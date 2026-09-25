Războiul dronelor cu rază lungă. Ucraina și Rusia se luptă pentru supremația în aer

Războiul din Ucraina, început în jurul tancurilor și dominat ulterior de artilerie, intră într-o nouă etapă. Dronele cu rază lungă de acțiune au devenit arme esențiale, capabile să lovească obiective militare, industriale și economice aflate la sute de kilometri de linia frontului, scrie The Guardian.

Militari ucraineni lansează drone spre ținte din Rusia Foto: Profimedia

În toiul nopții, după ce amenințarea de deasupra a trecut și ploaia s-a mai domolit, echipele ucrainene se pregătesc pentru o nouă misiune.

În lumina verde și roșie, greu de detectat, mai multe drone FP-2, produse de compania ucraineană Fire Point, sunt aliniate pentru decolare. Aparatele, asemănătoare unor mici avioane cu un singur motor și cu o anvergură de aproximativ șase metri, pot transporta peste 100 de kilograme de explozibili. Ținta se află în teritoriile ocupate din regiunea Lugansk, la peste 300 de kilometri distanță.

Motorul cu piston produce un zgomot asemănător celui al unui scuter. La lansare, însă, un propulsor auxiliar cu reacție schimbă complet sunetul operațiunii. O flacără puternică se desprinde de la sol și dispare în întuneric. Pentru Regimentul 413 de drone „Raid”, acesta este semnalul că misiunea a început și echipa trebuie să părăsească rapid zona.

Astfel de operațiuni au devenit o rutină pentru zeci de echipaje ucrainene. Conflictul care a început cu tancuri și a continuat cu dueluri de artilerie se transformă într-un război în care dronele și rachetele sunt folosite tot mai mult la distanțe mari de front.

Țintele nu mai sunt doar poziții militare. Sunt atacate depozite, rafinării, infrastructură energetică și alte obiective economice. Efectele se răsfrâng însă și asupra populației civile, notează The Guardian.

Ucraina își extinde atacurile la mare distanță

Ucraina și-a dezvoltat rapid capacitățile de producție și utilizare a dronelor și rachetelor, într-o încercare de a reduce diferența față de Rusia. În același timp, Moscova și-a modernizat propriul arsenal, introducând drone cu motoare cu reacție, mai rapide și mai greu de interceptat.

Regimentul „Raid”, o unitate specializată creată în urmă cu aproximativ doi ani, utilizează drone FP-2 proiectate și produse în Ucraina. Potrivit unuia dintre comandanții unității, cunoscut sub indicativul „Skipper”, ritmul operațiunilor a crescut de câteva ori.

Dacă la început o singură echipă putea efectua aproximativ două misiuni pe săptămână, acum capacitatea este de până la zece ori mai mare, spune el.

Dar războiul la distanță nu înseamnă neapărat un război mai puțin periculos.

„Și ei pot face același lucru”, spune Skipper, referindu-se la forțele ruse. Echipajele ucrainene sunt și ele ținte. „Poate că nu vezi inamicul cu ochii tăi, dar este în continuare un joc foarte periculos”, adaugă el.

FP-2 a fost prezentată public de Ucraina abia în septembrie anul trecut. Drona este destinată atacării unor obiective fortificate și perturbării logisticii rusești care alimentează frontul.

Unitățile specializate în atacuri cu drone au contribuit la încetinirea avansului terestru al Rusiei, potrivit evaluărilor occidentale citate în analiza originală. Rusia ar fi cucerit aproximativ 90 de kilometri pătrați în august, comparativ cu 505 kilometri pătrați în aceeași lună a anului precedent.

„O orchestră” de sute de drone

În cadrul forțelor ucrainene, unitățile specializate ale Forțelor Sistemelor Fără Pilot colaborează cu trupele terestre și forțele speciale.

O operațiune de amploare poate implica sute de drone lansate simultan. Militarii descriu astfel de atacuri drept o „orchestră”, în care drone mai ieftine sunt folosite pentru a identifica și deschide culoare către obiectivul final.

Unele misiuni pot presupune lansarea a până la 300 de drone, în timp ce Ucraina își propune să ajungă la aproximativ 1.000 de lansări într-o singură noapte.

FP-1, o dronă cu rază mai lungă de acțiune și un cost estimat la aproximativ 75.000 de dolari, a fost utilizată pentru atacuri asupra unor depozite, rafinării și alte obiective cu importanță militară și economică aflate adânc în teritoriul Rusiei.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, producția de petrol brut a Rusiei a scăzut cu 7,7% într-un an. Analistul Sidharth Kaushal, de la Royal United Services Institute, spune că ambele părți au devenit mai eficiente în transformarea atacurilor asupra infrastructurii aflate la distanță în efecte economice.

Cum sunt planificate misiunile

În estul Ucrainei, unitățile de drone operează, la rândul lor, în apropierea frontului din regiunea Donețk.

Znakhar, în vârstă de 33 de ani, a lucrat ca programator înainte de invazia rusă pe scară largă. În timpul zilei, el analizează imagini furnizate de sateliți occidentali și drone ucrainene de recunoaștere pentru a identifica ținte precum artileria sau sistemele rusești de bruiaj electronic.

