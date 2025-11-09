search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Serghei Lavrov anunţă că e pregătit să se întâlnească cu secretarul american Marco Rubio, dezminţind zvonurile că ar fi căzut în dizgraţie

Serghei Lavrov a anunțat că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio, în contextul în care precedenta lor întâlnire a fost considerată un eşec şi a alimentat zvonurile privind tragerea pe linie moartă a oficialului rus.

Serghei Lavrov afirmă că păstrează legătura cu Marco Rubio. FOTO: Profimedia
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis duminică, 9 noiembrie, faptul că este pregătit pentru o întâlnire cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, subliniind însă că poziția Rusiei în privința războiului din Ucraina rămâne neschimbată.

Într-un moment în care dialogul dintre Washington și Moscova pare suspendat între tentative de negociere și blocaje politice, Serghei Lavrov a insistat că Rusia nu va face concesii privind așa-numitele „condiții de bază” cerute pentru încetarea conflictului.

Declarațiile sale au loc după ce demersurile administrației americane de a media un acord de pace nu au produs rezultate concrete. După ce s-a discut intens despre o întâlnire directă între Donald Trump şi Vladimir Putin la Budapesta, preşedintele american a anunţat, în mod neaşteptat, că aceasta nu va mai avea loc, decizie care a amplificat speculațiile legate de dificultatea negocierilor.

În paralel, presa internaţională a speculat că Serghei Lavrov ar fi fost pus într-o lumină nefavorabilă la Kremlin, după ultima întâlnire cu Marco Rubio, în care urmau să fie stabilite detaliile întâlnirii amintite.

În acest context, într-un interviu acordat agenției de stat RIA Novosti, Serghei Lavrov a ţinut să puncteze faptul că dialogul cu partea americană continuă prin canale oficiale și că este pregătit pentru pentru o discuție directă cu secretarul de stat american.

„Secretarul de stat Marco Rubio și cu mine înțelegem nevoia unei comunicări regulate. Este important pentru discutarea problemei ucrainene și promovarea agendei bilaterale. De aceea comunicăm telefonic și suntem pregătiți să organizăm întâlniri față în față atunci când este necesar”, a spus Lavrov.

Declarația vine în contextul în care războiul a intrat în al patrulea an, iar armata rusă continuă înaintarea pe front, controlând aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei. Kremlinul consideră aceste zone drept parte oficială a Federației Ruse, poziție nerecunoscută de Ucraina sau de statele occidentale.

Rusia invocă discuţiile de la întâlnirea Trump – Putin din Alaska

Serghei Lavrov a reamintit că acordurile discutate la summitul din 15 august, desfășurat la baza militară din Anchorage, reflectă cerințele formulate de Putin încă din iunie 2024.

 În esență, acestea includ renunțarea Ucrainei la perspectiva aderării la NATO și retragerea trupelor ucrainene din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporijie și Herson – teritorii revendicate de Moscova ca fiind rusești „din punct de vedere legal”.

În prezent, controlul militar al Rusiei include Crimeea, anexată în 2014, aproape în totalitate regiunea Lugansk, o mare parte din Donețk, aproximativ trei sferturi din regiunile Herson și Zaporijie și porțiuni din Harkov, Sumî, Nikolaev și Dnipropetrovsk.

În opoziție, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat în repetate rânduri că nu are mandat să cedeze teritorii și că un asemenea pas ar expune atât Ucraina, cât și Europa unor viitoare agresiuni.

Duminică, Serghei Lavrov a declarat că Moscova așteaptă o confirmare clară din partea Washingtonului privind valabilitatea angajamentelor discutate anterior.

 „Așteptăm acum confirmarea din partea Statelor Unite că acordurile de la Anchorage rămân în vigoare”, a punctat el, reluând retorica Kremlinului privind legitimitatea anexărilor teritoriale şi afirmând că „nimeni nu pune la îndoială integritatea teritorială a Rusiei și alegerea locuitorilor din Crimeea, Donbas și Novorossia de a se reuni cu patria lor istorică”.

Termenul „Novorossia”, folosit frecvent în discursurile pro-Kremlin, se referă la regiuni din sud-estul Ucrainei, invocate în narativul istoric al Imperiului Țarist și asociate în prezent cu curentele separatiste pro-ruse.

În privința armamentului nuclear, Lavrov a confirmat că Washingtonul a transmis Moscovei, pe canale diplomatice, că analizează propunerea lui Vladimir Putin de a prelungi limitările din Noul Tratat START, acord care reglementează controlul armelor strategice și care urmează să expire în februarie 2026, notează Reuters.

Rusia

