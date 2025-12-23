SUA interzic importurile de drone și componente esențiale fabricate în străinătate

Comisia Federală de Comunicaţii din SUA a anunţat luni că interzice importurile tuturor modelelor noi de drone fabricate în străinătate şi ale unor componente critice, inclusiv de la producătorii chinezi DJI și Autel, afirmând că acestea prezintă riscuri inacceptabile pentru securitatea naţională a SUA.

Decizia înseamnă că DJI, Autel și alte companii străine de drone nu vor putea obţine aprobarea FCC necesară pentru a vinde noi modele „de drone sau componente critice” în SUA, transmite Agerpres.

În decembrie 2024, Congresul SUA a ordonat ca DJI şi Autel să fie adăugate pe listă în termen de un an, cu excepţia cazului în care o analiză de securitate consideră oportună continuarea vânzărilor.

Această mişcare reprezintă o escaladare semnificativă a eforturilor Washingtonului de a reprima dronele fabricate în China în ultimii ani, după ce în septembrie Departamentul Comerţului a declarat că intenţionează să emită reguli pentru a restricţiona importurile de drone chinezeşti.

Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, a declarat marţi că Beijingul se opune „interpretării excesiv de largi a conceptului de securitate naţională” de către SUA şi creării de liste "discriminatorii". El a îndemnat Washingtonul să „îşi corecteze practicile greşite” şi să ofere un mediu echitabil pentru companiile chineze.