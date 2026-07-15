Vehiculele care aprovizionează marile magazine din Rusia vor avea prioritate la alimentarea cu combustibil

Guvernul Rusiei analizează acordarea de prioritate la alimentarea cu combustibil a vehiculelor care aprovizionează marile lanţuri de retail alimentar, în contextul penuriei de carburanţi care afectează întreaga ţară, transmite Reuters.

Vicepremierul Alexander Novak a declarat că măsura a fost discutată în cadrul grupului de lucru creat pentru gestionarea crizei combustibililor, provocată de atacurile cu drone ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice şi rafinăriilor din Rusia.

Potrivit autorităţilor, prioritatea este menită să asigure aprovizionarea magazinelor şi să prevină deteriorarea alimentelor, dar şi să evite costuri suplimentare care s-ar putea reflecta ulterior în preţurile plătite de consumatori, scrie Agerpres.

”Am discutat necesitatea acordării priorităţii la alimentarea cu combustibil a vehiculelor care livrează produse alimentare pentru marile lanţuri comerciale. Acest lucru este important atât pentru a preveni alterarea alimentelor, cât şi pentru a evita costuri suplimentare care s-ar putea regăsi în preţurile de consum”, a declarat Novak.

În mod obişnuit, autorităţile distribuie carduri speciale de combustibil, care permit şoferilor să alimenteze în condiţii de prioritate.

În cadrul aceleiaşi reuniuni au fost analizate şi măsuri pentru asigurarea livrărilor de motorină către sectorul agricol.

Potrivit unor surse din industrie şi calculelor Reuters, producţia de benzină din Rusia a coborât la aproximativ 65% din consumul sezonier obişnuit, după ce atacurile ucrainene au determinat oprirea activităţii unor mari rafinării.

Banca Centrală a Rusiei a avertizat că reducerea producţiei de combustibili va afecta creşterea economică a ţării în trimestrul al doilea din 2026.