search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Întâlnirea consilierilor lui Trump și Putin, anulată. Moscova respinge propunerea de oprire a ostilităților pe linia actuală a frontului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Planurile președintelui american Donald Trump de a accelera organizarea unei noi întrevederi cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, par să fi intrat într-un impas. Potrivit CNN, o întâlnire pregătitoare între consilierii de rang înalt ai celor doi lideri, programată inițial pentru joi, a fost anulată. Moscova, însă, susține că nu a fost stabilit niciun acord privind această discuție.

Secretarul de Stat Marco Rubio și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov/FOTO:X
Secretarul de Stat Marco Rubio și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov/FOTO:X

În urma unei convorbiri telefonice purtate săptămâna trecută, Trump anunțase că SUA și Rusia vor iniția consultări diplomatice în vederea unei soluționări a războiului din Ucraina. „Secretarul de stat Marco Rubio va conduce delegația americană, alături de alți reprezentanți care urmează să fie desemnați”, scria fostul președinte pe platforma sa Truth Social.

Cu toate acestea, CNN relatează că întâlnirea dintre Rubio și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a fost amânată pe termen nedefinit. Deși oficial nu au fost oferite explicații, surse din cadrul administrației americane indică existența unor divergențe serioase legate de modul în care ar putea fi încheiat conflictul ruso-ucrainean.

Este incert, în acest context, ce impact va avea acest recul diplomatic asupra summitului propus între Trump și Putin la Budapesta – un eveniment menționat în repetate rânduri de fostul lider de la Casa Albă.

Reprezentanta Casei Albe, Anna Kelly, a transmis că Donald Trump „își menține angajamentul față de o soluție diplomatică, menită să pună capăt unei vărsări de sânge absurde”. Potrivit acesteia, Trump „poartă discuții cu toate părțile implicate și caută activ o cale de a obține pacea”.

Rubio și Lavrov au discutat telefonic luni, încercând să definească pașii următori după convorbirea telefonică dintre Trump și Putin, care a avut ca temă centrală un eventual acord de încetare a ostilităților.

Departamentul de Stat a transmis că Rubio „a subliniat importanța acestor contacte ca oportunitate pentru Moscova și Washington de a explora o soluție durabilă, conform viziunii președintelui Trump”.

La rândul său, Kremlinul a caracterizat convorbirea drept „constructivă” și a precizat că discuțiile s-au concentrat pe „pași concreți” în direcția punerii în aplicare a ideilor convenite anterior de cei doi lideri.

Totuși, surse citate de CNN afirmă că, după consultările cu partea rusă, americanii au concluzionat că poziția Moscovei rămâne inflexibilă și nu oferă semnale de disponibilitate pentru compromisuri. În aceste condiții, Rubio ar fi reticent în a recomanda o întâlnire directă între Trump și Putin în viitorul apropiat, deși discuțiile diplomatice vor continua.

„Nu poți amâna ceea ce nu a fost convenit”

În replică la informațiile vehiculate în presa occidentală, viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat că „nu poți amâna ceea ce nu a fost convenit”. Potrivit acestuia, o astfel de întâlnire necesită o pregătire minuțioasă, iar o dată clară nu fusese niciodată stabilită.

Pe fundalul acestor tensiuni, premierul ungar Viktor Orban a declarat că „pregătirile pentru summitul Trump–Putin sunt în plină desfășurare”. Cu toate acestea, Kremlinul a transmis că itinerariul zborului lui Vladimir Putin spre Budapesta nu a fost încă stabilit.

Între timp, Comisia Europeană, prin purtătoarea de cuvânt Anita Hipper, a indicat că liderul rus ar putea intra în spațiul UE pentru acest summit, în ciuda sancțiunilor și a înghețării activelor sale.

Moscova respinge propunerea de oprire a ostilităților pe linia actuală a frontului

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că poziția Rusiei privind conflictul din Ucraina rămâne neschimbată, în ciuda apelurilor lansate de Trump privind înghețarea conflictului pe liniile actuale ale frontului. Potrivit acestuia, sugestiile lansate de fostul președinte american sunt „simple speculații din presă”.

„Această temă a fost abordată de mai multe ori în cadrul contactelor ruso-americane, cu diverse nuanțe, iar răspunsul Rusiei a fost constant. Poziția noastră este bine cunoscută și nu s-a modificat”, a afirmat Peskov, citat de agenția Interfax.

Într-o întâlnire desfășurată pe 17 octombrie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump ar fi sugerat, potrivit Financial Times, acceptarea unor condiții impuse de Rusia pentru încetarea războiului, avertizând că Vladimir Putin a amenințat cu „distrugerea Ucrainei” dacă nu se ajunge la un acord.

Ulterior, Trump a negat că ar fi făcut presiuni asupra lui Zelenski pentru a ceda integral Donbasul. „Credem că ambele părți ar trebui să se oprească pe pozițiile actuale”, a spus el presei. Imediat după întrevederea cu liderul ucrainean, Trump a reiterat apelul pentru semnarea unei înțelegeri de pace, afirmând că soluția ar fi „înghețarea conflictului acolo unde se află”.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
digi24.ro
image
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
stirileprotv.ro
image
Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026
gandul.ro
image
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
mediafax.ro
image
Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi Becali”
fanatik.ro
image
Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat
libertatea.ro
image
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu respectă legea în 2025
playtech.ro
image
Liviu Dragnea, lovitură financiară de un milion de euro. Fostul șef al PSD, prins în filiera Florian Coldea-prietenii din energie
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Performanța carierei pentru Jaqueline Cristian!
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Noi detalii au ieșit la iveală. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de de explozia din Rahova. Locatarii fac mărturisiri fără precedent: „Au deschis ușile ca să poată să aerisească blocul”
kanald.ro
image
Românii care primesc 400 de lei înainte de sărbători. Reprezintă doar jumătate din ajutorul...
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Dispar sute de orașe din țară. Ministrul Dezvoltării: ”Am realizat o analiză strict profesională, fără criterii politice”
mediaflux.ro
image
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
Sylvester Stallone foto Profimedia jpg
Soția lui Sylvester Stallone spune adevărul despre copiii de la Hollywood. Ce se întâmplă cu ei?
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Și-a găsit consolarea doar în brațele lui Harry. Impresionată de o tragedie, Meghan nu și-a putut ține în frâu lacrimile

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze