii august, potrivit datelor privind transporturile maritime.

Rusia apelează la importuri din India, Belarus și Kazahstan

Potrivit informațiilor din industria petrolieră, importurile nu se vor opri aici. Cel puțin alte două transporturi de benzină din India sunt așteptate să ajungă în porturile rusești în următoarele două săptămâni.

În paralel, Rusia organizează importuri de benzină pe cale ferată din Belarus și Kazahstan. Moscova a impus, de asemenea, o interdicție asupra exporturilor de combustibili, în încercarea de a asigura aprovizionarea pieței interne.

Săptămâna trecută, Reuters relata că Rusia începuse să importe și motorină din Asia.

Vicepremierul rus Alexander Novak a confirmat miercuri, 19 august, că importurile de combustibil au început, însă nu a precizat cantitățile și nici țările din care provine combustibilul.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât India a fost unul dintre cei mai importanți cumpărători ai petrolului rusesc, comercializat la prețuri reduse în urma sancțiunilor impuse Moscovei după declanșarea invaziei Ucrainei.

Importul de produse petroliere rafinate din India arată astfel cât de mult au afectat atacurile ucrainene capacitatea Rusiei de a-și procesa propriul petrol.

Moscova limitează cantitatea de benzină cumpărată

Criza este resimțită și la benzinării. În Moscova au fost reintroduse limite privind cantitatea de combustibil care poate fi cumpărată, potrivit martorilor și furnizorilor citați de Reuters.

Compania de stat Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunțat că vânzările de benzină sunt limitate la 30 de litri pentru fiecare client, în toate stațiile sale din țară.