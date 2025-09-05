Putin avertizează că orice trupe occidentale în Ucraina vor fi ținte legitime pentru Rusia: „Nu văd niciun sens în prezenţa lor”

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat vineri, 5 septembrie, că eventualele forţe occidentale dislocate în Ucraina vor fi considerate ţinte legitime pentru Moscova. Declaraţia vine la o zi după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că 26 de ţări s-au angajat să ofere Ucrainei garanţii de securitate postbelică, inclusiv o forţă internaţională terestră, maritimă şi aeriană.

Rusia susţine de mult timp că unul dintre motivele invaziei din Ucraina este împiedicarea aderării Kievului la NATO şi a amplasării trupelor alianţei pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters.

„Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales în timpul operaţiunilor militare, acestea vor fi ţinte legitime pentru distrugere”, a declarat Putin la un forum economic din Vladivostok.

El a adăugat că, în cazul în care se ajunge la decizii care să asigure pacea pe termen lung, „nu văd niciun sens în prezenţa lor pe teritoriul Ucrainei”.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt gata

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că un grup de 35 de state europene a convenit asupra unui plan comun de securitate destinat Ucrainei, în contextul eforturilor internaționale de a sprijini Kievul și de a contura un cadru pentru un viitor acord de pace cu Rusia.

Macron a subliniat că acesta este „primul plan consolidat de securitate european pentru Ucraina”, cu potențialul de a deveni temelia unei păci sustenabile.