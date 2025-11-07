Video Trump explică anularea întâlnirii cu Putin: „Ei pur şi simplu nu vor să se oprească încă”

Donald Trump a explicat vineri, 7 noiembrie, de ce summitul planificat cu Vladimir Putin la Budapesta nu mai va avea loc. Președintele american a spus că discuțiile nu ar fi dus la rezultate concrete, motiv pentru care a decis să le amâne.

„Disputa de bază este că ei pur şi simplu nu vor să se oprească încă. (...)Cred că o vor face, cred că acest lucru are un impact negativ asupra Rusiei, un impact negativ asupra ambelor ţări, evident”, a spus Trump, aflat alături de prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, potrivit theindependent.

Întrebat dacă ar dori să păstreze Budapesta ca locație pentru o eventuală întâlnire viitoare cu Putin, președintele Trump a răspuns afirmativ.

„Aș dori să rămână în Ungaria, la Budapesta. Întâlnirea aceea s-a dovedit că nu am vrut să o fac pentru că nu credeam că se va întâmpla ceva semnificativ. Dar dacă o vom avea, aș dori să o facem la Budapesta, da, ar fi bine”, a spus liderul american.

Trump și Putin s-au întâlnit ultima dată în Alaska, pe 15 august, și au decis să organizeze discuții la Budapesta, în urma consultărilor dintre diplomații lor de rang înalt.