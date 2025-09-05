Rusia își redefinește obiectivele pe frontul de est: trei orașe din Donbas, ținte ale ofensivei de toamnă

Comandamentul militar rus a trasat o nouă direcție de ofensivă pentru gruparea „Dnipr” – capturarea, până la finalul toamnei, a unui complex urban vital din regiunea Donețk: Pokrovsk, Mirnograd și Dobropillia.

Informația a fost făcută publică de purtătorul de cuvânt al grupării de forțe ucrainene din sectorul de sud-est, Oleksii Bielski, în cadrul unui briefing difuzat în timpul telemaratonului național, și preluată de Antikrizovy Media Center.

Potrivit acestuia, obiectivul major al Moscovei este preluarea controlului asupra aglomerației Pokrovsk–Mirnograd – un nod urban și logistic important în regiunea central-vestică a Donbasului, aflat de peste zece luni sub presiune constantă din partea trupelor ruse.

Pentru a atinge acest obiectiv, forțele ruse încearcă să creeze un „coridor de avans” pornind din direcția Nykonorivka–Maiak, înspre Dobropillia, mobilizând acolo rezerve semnificative aduse de pe alte sectoare ale frontului.

„Au conștientizat riscul ca forțele noastre să le taie această <<pungă>> de avans, așa că au mutat întregi brigăzi pentru a menține direcția deschisă”, a explicat Bielski.

Obiectivele intermediare: Dobropillia, apoi Mirnograd și Pokrovsk

Conform planurilor operative interceptate de partea ucraineană, prima țintă a ofensivei de toamnă este Dobropillia. În cazul în care orașul va fi capturat, forțele ruse intenționează să concentreze atacurile asupra Mirnogradului și Pokrovskului – două localități care, în ciuda bombardamentelor zilnice, rămân sub control ucrainean.

Odată asigurată această aglomerație urbană, Moscova urmărește extinderea ofensivă spre Konstantynivka, cu scopul de a izola logistic forțele ucrainene din zonă – un scenariu care, dacă s-ar concretiza, ar afecta grav rețeaua de aprovizionare și mobilitate a trupelor Kievului pe întregul flanc estic.

Pierderi grele pentru forțele ruse

Ofensiva însă nu se desfășoară fără costuri semnificative. Potrivit datelor comunicate de Bielski, doar în ultimele 24 de ore, în sectorul Pokrovsk, forțele ucrainene ar fi neutralizat 153 de soldați ruși. În medie, între 150 și 200 de militari ruși își pierd viața zilnic în această zonă – cifre care, dacă se confirmă, indică o presiune uriașă asupra contingentului rus desfășurat în Donbas.

Tentativele de capturare a Pokrovskului durează deja de peste zece luni, iar orașul a devenit, între timp, un simbol al rezistenței locale în fața eforturilor susținute ale Kremlinului de a împinge linia frontului către vest.

O ofensivă cu miză strategică

Alegerea acestor trei orașe nu este întâmplătoare. Pokrovsk, în special, este considerat o poartă spre regiunea centrală a Ucrainei și un nod de transport esențial. Mirnograd și Dobropillia întregesc o configurație geografică care, odată sub controlul forțelor ruse, ar putea permite Kremlinului să reconfigureze direcțiile de atac și să aplice presiune sporită asupra regiunilor Dnipropetrovsk și Zaporojie.

Însă, în ciuda ambițiilor declarate ale Moscovei, câmpul tactic din estul Ucrainei rămâne extrem de volatil. Succesul operațiunilor ruse depinde nu doar de forța brută a trupelor desfășurate, ci și de capacitatea Ucrainei de a menține pozițiile-cheie și de a gestiona eficient contraofensivele – un joc de echilibru care continuă să definească realitatea frontului în toamna celui de-al patrulea an de război.