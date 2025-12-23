Iarna pune stăpânire pe România: ninsori în mare parte din țară, vânt puternic și ger. Cod galben în 19 județe și în București

Administrația Națională de Meteorologie anunță ninsori și precipitații mixte în cea mai mare parte a țării până vineri dimineață, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Joi, temperaturile vor coborî semnificativ, iar în mai multe regiuni va fi ger. Totodată, 19 județe din Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului, precum și Capitala, se află sub Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă și polei.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de marți, ora 18.00, până vineri, ora 10.00, care vizează intensificări ale vântului, precipitații moderate, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, precum și o răcire semnificativă a vremii, cu episoade de ger.

„În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova, treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge. Cantitățile de apă vor fi de 5...15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25...30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15...25 cm). Pe alocuri se va depune polei. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ. Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării”, au transmis meteorologii.

Vânt puternic și viscol

Potrivit ANM, în a doua parte a zilei de miercuri și până joi seară, vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală de 45–55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat, intensificări ale vântului sunt posibile și în celelalte regiuni.

Joi, vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei, va fi ger, cu minime cuprinse între -12 și -10 grade.

Cod galben în 19 județe și în Capitală

ANM a emis și o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă și polei, valabilă de miercuri, ora 12.00, până joi, ora 20.00. Sunt vizate județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, municipiul București, precum și parțial județele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș și Hunedoara.

„Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului, cu viteze de 50...70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie), în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei, vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m. În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie)”, a anunțat ANM.

În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune un strat de zăpadă de 10–20 cm, iar izolat grosimea va depăși 25 cm. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Vremea în București

În Capitală, de marți până miercuri dimineață, vremea va fi închisă, cu temperaturi ușor mai ridicate decât normalul perioadei. Vor fi condiții trecătoare de burniță ziua și ploaie slabă noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări, rafalele atingând 30 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 5 grade, iar minima de 1–3 grade.

De miercuri până joi dimineață, vremea va deveni închisă și vântoasă, iar senzația de frig va fi accentuată. Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie în timpul zilei, transformându-se spre seară în lapoviță și ninsoare, iar noaptea va ninge. Vor fi condiții de polei, iar stratul de zăpadă estimat va fi de 3–6 cm. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50–60 km/h, iar ninsoarea va fi temporar viscolită. Maxima va ajunge la 3 grade, iar minima la -2…-1 grad.

De joi dimineață până vineri, ora 10.00, vremea se va răci accentuat și va deveni mult mai rece decât normalul pentru această perioadă. Cerul va fi noros, iar în primele ore va mai ninge slab, depunându-se încă 1–2 cm de zăpadă, astfel că stratul va ajunge la 5–8 cm. Vântul va mai avea intensificări în primele ore, cu rafale de 45–55 km/h, amplificând senzația de frig, apoi va slăbi treptat. Temperatura maximă va fi de aproximativ -2 grade, iar minima va coborî la -7…-5 grade.