Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
Întâlnirea de la Paris s-a încheiat cu o conversație „explozivă” între liderii europeni și Trump, susține Bild

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele american Donald Trump a avut joi o convorbire telefonică tensionată cu mai mulți lideri europeni, în cadrul căreia a criticat în mod direct continuarea importurilor de petrol din Rusia. Potrivit informațiilor obținute de cotidianul Bild, între participanți s-a aflat și cancelarul german Friedrich Merz, iar discuțiile s-au concentrat pe sancțiunile împotriva Moscovei și sprijinul oferit Ucrainei.

Donald Trump, întâlnire cu lideri europeni la Casa ALbă/FOTO:Arhiva
Donald Trump, întâlnire cu lideri europeni la Casa ALbă/FOTO:Arhiva

Surse apropiate discuției susțin că Trump a acuzat Europa că „alimentează mașina de război rusă” prin continuarea achizițiilor de petrol. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, ar fi respins acuzațiile, menționând că importurile de țiței din Rusia au scăzut semnificativ după invazia lansată în februarie 2022.

Liderii europeni au precizat că, în prezent, doar Ungaria și Slovacia mai importă direct petrol rusesc. Cu toate acestea, Steve Witkoff, emisar special al lui Trump, a susținut că state europene continuă să consume petrol rusesc indirect, prin intermediul unor livrări reexportate de India.

În cadrul aceleiași convorbiri, europenii ar fi propus crearea unei echipe comune de lucru la Washington pentru a coordona o eventuală nouă rundă de sancțiuni. Nu este clar dacă Donald Trump a acceptat această propunere.

Trump promite implicare, dar evită angajamente ferme

În mai multe declarații recente, Donald Trump a afirmat că dorește să contribuie la încheierea conflictului din Ucraina și că menține un „dialog bun” cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. În cadrul unei cine cu lideri din industria tech, Trump a afirmat că intenționează să discute în curând cu președintele rus.

„Am o relație bună cu președintele Putin. Am rezolvat șapte conflicte armate, dar cel dintre Rusia și Ucraina s-a dovedit a fi cel mai complicat”, a declarat Trump, adăugând că violențele au atins un nivel „nevăzut în Europa de la al Doilea Război Mondial”.

Trump a evitat însă să menționeze un calendar sau un format clar al unei eventuale medieri. Emisarul său, Steve Witkoff, a precizat că președintele este deschis unui summit trilateral cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Informația a fost confirmată și de surse citate de The Wall Street Journal, potrivit cărora ideea a fost discutată în cadrul întâlnirii „Coaliției de voină” desfășurate la Paris pe 4 septembrie.

Paris: noi discuții despre garanții de securitate pentru Ucraina

În aceeași zi, liderii a 26 de state s-au reunit la Paris pentru a discuta despre formarea unei forțe internaționale de asigurare a păcii în Ucraina, în eventualitatea unui acord de încetare a focului. Reuniunea, care a inclus și participarea la distanță a SUA, a vizat stabilirea unor mecanisme de garanții de securitate, precum și calendarul negocierilor multilaterale.

Pe marginea acestei întâlniri, liderii europeni și președintele Zelenski au avut o discuție telefonică cu Donald Trump, în cadrul căreia au explorat opțiunile diplomatice pentru a determina Rusia să renunțe la agresiune. Potrivit administrației de la Kiev, o parte din discuții s-a axat și pe întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei.

Kremlinul: „Nu există pregătiri concrete pentru o convorbire”

La Moscova, purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, Dmitri Peskov, a confirmat că nu există deocamdată detalii legate de o posibilă convorbire Trump–Putin, dar a adăugat că liderul rus „apreciază” faptul că Trump își exprimă deschis pozițiile și că fiecare își apără interesele naționale.

„Aceste conversații nu sunt ușoare, dar Putin le consideră utile și este recunoscător pentru disponibilitatea lui Trump de a discuta”, a afirmat Peskov.

Obstacole în calea unui summit Putin–Zelenski

Deși Trump a susținut public ideea unei întâlniri între Zelenski și Putin, mai multe surse diplomatice, inclusiv CNN, afirmă că o astfel de întâlnire este puțin probabilă în viitorul apropiat. Kremlinul a evitat până acum orice contact direct cu președintele ucrainean, considerând că un asemenea gest ar echivala cu recunoașterea legitimității sale.

Pe 19 august, după o serie de întâlniri cu lideri europeni și cu președintele Zelenski la Washington, Donald Trump a declarat că a discutat la telefon cu Vladimir Putin și că acesta „a fost de acord în principiu” cu o eventuală întâlnire cu Zelenski. Cu toate acestea, nu au fost făcuți publici pași concreți în acest sens.

SUA

