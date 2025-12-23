search
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri

0
0
Publicat:

Cupa Mondială din 2026 va marca un moment istoric pentru fotbalul internațional, fiind prima ediție organizată cu 48 de echipe participante și nu mai puțin de 104 partide programate. Turneul final se va desfășura în perioada iunie - iulie și va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Cupa Mondială 2026 Foto/Facebook
Cupa Mondială 2026 Foto/Facebook

În România, meciurile Campionatului Mondial din 2026, dar și ale ediției din 2030, vor fi transmise de Antena 1, postul TV care a achiziționat drepturile de difuzare pentru ambele turnee, într-o tranzacție estimată la aproximativ 30 de milioane de euro. Următorul Mondial, cel din 2030, va avea loc în Spania, Portugalia și Maroc, cu câteva partide aniversare programate și în Argentina, Paraguay și Uruguay.

După stabilirea grupelor, FIFA a anunțat și programul detaliat al meciurilor, inclusiv orele de disputare ale celor peste 100 de jocuri. Din cauza diferențelor de fus orar, multe partide vor începe la ore extrem de matinale pentru publicul din Europa, ceea ce ar putea afecta audiențele TV.

Un exemplu relevant ar fi programul României, în cazul în care „tricolorii” vor obține calificarea la turneul final. Cele trei meciuri din faza grupelor ar urma să se joace astfel:

13 iunie: Australia – România, ora 07:00

19 iunie: Paraguay – România, ora 07:00

25 iunie: SUA – România, ora 05:00

Intervalele orare foarte devreme ridică semne de întrebare legate de impactul competiției asupra publicului român și de succesul pe care postul TV îl anticipa în momentul achiziționării drepturilor de transmisie.

Problema orelor de disputare nu se limitează doar la meciurile României

Programul stabilit de FIFA include numeroase partide care, din cauza fusului orar, vor începe în România după miezul nopții sau chiar spre dimineață. Chiar și în faza grupelor există confruntări atractive, dar programate la ore dificile pentru publicul european.

Printre acestea se numără dueluri precum Brazilia vs. Maroc, care va începe la ora 01:00, Ecuador vs. Coasta de Fildeș, programat la 02:00, sau Portugalia vs. Columbia, cu start la 02:30. Alte meciuri de top, precum Spania vs. Uruguay, Argentina vs. Algeria ori Mexic vs. Danemarca/Cehia, vor debuta între orele 03:00 și 04:00 dimineața, intervale extrem de greu de urmărit pentru telespectatorii din România.

 Orarul va rămâne, totuși, unul mixt

Totuși, organizatorii au încercat să echilibreze programul și în favoarea Europei, incluzând și partide la ore de maximă audiență. Meciuri precum Argentina vs. Austria sau Olanda vs. Suedia/Polonia sunt programate de la ora 20:00, în timp ce confruntări ca Franța vs. Norvegia ori Elveția vs. Italia/Țara Galilor vor începe la 22:00. De asemenea, duelurile Anglia vs. Croația și Germania vs. Ecuador sunt stabilite pentru ora 23:00.

Chiar și în fazele eliminatorii, orarul va rămâne unul mixt. Unele meciuri din 16-imi, optimi sau sferturi vor avea ore greu accesibile pentru publicul european. Un posibil duel de mare interes, Argentina vs. Portugalia, programat în sferturile de finală, ar urma să înceapă la ora 04:00 dimineața, în România. În schimb, semifinalele și finala Campionatului Mondial sunt programate la ore ideale pentru Europa, cu startul stabilit la ora 22:00.

Investiție uriașă făcută de Antena 1 pentru Mondialele din 2026 și 2030

Antena 1 a investit masiv în achiziționarea drepturilor TV pentru Campionatele Mondiale din 2026 și 2030, suma totală ridicându-se la aproximativ 30 de milioane de euro, potrivit informațiilor din piață. Recuperarea banilor este însă dificilă, din cauza orelor nefavorabile de difuzare, care limitează veniturile din publicitate.

În acest context, conducerea postului ia în calcul sublicențierea unei părți din meciuri, iar primele discuții ar fi avut loc cu Televiziunea Română, fostul deținător exclusiv al Mondialelor, care pentru edițiile din 2018 și 2022 ar fi plătit circa 20 de milioane de euro, conform golazo.ro.

Naționala României, exclusiv pe Antena 1 începând din toamna viitoare

România va afla la finalul lunii martie dacă se califică la Campionatul Mondial din 2026, găzduit de SUA, Mexic și Canada, urmând să dispute două meciuri de baraj, ambele în deplasare.

Tricolorii joacă pe 26 martie, la Istanbul, contra Turciei, de la ora 19:00, meci ce va fi difuzat la Prima TV, iar în cazul unei victorii vor întâlni câștigătoarea duelului Slovacia vs. Kosovo, partidă ce ar urma să fie transmisă de Antena 1.

După Mondial, echipa națională va intra în Liga Națiunilor, competiție programată în toamna lui 2026, iar din acel moment toate meciurile României vor fi difuzate doar de către Antena 1.

