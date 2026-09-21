 PSD decide luni ce face cu Guvernul Mureșan. Grindeanu și Manda anunță deja că nu îl vor susține | adevarul.ro
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PSD decide luni ce face cu Guvernul Mureșan. Grindeanu și Manda anunță deja că nu îl vor susține

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Conducerea PSD se reunește luni, 21 septembrie, pentru a stabili poziția partidului față de premierul desemnat Siegfried Mureșan și cabinetul pe care acesta urmează să îl formeze. Social-democrații trebuie să decidă dacă intră în negocieri cu Mureșan și dacă vor acorda votul de învestitură noului Guvern.

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Foto: Arhivă

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat încă de după desemnarea lui Mureșan că va propune conducerii partidului ca parlamentarii social-democrați să nu voteze noul Executiv.

„M-am uitat şi la reacţiile celor din PNL şi USR. Şi pare că l-au propus pe Siegfried Mureşan ca să-l facă de râs (...) Cum adică să ceri timp de gândire? N-am mai auzit aşa ceva în istorie. Nu s-a auzit. Când îţi propune cineva să fii prim-ministru şi să încerci să formezi un guvern şi eşti propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai ceri timp de gândire? Păi, nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să ceri voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureşan trebuia să ceară voie, şi nu din România”, a declarat Sorin Grindeanu, joi seară, la România TV.

Social-democrații susțin că, înainte de discuțiile despre voturi și majorități parlamentare, premierul desemnat trebuie să prezinte public direcția pe care intenționează să o urmeze.

PSD îi cere lui Mureșan să precizeze dacă va continua politicile Guvernului Bolojan sau dacă intenționează să schimbe direcția în privința fiscalității, economiei, puterii de cumpărare și serviciilor publice.

„Prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie şi pentru nivelul de trai al românilor. Va continua politica de austeritate? Va menţine actuala povară fiscală sau propune o schimbare? Ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, susţinerea companiilor româneşti şi păstrarea locurilor de muncă? Cum va asigura funcţionarea serviciilor publice esenţiale, de la sănătate până la administraţia locală? Mai mult, el trebuie să clarifice fără echivoc un lucru: consideră că politicile Guvernului Bolojan au fost corecte şi intenţionează să le continue sau consideră că România are nevoie de o schimbare de direcţie?”, a transmis PSD în comunicat.

În paralel, Mureșan a transmis că pornește în demersul de formare a Guvernului cu sprijinul parlamentarilor PNL, USR și UDMR și că va purta discuții inclusiv cu PSD și cu reprezentanții minorităților naționale.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat la rândul său că va susține în conducerea partidului ca PSD să nu voteze Guvernul Mureșan.

„O să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers de a vota un guvern Siegfried Mureșan”, a declarat Manda, afirmând că, în opinia sa, noul premier desemnat reprezintă continuarea direcției fostului Guvern Bolojan.

De partea cealaltă, PNL le cere social-democraților să decidă dacă susțin noul Executiv sau mențin blocajul politic. Deputatul PNL Ionel Bogdan a susținut că PSD trebuie să aleagă între continuarea colaborării parlamentare cu AUR și susținerea unui guvern pro-european.

Ședința Biroului Permanent Național al PSD este programată luni, de la ora 11.00.

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