Întâlnirea consilierilor lui Trump și Putin, anulată. Moscova respinge propunerea de oprire a ostilităților pe linia actuală a frontului

Planurile președintelui american Donald Trump de a accelera organizarea unei noi întrevederi cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, par să fi intrat într-un impas. Potrivit CNN, o întâlnire pregătitoare între consilierii de rang înalt ai celor doi lideri, programată inițial pentru joi, a fost anulată. Moscova, însă, susține că nu a fost stabilit niciun acord privind această discuție.

În urma unei convorbiri telefonice purtate săptămâna trecută, Trump anunțase că SUA și Rusia vor iniția consultări diplomatice în vederea unei soluționări a războiului din Ucraina. „Secretarul de stat Marco Rubio va conduce delegația americană, alături de alți reprezentanți care urmează să fie desemnați”, scria fostul președinte pe platforma sa Truth Social.

Cu toate acestea, CNN relatează că întâlnirea dintre Rubio și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a fost amânată pe termen nedefinit. Deși oficial nu au fost oferite explicații, surse din cadrul administrației americane indică existența unor divergențe serioase legate de modul în care ar putea fi încheiat conflictul ruso-ucrainean.

Este incert, în acest context, ce impact va avea acest recul diplomatic asupra summitului propus între Trump și Putin la Budapesta – un eveniment menționat în repetate rânduri de fostul lider de la Casa Albă.

Reprezentanta Casei Albe, Anna Kelly, a transmis că Donald Trump „își menține angajamentul față de o soluție diplomatică, menită să pună capăt unei vărsări de sânge absurde”. Potrivit acesteia, Trump „poartă discuții cu toate părțile implicate și caută activ o cale de a obține pacea”.

Rubio și Lavrov au discutat telefonic luni, încercând să definească pașii următori după convorbirea telefonică dintre Trump și Putin, care a avut ca temă centrală un eventual acord de încetare a ostilităților.

Departamentul de Stat a transmis că Rubio „a subliniat importanța acestor contacte ca oportunitate pentru Moscova și Washington de a explora o soluție durabilă, conform viziunii președintelui Trump”.

La rândul său, Kremlinul a caracterizat convorbirea drept „constructivă” și a precizat că discuțiile s-au concentrat pe „pași concreți” în direcția punerii în aplicare a ideilor convenite anterior de cei doi lideri.

Totuși, surse citate de CNN afirmă că, după consultările cu partea rusă, americanii au concluzionat că poziția Moscovei rămâne inflexibilă și nu oferă semnale de disponibilitate pentru compromisuri. În aceste condiții, Rubio ar fi reticent în a recomanda o întâlnire directă între Trump și Putin în viitorul apropiat, deși discuțiile diplomatice vor continua.

„Nu poți amâna ceea ce nu a fost convenit”

În replică la informațiile vehiculate în presa occidentală, viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat că „nu poți amâna ceea ce nu a fost convenit”. Potrivit acestuia, o astfel de întâlnire necesită o pregătire minuțioasă, iar o dată clară nu fusese niciodată stabilită.

Pe fundalul acestor tensiuni, premierul ungar Viktor Orban a declarat că „pregătirile pentru summitul Trump–Putin sunt în plină desfășurare”. Cu toate acestea, Kremlinul a transmis că itinerariul zborului lui Vladimir Putin spre Budapesta nu a fost încă stabilit.

Între timp, Comisia Europeană, prin purtătoarea de cuvânt Anita Hipper, a indicat că liderul rus ar putea intra în spațiul UE pentru acest summit, în ciuda sancțiunilor și a înghețării activelor sale.

Moscova respinge propunerea de oprire a ostilităților pe linia actuală a frontului

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că poziția Rusiei privind conflictul din Ucraina rămâne neschimbată, în ciuda apelurilor lansate de Trump privind înghețarea conflictului pe liniile actuale ale frontului. Potrivit acestuia, sugestiile lansate de fostul președinte american sunt „simple speculații din presă”.

„Această temă a fost abordată de mai multe ori în cadrul contactelor ruso-americane, cu diverse nuanțe, iar răspunsul Rusiei a fost constant. Poziția noastră este bine cunoscută și nu s-a modificat”, a afirmat Peskov, citat de agenția Interfax.

Într-o întâlnire desfășurată pe 17 octombrie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump ar fi sugerat, potrivit Financial Times, acceptarea unor condiții impuse de Rusia pentru încetarea războiului, avertizând că Vladimir Putin a amenințat cu „distrugerea Ucrainei” dacă nu se ajunge la un acord.

Ulterior, Trump a negat că ar fi făcut presiuni asupra lui Zelenski pentru a ceda integral Donbasul. „Credem că ambele părți ar trebui să se oprească pe pozițiile actuale”, a spus el presei. Imediat după întrevederea cu liderul ucrainean, Trump a reiterat apelul pentru semnarea unei înțelegeri de pace, afirmând că soluția ar fi „înghețarea conflictului acolo unde se află”.