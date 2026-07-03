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Rusia limitează vânzările de benzină către persoanele fizice în Novorossiisk. Doar opt benzinării mai au motorină

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Autorităţile din oraşul rusesc Novorossiisk au anunţat vineri că au suspendat vânzările de benzină către persoanele fizice, iar cazacii ajută la prevenirea conflictelor la benzinăriile din staţiunea Anapa de la Marea Neagră, pe măsură ce criza combustibililor din Rusia s-a agravat în urma atacurilor ucrainene, transmite Reuters.

Cozi imense la benzinării în Rusia pe fondul crizei carburantilor
Rusia limitează vânzările de benzină către persoanele fizice, în Novorossiisk. Foto arhivă

Cozi lungi de maşini se pot vedea acum la benzinăriile din Rusia, şoferii simţind impactul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice, destinate să pună presiune asupra Rusiei să încheie pacea după mai mult de patru ani de război.

Atacurile ucrainene au forţat al treilea cel mai mare producător de petrol din lume să importe benzină, chiar şi din India, şi au dus la impunerea de restricţii privind cantitatea de combustibil pe care şoferii o pot cumpăra în anumite zone, precum şi la alte măsuri pentru a gestiona penuria.

Prin anunţul referitor la oprirea vânzărilor de benzină către şoferii privaţi din Novorossiisk, cel mai mare punct de export de petrol al Rusiei de la Marea Neagră, autorităţile au declarat că se emit aşa-numitele carduri pentru achiziţionarea de combustibil pentru servicii municipale, firme şi oameni de afaceri.

Motorina este în continuare disponibilă la opt benzinării, au precizat autorităţile.

Într-un anunţ care dovedeşte că spiritele se agită la Anapa, o destinaţie populară de vacanţă din regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, administraţia oraşului a scris pe Telegram că temuţii cazaci ajută la menţinerea ordinii în timp ce maşinile stau la coadă pentru alimentare.

Ei gestionează traficul, previn conflictele şi încercările de a umple canistrele de benzină cu combustibil şi menţin ordinea la cozi", se arată în postarea publicată joi seara de municipalitatea din Anapa.

Cunoscuţi pentru uniformele lor specifice şi căciulile de blană, cazacii sunt o comunitate militară şi socială istorică din Rusia. Prin tradiţie, cazacii protejau zonele de frontieră ale Rusiei, dar au fost folosiţi uneori în ultimii ani pentru a sprijini poliţia.

Ca şi în alte locuri din Rusia şi din acela părţi ale Ucrainei ocupate de Rusia, Anapa restricţionează cantitatea de benzină care poate fi achiziţionată de şoferii la 20 de litri per maşină, o cantitate care potrivit unei localnice este suficientă pentru aproximativ o săptămână.

Schimbările au contribuit la reducerea timpilor de aşteptare la 30-40 de minute, de la până la patru ore, a declarat Arsen Melkumyan, un oficial al administraţiei, în videoclip.

Un cazac pe nume Anatoli Kasianov, care arăta cam de 50 de ani şi purta o uniformă kaki şi căciula tradiţională, a fost filmat pentru acelaşi mesaj pe Telegram afirmând că "prin jurământ şi chemare, servim patria şi credinţa ortodoxă, ajutând oamenii să se orienteze la benzinărie şi prevenind conflictele".

Anapa este una din cele mai aglomerate staţiuni din sud-vestul Rusiei. Infrastructura energetică din Krasnodar şi din Crimeea ocupată, situată dincolo de Strâmtoarea Kerci, este atacată frecvent de Ucraina.

Poliţia din Krasnodar a informat că a reţinut doi bărbaţi după ce a găsit 1.000 de litri de benzină AI-95 în maşina lor, adăugând că aceştia sunt bănuiţi că fac speculă cu combustibil.

Potrivit unui decret guvernamental publicat joi, Rusia a permis rafinăriilor să producă benzină şi motorină cu un conţinut mai mare de sulf timp de şase luni, până la sfârşitul anului, iniţiativa adăugându-se altor măsuri luate pentru a atenua criza combustibililor care s-a extins până la graniţele de est ale Rusiei.

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