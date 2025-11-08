Rafinăriile rusești vor avea liber să amestece alcool în benzină. Motivul pentru care autoritățile ruse recurg la modificarea legislației în acest sens

Autoritățile din Rusia se pregătesc să permită utilizarea alcoolului în producția de benzină pentru a crește aprovizionarea pe piața de combustibil, care se confruntă cu o penurie după atacurile cu drone asupra rafinăriilor, scrie Moscow Times.

Potrivit Interfax, Ministerul Finanțelor a pregătit modificări la Codul fiscal, reducând la zero acciza la alcoolul etilic denaturat în producția de benzină AI-92.

Măsura a fost gândită pentru a face profitabilă producția de benzină folosind alcool și este necesară în contextul în care aprovizionarea cu benzină pe piață este insuficientă, au explicat sursele Interfax.

Potrivit surselor amintite, Ministerul Finanțelor a făcut modificări într-un pachet de materiale, la a doua lectură a Legii bugetului pentru anul viitor, care este în prezent în curs de examinare de Duma de Stat.

Kommersant arată că rafinăriile de petrol vor putea crește ponderea alcoolului în benzină la 10% (acum nu au voie să depășească 1,5%).

Potrivit calculelor Ministerului Energiei, acest lucru va crește aprovizionarea cu combustibil pe piața internă cu 100 de mii de tone pe lună.

Poate fi ridicată și interdicția de utilizare a MMA

Pe lângă alcoolul etilic, Ministerul Energiei poate ridica interdicția de utilizare a monometilanilinei (MMA) de către rafinăriile de petrol, un aditiv care crește cifra octanică și care vă permite să creșteți producția.

Din cauza toxicității sale ridicate și a riscurilor de cancer, este interzisă în majoritatea țărilor lumii, iar în Rusia a fost folosită până în 2016.

Din august, până în prezent, dronele ucrainene au lovit 22 de rafinării rusești, dintre care unele au fost forțate să oprească producția. Ca urmare, volumul de rafinare a petrolului în Rusia în iulie-septembrie s-a prăbușit cu 10%, la 4,86 milioane de barili pe zi - cel mai scăzut nivel din cel puțin ultimii 5 ani.

Penurie de benzină

Efectul a fost o penurie de benzină, din Kamceatka până în Rusia Centrală. Autoritățile au fost forțate să introducă limite privind vânzarea de combustibil „într-o singură mână".

Ca să mai atenueze criza, guvernul a impus o interdicție asupra exportului de benzină și motorină în străinătate și a redus la zero taxele de import pentru a cumpăra benzină în China, Singapore și Coreea de Sud.

În urma crizei de pe piața benzinei, ar putea apărea probleme în Rusia pe piața combustibililor de aviație, a declarat Maxim Diacenko, membru al consiliului de administrație al Proleum, cel mai mare furnizor privat de produse petroliere din țară, la începutul lunii noiembrie.

Ca să rezolve criza cu producția de produse petroliere, guvernul rus a atenuat cerințele pentru rafinării. A permis ca motorina de iarnă să fie produsă prin amestecarea motorinei de vară cu kerosen. Și acest lucru creează riscul unei creșteri bruște a prețului combustibilului de aviație, care, la rândul său, prezintă îngrijorări pentru aviație, a avertizat Diacenko.

Amintim că, în urmă cu doar câteva zile, o serie de explozii puternice a zguduit n rafinăria din Saratov, în cadrul unui atac cu drone de lungă distanță asupra teritoriului Rusiei, la doar câțiva kilometri de baza aeriană Engels.