 Rusia își mută tot mai mult exporturile de gaze către China. Peste 60% ar urma să ajungă pe piața chineză până în 2030 | adevarul.ro
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Rusia își mută tot mai mult exporturile de gaze către China. Peste 60% ar urma să ajungă pe piața chineză până în 2030

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Rusia își va orienta tot mai mult exporturile de gaze către China, iar până în 2030 peste 60% din cantitățile exportate de Moscova ar urma să ajungă pe piața chineză. Anunțul a fost făcut vineri de vicepremierul rus Alexander Novak, în cadrul Forumului Economic Estic de la Vladivostok. 

Rusia își va orienta tot mai mult exporturile de gaze către China.
Rusia își va orienta tot mai mult exporturile de gaze către China. Foto: Shutterstock

Potrivit oficialului rus, în acest an Rusia și-a majorat cu 25% livrările de gaze către China, menținându-și poziția de principal furnizor de gaze pentru gigantul asiatic, transmit EFE și Agerpres.

În paralel, exporturile rusești de gaze naturale lichefiate (GNL) către China ar înregistra o creștere record.

„În ultimul deceniu, volumul exporturilor a crescut de peste 50 de ori, iar Rusia a devenit unul dintre cei mai importanţi trei vânzători de gaze naturale lichefiate pe piaţa chineză”, a declarat Novak.

Vicepremierul rus a subliniat și implicarea companiilor chineze în proiecte energetice majore din zona arctică a Rusiei, afirmând că următoarea etapă a cooperării dintre cele două țări este consolidarea infrastructurii energetice și reducerea vulnerabilității acesteia la factorii externi.

Printre proiectele menționate se numără construirea și modernizarea conductelor de gaze și petrol, a instalațiilor portuare și energetice, precum și dezvoltarea coridoarelor de transport și logistică și a sistemelor de asigurare.

Rusia susține că 94% din petrolul exportat ajunge în „țări prietene”

Reorientarea exporturilor rusești către Asia s-a accelerat după sancțiunile impuse de statele occidentale ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina.

Alexander Novak a afirmat că, în prezent, 94% din exporturile de petrol ale Rusiei se îndreaptă către ceea ce Moscova numește „țări prietene”, în special către piețele asiatice precum China și India.

Oficialul rus a susținut că firmele energetice din Rusia sunt capabile să mențină livrările chiar și în contextul tensiunilor geopolitice și al perturbărilor aprovizionării din Orientul Mijlociu.

„Cel mai important lucru pe care Rusia îl oferă pieței internaționale, pe lângă resursele sale, este fiabilitatea”, a afirmat Novak.

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