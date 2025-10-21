search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Întâlnirea de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin a fost anulată

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, planificată la Budapesta, a fost suspendată după discuțiile dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov.

A doua întâlnire Trump - Putin a fost suspendată. FOTO: Shutterstock
A doua întâlnire Trump - Putin a fost suspendată. FOTO: Shutterstock

La câteva ore după aceasta, summitul anunțat la Budapesta, a fost anulat. Casa Albă a confirmat marți, 21 octombrie, că nu există niciun plan concret pentru o întrevedere în viitorul apropiat, după ce secretarul de stat american Marco Rubio a discutat, luni, cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Oficialii americani au descris discuția ca fiind „productivă”, însă au concluzionat că nu mai este necesară o întâlnire directă între cei doi lideri, notează Politico.

La rândul său, într-o conferință de presă la Moscova, Serghei Lavrov a declarat că poziția Rusiei față de conflictul din Ucraina rămâne neschimbată de la întâlnirea Trump - Putin din Alaska, desfășurată acum două luni.

„Cred că oficialii americani au ajuns la concluzia că poziția Rusiei a rămas în mare parte neschimbată în timp și se încadrează în limitele cerințelor sale inițiale maximaliste”, a spus Serghei Lavrov, continuând: „Rusia nu și-a modificat pozițiile față de înțelegerile și negocierile prelungite dintre Putin și Trump în Alaska”.

Kremlinul susține că, înaintea oricărui armistițiu, trebuie „eliminate cauzele profunde” ale războiului din Ucraina, interpretând apropierea Ucrainei de Europa și dorința de aderare la NATO drept o amenințare existențială. Potrivit Moscovei, aceasta ar presupune schimbarea guvernului din Ucraina.

Vă reamintim că nu este prima dată când Vladimir Putin pune sub semnul întrebării legitimitatea președintelui Volodimir Zelenski şi cere organizarea de noi alegeri în Ucraina, încetarea așa-numitei „persecuții a vorbitorilor de rusă” și garanții că Ucraina nu va adera la NATO.

„Rămânem complet angajați acestei formule și am confirmat-o ieri în discuția cu Marco Rubio”, a mai spus Serghei Lavrov.

În plus, ministrul rus a ridicat problema transportului lui Putin la Budapesta, invocând recenta amenințare a Poloniei de a pune în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională dacă avionul liderului rus ar survola spațiul aerian polonez.

Rusia nu e dispusă la concesii

După întâlnirea din Alaska, Donald Trump a plecat fără nicio concesie din partea Rusiei, iar afirmațiile sale potrivit cărora Vladimir Putin ar fi dispus la pace au fost contrazise de refuzul Moscovei de a negocia direct cu Ucraina și de continuarea atacurilor asupra orașelor ucrainene.

Săptămâna trecută, Donald Trump a avut o discuţie telefonică cu Vladimir Putin, după care a anunțat că au făcut „progrese semnificative” și că plănuiesc o nouă întâlnire la Budapesta. Ulterior, l-a primit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, însă a refuzat cererea acestuia de a livra rachete Tomahawk, presând Ucraina să cedeze mai mult teritoriu pentru o „pace” convenabilă regimului de la Kremlin.

În acest context, marți,  Serghei Lavrov a subliniat că Rusia respinge „semnalele venite din Washington” privind încheierea războiului pe liniile actuale.

„Nu locul sau calendarul sunt lucrurile principale, ci felul în care vom avansa pe fondul acestor chestiuni. Obiectivele asupra cărora am ajuns la o înțelegere extinsă în Anchorage rămân prioritare”, a afirmat el.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”
stirileprotv.ro
image
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii
gandul.ro
image
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
mediafax.ro
image
Câți bani primește Florin Prunea pentru participarea în emisiunea care înlocuiește Survivor la Pro TV. Fostul portar e plătit regește
fanatik.ro
image
Ce e „Cuibul cu fantome” al firmei care ar fi rupt sigiliul Distrigaz al blocului explodat din Rahova. AMPCgaz era inactivă fiscal din august 2025
libertatea.ro
image
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România, decizie de la Bruxelles. Modificări importante și pentru începători
playtech.ro
image
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și despre România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
54% în plus la pensie. Plăți istorice la Pilonul II de pensii
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
meghan markle foto profimedia (2) jpg
Apariția luxoasă a lui Meghan! Ducesa s-a îmbrăcat old-money în ținută estivală de 7000 de dolari, în plină toamnă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Gesturile și cuvintele care demonstrează că Prințesa Leonor încă e dependentă de mama ei, Regina Letizia. Are 19 ani

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze