Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
Ucraina nu va ceda teritorii suplimentare Rusiei, spune Zelenski

Război în Ucraina
Ucraina nu are de gând să cedeze Rusiei niciun teritoriu neocupat ca parte a acordului de pace menit să pună capăt războiului la scară largă, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu pentru NBC.

Volodimir Zelenski-prânz de lucru la Casa Albă FOTO EPA-EFE
Volodimir Zelenski-prânz de lucru la Casa Albă FOTO EPA-EFE

Declarațiile liderului ucrainean au venit după ultima întâlnire la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, care a solicitat Rusiei și Ucrainei să pună capăt războiului imediat „pe liniile de luptă”.

„Înțeleg că trebuie să încheiem acest război... din locul unde stau soldații, de la linia de contact, dacă am înțeles bine. Dacă vrem să oprim acest război și să intrăm în negocieri de pace, urgent și pe cale diplomatică, trebuie să rămânem unde suntem, nu să-i dăm ceva în plus (președintelui rus Vladimir) Putin pentru că asta dorește, întrucât este un terorist”, a declarat Zelenski pentru Kristen Welker de la NBC, în aceeași zi în care a avut întâlnirea cu Trump.

Apel la un armistițiu

Într-o postare pe Truth Social publicată imediat după conversația sa cu Zelenski, Trump a scris că Kievul și Moscova ar trebui să ajungă o înțelegere „în care granițele de teritoriale să fie definite de război și curaj”.

Washington Post a relatat ulterior, citând doi înalți oficiali americani, că Putin a cerut ca Ucraina să predea Rusiei controlul deplin asupra regiunii Donețk, drept condiție pentru încheierea războiului.

Zelenski a subliniat că orice negocieri de pace trebuie să aibă loc în timpul unui armistițiu.

„Nu sub rachete, nu sub drone”, a spus el.

„Pe câmpul de luptă (Putin) nu câștigă, de aceea intensifică atacurile aeriene”, a spus liderul ucrainean, adăugând că Kremlinul speră să provoace un „dezastru energetic” în Ucraina, vizând infrastructura critică chiar înainte de iarnă.

Ucraina speră că va primi rachete Tomahawk

Atacurile combinate cu rachete și drone arată nevoia Ucrainei de arme cu rază lungă de acțiune și de o apărare aeriană mai puternică, a argumentat Zelenski. 

Rachetele Tomahawk fabricate în SUA ar ajuta Ucraina să echilibreze situația pe câmpul de luptă, a mai subliniat el.

Trump nu a dat undă verde livrării de rachete Tomahawk către Kiev în timpul întâlnirii de vineri.

„Este bine că președintele Trump nu a spus nu, dar azi nu a spus da”, a spus Zelenski,  adăugând că „contează pe continuarea acestui dialog” cu Trump.

Trump a anunțat că va avea un summit bilateral cu Putin la Budapesta în următoarele săptămâni. Zelenski nu a fost invitat să participe la discuții. Kievul este „pregătit” pentru orice format de discuții de pace cu Putin și Trump, a spus liderul ucrainean.

Europa

