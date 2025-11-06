search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Serghei Lavrov, trecut pe linie moartă la Kremlin după eșecul pregătirilor pentru summitul Putin–Trump

0
0
Publicat:

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, pare să fi intrat în dizgrația lui Vladimir Putin, după un schimb de replici nereușit cu noul secretar de stat american, Marco Rubio — un episod care a dus, potrivit presei ruse, la anularea mult-așteptatului summit dintre liderul de la Kremlin și Donald Trump.

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov/FOTO:EPA/EFE
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov/FOTO:EPA/EFE

Diplomatul de 76 de ani, aflat de peste două decenii la conducerea Ministerului de Externe, a lipsit în mod vizibil de la ședința Consiliului de Securitate al Federației Ruse din 5 noiembrie — o întâlnire cu greutate, la care participă, de regulă, nucleul dur al puterii de la Moscova. În cadrul reuniunii, Putin a cerut reluarea discuțiilor privind posibile teste nucleare, primele după 1990.

Surse citate de Kommersant au explicat absența lui Lavrov ca fiind „convenită”, însă detaliul nu a trecut neobservat: el a fost singurul membru permanent al Consiliului care a lipsit de la întâlnire.

Loviturile nu s-au oprit aici. Kremlinul a anunțat că Lavrov nu va mai conduce delegația Rusiei la summitul G20 din acest an. În locul lui, Putin l-a desemnat pe Maxim Oreșkin, adjunctul șefului administrației prezidențiale. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a confirmat decizia, subliniind că aceasta a fost luată „personal” de președinte.

Putin însuși va evita și de această dată summitul G20, programat în Africa de Sud — țară semnatară a Statutului de la Roma, obligată să pună în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele său. Este deja un tipar: liderul rus a lipsit și în 2025 de la reuniunea BRICS din Brazilia, dar și în 2022 de la summitul G20 din Bali, trimițându-l pe Lavrov să gestioneze imaginea Rusiei în plan extern.

Potrivit presei ruse, declinul influenței lui Lavrov a început pe 21 octombrie, după o convorbire telefonică tensionată cu Marco Rubio. Cei doi trebuiau să stabilească detaliile întâlnirii Putin–Trump, planificată la Budapesta. Doar că, la scurt timp după discuție, Rubio l-ar fi sfătuit pe Trump să anuleze întrevederea. În consecință, Washingtonul a impus un nou pachet de sancțiuni împotriva „Rosnefti” și „Lukoil” — primele măsuri punitive americane de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Pentru Lavrov, unul dintre puținii oficiali ruși care au traversat fără zgârieturi valurile de la Kremlin vreme de douăzeci de ani, episodul pare să marcheze începutul sfârșitului unei cariere diplomatice construite pe loialitate absolută și discreție calculată. De data aceasta însă, discreția i-ar fi putut costa scump.

Rusia

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
Își face turn Donald Trump pe terenul Elenei Udrea? Cât mai valorează astăzi mega-proiectul de 2 miliarde de euro de la Cluj
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii l-au dat în urmărire
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală
observatornews.ro
image
BREAKING | Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Cât costă să construiești o piscină de 15, 20 sau 25 mp în 2025 – prețuri actualizate și sfaturi de amenajare
playtech.ro
image
Tragedie! Fostul fotbalist de la Corvinul Hunedoara a murit la doar 18 ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
Lucian Mîndruță, mândrul Cavaler de Cornu își plimbă prin Dorobanți costumul Joop. Când pe jos, când cu BMW-ul FOTO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
AmboynaFort1655 jpg
Masacrul de la Amboina, povestea primului masacru din Istoria Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate