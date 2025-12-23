search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump anunță o nouă clasă de nave militare care îi va purta numele: „Vor fi de o sută de ori mai puternice”

0
0
Publicat:

Donald Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război care îi poartă numele. Președintele american susține că acestea vor fi mai mari, mai rapide și mult mai puternice decât navele aflate acum în dotarea Forțelor Navale ale Statelor Unite.

Donald Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război FOTO: X/ @CGTNOfficial
Donald Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război FOTO: X/ @CGTNOfficial

Donald Trump a dezvăluit luni planurile pentru o nouă clasă de nave militare, denumită clasa Trump. Potrivit liderului de la Casa Albă, viitoarele nave vor fi „de o sută de ori mai puternice” decât cele existente, pe care le-a descris drept „vechi, uzate și depășite”, relatează CNN.

Anunțul a fost făcut în fața unei machete expuse în biblioteca reședinței sale de la Mar-a-Lago, în Florida.

O „Flotă de Aur” pentru supremația militară

Președintele american a declarat că noile nave „vor ajuta la menținerea supremației militare americane în lume, la revitalizarea industriei americane de construcții navale și la inspirarea fricii în rândul dușmanilor Americii”.

Planul prevede, într-o primă etapă, construirea a două nave, urmate rapid de alte opt. Donald Trump a spus că proiectul ar putea fi extins până la 20 sau chiar 25 de nave, care vor forma la final o așa-numită „Flotă de Aur”. Prima navă din această clasă va purta numele USS Defiant.

Secretarul Marinei americane, omul de afaceri John Phelan, a afirmat că navele din clasa Trump vor avea „un tonaj şi o putere de foc mai mari decât oricând în istorie”. El a precizat că componentele vor fi construite în toate cele 50 de state ale SUA și că navele vor transporta și rachete de croazieră cu capacități nucleare.

Pe lângă aceste nave, programul „Flota de Aur” include și creșterea numărului altor tipuri de nave militare, inclusiv o nouă clasă de fregate mai mici și mai agile decât cele actuale.

Implicarea personală a lui Trump în design

Cunoscut pentru faptul că își pune amprenta personală asupra proiectelor majore, Donald Trump a spus că va fi implicat direct în proiectarea noilor nave. „Marina Militară a Statelor Unite va conduce proiectarea acestor nave împreună cu mine, deoarece sunt o persoană foarte estetică”, a declarat președintele american.

Însoțit de secretarul apărării Pete Hegseth și de secretarul de stat Marco Rubio, care este și consilier pentru securitate națională, Trump a oferit mai multe detalii tehnice. Navele vor fi dotate cu arme hipersonice, tunuri electrice și „cele mai sofisticate lasere din lume”.

Fiecare navă va avea un tonaj cuprins între 30.000 și 40.000 de tone și va fi construită în Statele Unite. „Vor fi controlate în mare parte de inteligenţa artificială”, a mai spus Donald Trump. „Ne imaginăm că aceste nave vor fi primele dintr-o clasă cu totul nouă de nave care vor fi produse în anii următori”.

Președintele SUA a anunțat și un program de modernizare a portavioanelor americane, inclus tot în cadrul „Flotei de Aur”.

Critici legate de aspectul navelor actuale

Donald Trump s-a plâns și în trecut de designul unor nave militare americane. „Nu sunt fan al navelor pe care le construiţi. Sunt o persoană foarte estetică şi nu-mi plac unele dintre navele pe care le construiţi”, a spus el la începutul acestui an, în fața unui grup de ofițeri reuniți la Quantico, în statul Virginia.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
stirileprotv.ro
image
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor
gandul.ro
image
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
mediafax.ro
image
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
fanatik.ro
image
Dorinel Umbrărescu, declarație publică rară. Când promite șeful UMB Spedition că va termina de construit autostrada A7 până la Pașcani
libertatea.ro
image
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. 8 persoane, extrase de SMURD, printre care 3 copii
antena3.ro
image
Analist, despre criza din Justiţie şi reforma pensiilor speciale: Mă aştept să pice la CCR
observatornews.ro
image
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
playtech.ro
image
Agenția care păzește companiile de stat nu reușește să-și cheltuie propriul buget. Ce se întâmplă cu sumele rămase în conturi
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Corneliu Vadim Tudor l-a văzut pe Bogdan Stelea și ce a urmat a rămas în istoria fotbalului românesc
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Modificare la legea pensiilor! Schimbare votată pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Cliff Richards foto Profimedia jpg
Suferința lui Cliff Richards de Sărbători. Apelul disperat pe care îl face cântărețul de 85 de ani
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Vestea transmisă de Prințul William și Kate Middleton! Și-au întrerupt vacanța de Crăciun pentru acest mesaj important

Click! Pentru femei

image
Atenție, imagini cu impact emoțional! Actorul care a avut succes la Hollywood trăiește acum pe străzi!

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?