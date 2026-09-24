Horoscop vineri, 25 septembrie. Gemenii riscă să se răstească la cine nu trebuie, iar Leii își reevaluează cariera

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 25 septembrie.

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Berbec

Iubire - Nu evitați subiectele explozive. Aveți argumente și nu vă lăsați ușor intimidați. Păstrați un ton decent.

Sănătate - Nu lăsați problemele de la muncă să vă facă să neglijați propria bunăstare. Cifrele se pot regla, dar cu sănătatea e mai greu.

Bani - Puneți întrebări tehnice. Nu acceptați ajutor de la persoane care nu cunosc teoria.

Taur

Iubire - Atitudinea partenerului vă aduce disconfort, dar e mai bine să țineți cont de ea și să vedeți dacă nu are dreptate.

Sănătate - Rămâneți cu capul pe umeri. Nu urmați calea bătătorită de alții din jur și mergeți pe rutina inițială.

Bani - Luați lucruri care să vă aducă mulțumire, și a ochilor, și laturii pragmatice.

Gemeni

Iubire - Apar scântei de la cele mai neînsemnate afirmații. Dați dovadă de răbdare și nu puneți gaz pe foc. Contrar, mult timp va trece până revine relația la normal.

Sănătate - Faceți un plan de a aborda anumite simptome care acum revin. Nu le mai ignorați.

Bani - Vă ocupați de detaliile de final pentru proiectele în curs și puteți deveni arțăgos. Vă răstiți la cine nu trebuie.

Rac

Iubire - Vă simțiți bine și doar stând în liniște cu prietenii intimi, citind o carte a autorului preferat.

Sănătate - Cufundați-vă în interior și vedeți de ce anume are nevoie organismul. Sunteți cel mai bun doctor pentru voi.

Bani - Mergeți la cumpărături, căutați să vă revigorați garderoba sau look-ul. Investiți în imagine.

Leu

Iubire - Abordați cunoștințele noi cu relaxare și deschidere. Nu intrați în defensivă și alegeți să vă lărgiți cercul de prieteni.

Sănătate - Motivul succesului oricărui tratament este practica. Faceți un stil de viață din regimul urmat și se va rezolva cu bine.

Bani - În viziunea proprie, un profesionist face munca din pasiune. Analizați dacă actualul loc de muncă vă mai aduce această pasiune.

Fecioară

Iubire - Romantismul și conversațiile de la suflet la suflet aprind flacăra în relație.

Sănătate - Nu fiți inflexibili, mergeți la sală, adaptați programul de masă și de odihnă.

Bani - Vă este testat orgoliul și, dacă depășiți ambiția personală, superiorii apreciază.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.