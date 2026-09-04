JD Vance evită să numească „război” conflictul cu Iranul. „Nu au loc schimburi de focuri active”

Vicepreședintele american JD Vance evită să folosească termenul „război” pentru confruntarea dintre Statele Unite și Iran și spune că nu poate anticipa momentul în care ostilitățile se vor încheia. Declarațiile au fost făcute joi, la Casa Albă, în contextul în care Iranul a continuat atacurile asupra unor obiective americane din zona Golfului.

Vicepreședintele american JD Vance. Foto: Profimedia

Întrebat dacă luptele s-ar putea încheia înaintea alegerilor parlamentare din 3 noiembrie, scrutin esențial pentru republicanii care încearcă să-și păstreze majoritățile fragile din Congres, Vance a respins caracterizarea situației drept război, noteazăAssociated Press.

„Nu l-aș numi război”, a spus vicepreședintele. El a susținut că, în prezent, „nu au loc schimburi de focuri active”.

Declarația a fost făcută în aceeași zi în care Iranul a atacat ținte americane din regiunea Golfului, în cadrul represaliilor declanșate după loviturile americane de la începutul săptămânii.

Vance a afirmat că Statele Unite au avut „responsabilitatea” de a interveni militar, în condițiile în care Iranul continuă să atace navele comerciale care traversează Strâmtoarea Ormuz.

Vance nu oferă un termen pentru încheierea conflictului

Vicepreședintele american a evitat să avanseze o dată la care confruntarea s-ar putea încheia, spunând că administrația nu dorește să stabilească „termene limită artificiale”.

„Dar când întrebați «Când se va termina?», îmi puneți o întrebare de genul «Când vor înceta iranienii să tragă asupra navelor?»”, a declarat Vance.

„Cred că realitatea este că nu cunosc răspunsul la această întrebare. Ar trebui să-i întrebați pe iranieni”, a adăugat el.

Poziția vicepreședintelui evidențiază dificultățile cu care se confruntă administrația Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Conflictul, care potrivit Casei Albe ar fi trebuit inițial să dureze doar câteva săptămâni, a devenit tot mai nepopular și a contribuit la creșterea prețurilor la combustibili, în timp ce americanii se confruntă deja cu o inflație ridicată.

În iulie, administrația americană a fost criticată și după modificarea modului de clasificare a patru militari uciși și a zeci de militari răniți în cadrul sistemului Defense Casualty Analysis System, utilizat de oficialii Pentagonului ca referință pentru bilanțul victimelor.

Militarii afectați de schimbarea clasificării, care au fost uciși sau răniți în confruntările reluate după eșecul unui armistițiu de scurtă durată între SUA și Iran, au fost trecuți într-o categorie denumită „Operațiuni în străinătate”, după ce fuseseră inițial incluși în bilanțul general al războiului.

Petrolul trece în continuare prin Strâmtoarea Ormuz, dar traficul este mult redus

Administrația Trump încearcă, în paralel, să transmită mesajul că fluxurile de petrol prin Golful Persic se apropie de nivelurile de dinaintea conflictului.

Joi, petrolul Brent se tranzacționa la peste 95 de dolari pe baril, în condițiile în care, înainte de izbucnirea confruntărilor, prețul de referință era de aproximativ 72 de dolari.

Trump și consilierii săi susțin că Marina americană controlează Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul de energie din lume. Înainte de conflict, prin această zonă trecea aproximativ 20% din fluxul mondial de petrol.

JD Vance a declarat că Marina SUA a asigurat miercuri escorta pentru aproximativ 15 milioane de barili de petrol. Cu o zi înainte, secretarul american pentru Energie, Chris Wright, afirmase pentru CNBC că luni au fost transportate prin strâmtoare 17 milioane de barili cu sprijinul Marinei SUA.

Totuși, datele furnizate de companii independente care monitorizează transportul maritim indică un trafic considerabil mai redus decât înaintea conflictului.

Potrivit Lloyd’s List Intelligence, în ultima săptămână au fost înregistrate 102 tranzituri prin strâmtoare, iar în săptămâna precedentă au fost 126. Înainte de război, numărul depășea 130 de tranzituri pe zi.

