Donald Trump anunță o nouă clasă de nave militare care îi va purta numele: „Vor fi de o sută de ori mai puternice”

Donald Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război care îi poartă numele. Președintele american susține că acestea vor fi mai mari, mai rapide și mult mai puternice decât navele aflate acum în dotarea Forțelor Navale ale Statelor Unite.

Donald Trump a dezvăluit luni planurile pentru o nouă clasă de nave militare, denumită clasa Trump. Potrivit liderului de la Casa Albă, viitoarele nave vor fi „de o sută de ori mai puternice” decât cele existente, pe care le-a descris drept „vechi, uzate și depășite”, relatează CNN.

Anunțul a fost făcut în fața unei machete expuse în biblioteca reședinței sale de la Mar-a-Lago, în Florida.

O „Flotă de Aur” pentru supremația militară

Președintele american a declarat că noile nave „vor ajuta la menținerea supremației militare americane în lume, la revitalizarea industriei americane de construcții navale și la inspirarea fricii în rândul dușmanilor Americii”.

Planul prevede, într-o primă etapă, construirea a două nave, urmate rapid de alte opt. Donald Trump a spus că proiectul ar putea fi extins până la 20 sau chiar 25 de nave, care vor forma la final o așa-numită „Flotă de Aur”. Prima navă din această clasă va purta numele USS Defiant.

Secretarul Marinei americane, omul de afaceri John Phelan, a afirmat că navele din clasa Trump vor avea „un tonaj şi o putere de foc mai mari decât oricând în istorie”. El a precizat că componentele vor fi construite în toate cele 50 de state ale SUA și că navele vor transporta și rachete de croazieră cu capacități nucleare.

Pe lângă aceste nave, programul „Flota de Aur” include și creșterea numărului altor tipuri de nave militare, inclusiv o nouă clasă de fregate mai mici și mai agile decât cele actuale.

Implicarea personală a lui Trump în design

Cunoscut pentru faptul că își pune amprenta personală asupra proiectelor majore, Donald Trump a spus că va fi implicat direct în proiectarea noilor nave. „Marina Militară a Statelor Unite va conduce proiectarea acestor nave împreună cu mine, deoarece sunt o persoană foarte estetică”, a declarat președintele american.

Însoțit de secretarul apărării Pete Hegseth și de secretarul de stat Marco Rubio, care este și consilier pentru securitate națională, Trump a oferit mai multe detalii tehnice. Navele vor fi dotate cu arme hipersonice, tunuri electrice și „cele mai sofisticate lasere din lume”.

Fiecare navă va avea un tonaj cuprins între 30.000 și 40.000 de tone și va fi construită în Statele Unite. „Vor fi controlate în mare parte de inteligenţa artificială”, a mai spus Donald Trump. „Ne imaginăm că aceste nave vor fi primele dintr-o clasă cu totul nouă de nave care vor fi produse în anii următori”.

Președintele SUA a anunțat și un program de modernizare a portavioanelor americane, inclus tot în cadrul „Flotei de Aur”.

Critici legate de aspectul navelor actuale

Donald Trump s-a plâns și în trecut de designul unor nave militare americane. „Nu sunt fan al navelor pe care le construiţi. Sunt o persoană foarte estetică şi nu-mi plac unele dintre navele pe care le construiţi”, a spus el la începutul acestui an, în fața unui grup de ofițeri reuniți la Quantico, în statul Virginia.