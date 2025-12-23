Metodă inedită de furt în Cluj: un bărbat s-a dat drept livrator și a furat un seif cu 40.000 de euro

Un bărbat din Cluj a fost arestat preventiv după ce a furat un seif cu bani dintr-o locuință, folosind o metodă atent pusă la punct. Acesta s-a deghizat în livrator de mâncare și a intrat în casă cu ajutorul unei așa-numite „chei mincinoase”, reușind să sustragă un seif în care se aflau zeci de mii de euro.

Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, fapta a avut loc la începutul lunii noiembrie. Unul dintre bărbați este cercetat pentru furt calificat, iar celălalt pentru complicitate la furt calificat, informează News.ro.

Anchetatorii spun că principalul suspect s-a deghizat în livrator de mâncare și s-a deplasat la adresa victimelor din Cluj-Napoca, în timp ce complicele său l-a așteptat în mașină. Pentru a intra în locuință, bărbatul ar fi folosit o „cheie mincinoasă”.

„În data de 05.11.2025, inculpatul D.I., beneficiind de sprijinul moral al inculpatului C.N., care i-a întărit rezoluţia infracţională prin oferirea promisiunii de a-l prelua cu autoturismul din zona comiterii faptei, ulterior comiterii acesteia, fiind deghizat într-un livrator de mâncare, prin folosirea unei chei mincinoase”, au transmis procurorii.

Ce se afla în seiful furat

Odată ajuns în locuință, bărbatul a sustras un seif în care se aflau aproximativ 40.000 de euro și 5.000 de lei. Ancheta arată că prejudiciul produs este unul semnificativ, depășind 40.000 de euro.

„A pătruns pe nedrept în locuinţa situată în municipiul Cluj-Napoca, de unde a sustras un seif ce conţinea sumele de aproximativ 40.000 de euro şi 5.000 de lei (…) La formularea propunerii s-a avut în vedere faptul că urmarea produsă prin comiterea faptei este una de o gravitate deosebit de ridicată, constând în producerea unui prejudiciu material semnificativ în patrimoniul unei persoane fizice, în cuantum de aproximativ 40.000 de euro”, au mai precizat procurorii, potrivit sursei citate.

În acest context, oamenii legii au cerut arestarea preventivă a celor doi bărbați, cerere admisă de instanță.

Ce este o „cheie mincinoasă”

În limbaj juridic, o „cheie mincinoasă” este orice instrument sau dispozitiv folosit pentru a deschide un sistem de închidere fără acordul proprietarului. Termenul se referă la echivalentul unei chei false și include, printre altele, chei copiate ilegal, șperacluri, dispozitive electronice de bruiere sau telecomenzi neautorizate.

Folosirea unei astfel de metode încadrează fapta la furt calificat, conform Codului Penal, și atrage pedepse mai severe, care pot ajunge la ani de închisoare.