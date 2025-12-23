Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia

Potrivit unei investigații a publicației independente ruse „Proekt”, Patriarhul Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, ar avea o parteneră secretă care locuiește în apartamentul său, îl însoțește în călătoriile externe și deține formal imobilele și mașinile familiei.

Potrivit Dialog.ua, aceasta deține case de vacanță, vile și terenuri în Rusia și Europa și toate mașinile familiei: de la Lexus până la BMW X5.

Investigația arată că nu este vorba despre o „rudă”, așa cum susține propaganda bisericească, ci despre o parteneră civilă, relație interzisă de canoanele ortodoxe. Jurnaliștii dezvăluie că este vorba despre Lidia Leonova, care locuiește în apartamentul patriarhului, îl însoțește în călătoriile externe și deține formal imobilele și mașinile sale.

Lidia, prezentată prima dată ca „verișoara de gradul trei” a Patriarhului

Numele Leonova a apărut pentru prima dată public în 2012, în timpul scandalului legat de apartamentul de lux al patriarhului din „Casa de pe mal” din Moscova. Acțiunea împotriva unui vecin nu a fost intentată de Kirill, ci chiar de Leonova.

Pentru a salva reputația șefului Bisericii Ortodoxe Ruse, a intervenit Vladimir Soloviev, care a declarat că Leonova ar fi „verișoara de gradul trei” a patriarhului. Analiza biografiilor a demonstrat însă că aceasta este o minciună.

Potrivit anchetei, în 1971, Hlodova s-a căsătorit cu Mihail Leonov, dar căsnicia s-a destrămat. În 1984, când Gundiaev a fost trimis să slujească la Smolensk,

Leonova a plecat după el. Jurnalista Ksenia Luchenko, autoarea unei cărți despre istoria contemporană a Bisericii Ortodoxe Ruse, citează un apropiat al lui Gundiaev: Leonova era profund implicată în toate afacerile sale, gestiona casa, cadourile și contactele. În opinia acestuia, a o considera „verișoară de gradul trei” este naiv.

Pe numele femeii este înregistrată compania familiei „Vladolid”, care se ocupă cu administrarea imobilelor.

Aceasta deține un spațiu comercial de 200 de metri pătrați într-o clădire istorică din Sankt Petersburg, precum și un apartament de 120 de metri pătrați în aceeași clădire.

De asemenea, pe numele Leonovei sunt înregistrate o vilă și terenuri în satul Sivkovo, lângă parcul „Patriot”, un apartament de circa 60 de milioane de ruble (652.492 de euro) în centrul Moscovei și toate mașinile familiei.

Zboruri cu avioane private

Pe 5 februarie 2019, în Baku a aterizat un avion privat Airbus A318-112 Elite, destinat transportului persoanelor VIP, cu care a zburat patriarhul Kirill. Din avion a coborât și Lidia Leonova.

După cum relata anterior „Novaia Gazeta”, Kirill a petrecut nouă zile în Baku împreună cu ea, unde a sărbătorit zece ani de la numirea sa ca Patriarh, aproape fără a apărea în public.