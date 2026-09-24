 Horoscop vineri, 25 septembrie. Gemenii riscă să se răstească la cine nu trebuie, iar Leii își reevaluează cariera | adevarul.ro
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Horoscop vineri, 25 septembrie. Gemenii riscă să se răstească la cine nu trebuie, iar Leii își reevaluează cariera

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Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 25 septembrie.

horoscop saptamana 23 29 septembrie webp
Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Nu evitați subiectele explozive. Aveți argumente și nu vă lăsați ușor intimidați. Păstrați un ton decent.

Sănătate - Nu lăsați problemele de la muncă să vă facă să neglijați propria bunăstare. Cifrele se pot regla, dar cu sănătatea e mai greu.

Bani - Puneți întrebări tehnice. Nu acceptați ajutor de la persoane care nu cunosc teoria.

Taur

Iubire - Atitudinea partenerului vă aduce disconfort, dar e mai bine să țineți cont de ea și să vedeți dacă nu are dreptate.

Sănătate - Rămâneți cu capul pe umeri. Nu urmați calea bătătorită de alții din jur și mergeți pe rutina inițială.

Bani - Luați lucruri care să vă aducă mulțumire, și a ochilor, și laturii pragmatice.

Gemeni

Iubire - Apar scântei de la cele mai neînsemnate afirmații. Dați dovadă de răbdare și nu puneți gaz pe foc. Contrar, mult timp va trece până revine relația la normal.

Sănătate - Faceți un plan de a aborda anumite simptome care acum revin. Nu le mai ignorați.

Bani - Vă ocupați de detaliile de final pentru proiectele în curs și puteți deveni arțăgos. Vă răstiți la cine nu trebuie.

Rac

Iubire - Vă simțiți bine și doar stând în liniște cu prietenii intimi, citind o carte a autorului preferat.

Sănătate - Cufundați-vă în interior și vedeți de ce anume are nevoie organismul. Sunteți cel mai bun doctor pentru voi.

Bani - Mergeți la cumpărături, căutați să vă revigorați garderoba sau look-ul. Investiți în imagine.

Leu

Iubire - Abordați cunoștințele noi cu relaxare și deschidere. Nu intrați în defensivă și alegeți să vă lărgiți cercul de prieteni.

Sănătate - Motivul succesului oricărui tratament este practica. Faceți un stil de viață din regimul urmat și se va rezolva cu bine.

Bani - În viziunea proprie, un profesionist face munca din pasiune. Analizați dacă actualul loc de muncă vă mai aduce această pasiune.

Fecioară

Iubire - Romantismul și conversațiile de la suflet la suflet aprind flacăra în relație.

Sănătate - Nu fiți inflexibili, mergeți la sală, adaptați programul de masă și de odihnă.

Bani - Vă este testat orgoliul și, dacă depășiți ambiția personală, superiorii apreciază.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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