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În ultimele 28 de zile, prin Strâmtoarea Ormuz au trecut, în medie, aproximativ 5 milioane de barili de petrol pe zi, conform TankerTrackers.com. Alte estimări recente plasează volumul între 2 și 6 milioane de barili pe zi.

Trump încearcă să evite o nouă explozie a prețurilor

Pe parcursul conflictului, Donald Trump a transmis în mai multe rânduri mesaje privind posibile progrese diplomatice sau a renunțat în ultimul moment la amenințări privind o nouă escaladare militară. Piețele internaționale au reacționat rapid la astfel de declarații, în special pe fondul temerilor privind aprovizionarea cu petrol.

Rosemary Kelanic, director pentru Orientul Mijlociu în cadrul Defense Priorities, consideră că administrația americană încearcă să influențeze piața petrolului prin declarațiile sale.

„Administrația continuă să exercite presiuni verbale asupra piețelor petroliere”, a spus ea, referindu-se la afirmațiile privind creșterea fluxurilor de petrol.

„Și se pare că fac acest lucru din nou pentru a împiedica o creștere excesivă a prețurilor, astfel încât să poată amâna momentul unei scumpiri și mai drastice”, a adăugat Kelanic.

În condițiile în care Iranul nu pare dispus să renunțe în fața presiunilor militare americane, Trump combină presiunea economică cu amenințarea unei noi escaladări militare.

Președintele american a susținut în repetate rânduri că operațiunile desfășurate de Statele Unite și Israel au provocat pierderi majore forțelor navale și aeriene iraniene. Oficialii de la Teheran au afirmat că pierderile directe și indirecte suferite de țară ajung la aproximativ 270 de miliarde de dolari.

În primele săptămâni ale conflictului, atacurile israeliene au eliminat o parte importantă a conducerii regimului iranian, inclusiv liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

În același timp, Iranul a reușit să pună presiune asupra Statelor Unite prin atacurile asupra unor obiective din apropierea Strâmtorii Ormuz și asupra aliaților americani din statele din Golf.

Administrația de la Washington încearcă însă să reducă percepția privind importanța strategică a strâmtorii și susține că dependența de această rută va scădea în următorii ani.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat săptămâna aceasta pentru Fox Business că Strâmtoarea Ormuz va deveni o „bucată de apă lipsită de valoare” în aproximativ doi ani, pe măsură ce noi conducte terestre vor permite transportul petrolului fără traversarea acestei zone.

Trump a distribuit joi și informații despre planurile Siriei de a transforma portul Baniyas, de la Marea Mediterană, într-o rută alternativă către piețele occidentale pentru exportatorii de petrol din Golf.

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În paralel, Iranul și Omanul au purtat discuții privind o posibilă administrare etapizată a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Analiștii: Trump adoptă o strategie de așteptare înaintea alegerilor

Analiștii consideră că administrația americană încearcă în acest moment să evite atât o escaladare majoră, cât și o înțelegere care ar putea fi percepută drept o concesie făcută Iranului.

Casa Albă susține că presiunile economice și militare afectează facțiunile radicale iraniene, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Richard Goldberg, fost consilier principal pentru probleme legate de Iran în prima administrație Trump, consideră puțin probabil ca președintele american să accepte un acord care ar permite IRGC să recapete controlul asupra strâmtorii.

„Îmi vine greu să cred că președintele ar accepta ceva ce ar reda IRGC, fie și parțial, controlul asupra strâmtorii – control care le fusese smuls anterior”, a declarat Goldberg.

La rândul său, Aaron David Miller, expert la Carnegie Endowment for International Peace, consideră că Iranul nu pare dispus să-i ofere lui Trump o „cale de ieșire din impas”, în ciuda presiunilor economice și a loviturilor suferite.

Miller apreciază că președintele american pare să fi adoptat o strategie de așteptare înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Trump evită, astfel, să reia o campanie de „presiune maximă” asupra Iranului, dar nici nu este dispus să facă o concesie majoră în privința Strâmtorii Ormuz.

„Casa Albă nu dorește un război de amploare și nici să pară că oferă concesii majore”, a spus Miller. „Abordarea adoptată le permite să evite ambele situații”, a concluzionat analistul.