search
Joi, 9 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Zelenski, ironii la adresa lui Putin după ce Rusia a ajuns să importe benzină din India: „Dacă ar fi știut Elțîn, ar fi ales alt succesor”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a ajuns să caute combustibil în străinătate, în loc să se bazeze pe propriile resurse. El a afirmat, în mod ironic, că fostul președinte rus Boris Elțîn ar fi ales probabil un alt succesor dacă ar fi știut că Rusia va ajunge să importe combustibil.

Volodimir Zelenski/FOTO AFP
Volodimir Zelenski/FOTO AFP

Vorbind într-o conferință online cu jurnaliștii, Zelenski a afirmat că Ucraina a reușit deja să împiedice livrarea către Rusia a unor cantități suficiente de combustibil din state neutre, scrie Ukrainska Pravda.

„O țară precum Rusia, a cărei economie a fost întotdeauna orientată spre exportul de resurse energetice, încearcă acum să găsească combustibil oriunde poate și să își extindă posibilitățile de a cumpăra și importa combustibil. Ucraina a intervenit și am reușit deja acest lucru.

Între noi fie vorba, cred că dacă Boris Elțîn ar fi știut că, peste mai bine de 20 de ani, Rusia va importa energie în loc să o exporte, pentru că a decis în mod stupid să înceapă un război, cred că ar fi ales un alt succesor”

Boris Elțîn a fost primul președinte al Rusiei, fiind primul conducător din istoria acestei țări ales în mod direct. Acesta a condus țara între 1991-1999, fiind succedat de Vladimir Putin.

Declarația lui Zelenski vine după informațiile potrivit cărora Rusia a început să importe benzină din India, în încercarea de a acoperi deficitul de combustibil provocat de atacurile ucrainene asupra infrastructurii sale energetice.

Rusia importă benzină din India pe cale maritimă. Kremlinul a anunțat săptămâna trecută că Rusia poartă discuții cu alte state privind importul de combustibil la prețuri considerate acceptabile.  

O sursă din industrie a declarat pentru Reuters că cel puțin 60.000 de tone de benzină au fost deja expediate din India către Rusia. O altă sursă a precizat că două petroliere, fiecare transportând între 30.000 și 40.000 de tone, au fost trimise spre Rusia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Noua Axă a Răului: Pactul secret”. Vladimir Putin și Xi Jinping pun la cale neutralizarea Starlink și un scut comun antirachetă
digi24.ro
image
Câți bani au primit partidele de la stat în luna iulie. AEP a publicat sumele virate formațiunilor politice
stirileprotv.ro
image
Armata digitală a lui Bolojan, denunțată inclusiv de liberali, a fost activată și în cazul sondajelor Gândul. Votul oamenilor a fost deturnat de grupuri și de conturi fantomă. Iată dovezile
gandul.ro
image
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
mediafax.ro
image
Probleme mari pe transmisia Antenei 1 la Franța – Maroc! Milioane de suporteri români, afectați de defecțiunea tehnică
fanatik.ro
image
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm de la șefia organizațiilor” – Surse
libertatea.ro
image
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura pe frig sau caniculă
digi24.ro
image
Apropiatul lui Mureșan, informații tulburătoare: „A sărit în lac după saună. Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic”
gsp.ro
image
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs, "sărit" de 16 zile la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Dana Rogoz și Radu Dragomir împlinesc 9 ani de la cununia civilă. Mesajul cu care și-a emoționat fanii
click.ro
image
Cum a murit Gabi Mureșan: Fostul fotbalist se afla la o petrecere și a fost dat dispărut. Filmul tragediei
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Bomba cu ceas de la complexul "Premium Regie". Locatarii au aflat de problemă după ce s-au mutat aici
observatornews.ro
image
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu știu că este greșit
cancan.ro
image
Ce greșeală fac pensionarii care așteaptă recalcularea pensiei? „Nu faceți cereri după cereri!” Când vin banii
newsweek.ro
image
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
prosport.ro
image
Cât costă taxele de drum în Grecia în 2026. Tot ce trebuie să știi înainte să pleci cu mașina
playtech.ro
image
Franţa – Maroc: gafa anului în direct la Antena 1! Ce a putut să spună reporteriţa despre Mbappe
fanatik.ro
image
Plan ca Ilie Bolojan să rămână premier până în 2028: „Un guvern interimar timp de doi ani ar fi o utopie și o contraperformanță fără precedent”
ziare.com
image
Viceprimarul din Apold a spus cum ar fi murit Gabi Mureșan: "Asta a fost"
digisport.ro
image
Coasta de Azur, mai ieftină decât litoralul românesc. Impresia profesorului de economie, Cristian Păun: „Am zis pas! Prea scump!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul în care locuiește Getuța Sterp. Sora lui Culiță și soțul ei au o casă care se învârte după soare. Plus că au și o curte uriașă! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin vizează România! Rusia vrea să extindă războiul din Ucraina!
mediaflux.ro
image
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine rară cu cei nouă copii. „Pentru unii e nebunie”
click.ro
image
Luis Gabriel, dezamăgit de fiul său de doar 3 ani! Bursucu l-a pus imediat la punct: „Ești nebun?”
click.ro
image
Un chirurg cunoscut din Cluj-Napoca a ajuns în arest la domiciliu. Este acuzat că ar fi agresat și amenințat un jandarm
click.ro
HIRES Prințesa Stephanie de Monaco costum de baie GettyImages 1707311675 jpg
Cea mai sexy prințesă în bikini. Suplă ca o balerină, cu un trup de supermodel, poate rivaliza cu orice manechin de succes
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice la Marina Al-Alamein (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Morminte sigilate cu lespezi, neatinse din Antichitate, descoperite în nord-vestul Egiptului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum l-au poreclit copiii pe Cabral Ibacka? Prezentatorul a aflat abia după despărțirea de Andreea: „A început negocierea”
image
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine rară cu cei nouă copii. „Pentru unii e nebunie”

OK! Magazine

image
Cine a fost de fapt de vină pentru distrugerea mariajului cu Charles. Nu e vorba de Camilla... La 29 de ani după moartea Prințesei Diana, s-a aflat

Click! Pentru femei

image
Vedeta care n-a avut niciodată card bancar și n-a plătit nicio factură când a trăit soțul ei

Click! Sănătate

image
Cum poate alcoolul să schimbe modul în care miroși?