Noaptea, echipa folosește drone Sych, care seamănă cu avioanele de modelism. În condiții meteo favorabile, echipajul poate efectua între două și șase misiuni de bombardament, la zeci de kilometri în spatele liniilor rusești.

Traseul inițial este stabilit în câteva secunde, pe o hartă digitală. Ulterior, acesta este ajustat pentru a evita zonele populate, terenurile înalte și locurile cunoscute ca fiind folosite pentru lansarea dronelor de interceptare.

Întrebat de jurnaliștii de la Guardian ce s-a schimbat în ultima perioadă, Znakhar răspunde simplu: „Mai multe drone. Drone rusești.”

Membrii echipei spun că au fost nevoiți să ia tot mai multe măsuri de precauție. Dacă în urmă cu doi ani lansările puteau fi pregătite în câmp deschis, acum unele operațiuni au loc în spații subterane.

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Unul dintre militari, Ananas, în vârstă de 30 de ani, a studiat arhitectura și a lucrat ca artist 3D într-un studio de jocuri video.

„Mă joc foarte mult”, spune el. „Așa că mă descurc bine cu un gamepad. Este un mare avantaj, pentru că acum sunt pilot.”

Este una dintre imaginile care ilustrează cât de mult s-au apropiat tehnologia militară și lumea jocurilor video în războiul modern.

Rusia introduce drone mai rapide

Rusia dispune de mult timp de rachete balistice și de croazieră capabile să lovească obiective în orice parte a Ucrainei. În primul an al invaziei pe scară largă, Moscova a importat din Iran drone Shahed cu aripi delta și ulterior a dezvoltat propriile variante.

Începând din luna mai, însă, Rusia a introdus o serie de îmbunătățiri importante, inclusiv drone propulsate de motoare cu reacție.

„Rusia nu se oprește niciodată”, a declarat Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui Volodimir Zelenski pentru tehnologie militară, într-un interviu la Kiev.

Versiunea inițială a dronei iraniene Shahed, denumită Geran-2 de Rusia, a fost modificată și echipată cu un motor cu reacție.

Noua Geran-4, cu aripi mai aerodinamice, poate atinge viteze cuprinse între 300 și 550 de kilometri pe oră. Geran-5, cu o formă alungită, poate ajunge la aproximativ 600 de kilometri pe oră.

Aceste arme sunt însoțite de o nouă rachetă de croazieră ușoară, denumită Banderol.

Potrivit estimărilor prezentate în analiza originală, Rusia intenționează să producă în 2027 aproximativ 36.000 de drone Shahed propulsate de motoare cu reacție, alte 10.000 de sisteme Banderol și un număr similar de rachete de croazieră ieftine, cunoscute sub numele de Dan-T.

Aceste arme ar putea fi folosite în special împotriva infrastructurii ucrainene de electricitate, încălzire și alimentare cu apă în timpul iernii.

Motoarele Telefly folosite de noile drone sunt produse în China. Viteza mai mare le oferă un avantaj față de interceptoarele ucrainene proiectate pentru generația mai veche de drone Shahed.

Potrivit datelor citate în analiză, rata de interceptare a dronelor Shahed, care depășea anterior 90%, a coborât la aproximativ 60% în cazul modelelor rusești mai noi.

Atacurile afectează tot mai mult infrastructura civilă

Într-un atac neobișnuit desfășurat dimineața, drone rusești cu motoare diferite au lovit miercuri centrul Kievului. O piață din apropierea gării centrale și a districtului de afaceri a fost bombardată. Două persoane au fost ucise și alte 41 au fost rănite.

La sfârșitul lunii august, o dronă Geran-4 a lovit un depozit de muniții în localitatea Myla, în apropiere de Kiev. Atacul s-a soldat, potrivit sursei citate, cu 38 de morți și a provocat distrugeri unor locuințe din apropiere.

O altă dronă a lovit sediul serviciului ucrainean de informații interne, SBU, în centrul capitalei. Există, însă, suspiciunea că în ultima etapă a zborului aparatul ar fi putut fi controlat de un agent rus aflat la sol.

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Atacurile repetate asupra depozitelor au afectat și aprovizionarea magazinelor din Kiev. În luna august au fost lovite depozite aparținând unor lanțuri de supermarketuri, iar la începutul lui septembrie au fost vizate benzinării din capitală.

Ucraina publică frecvent imagini cu operațiuni reușite împotriva unor obiective din Rusia. Impactul total al acestor atacuri este însă mai greu de evaluat.

Skipper spune că, în primăvară, echipajele ucrainene puteau observa aproape în fiecare noapte sisteme rusești distruse. Din iunie și iulie, însă, situația s-a schimbat.

Surse militare ucrainene afirmă că Rusia și-a îmbunătățit capacitățile de bruiaj electronic, iar dronele de atac ieftine sunt, în consecință, mai puțin precise.

Un război cu un cost tot mai mare pentru civili

Pe măsură ce atacurile la distanță se intensifică, numărul victimelor civile crește.

Potrivit unor date recente ale Organizației Națiunilor Unite, 2.222 de persoane au fost ucise în Ucraina în primele opt luni ale anului 2026, mai multe decât în întregul an 2025. Numai în august au fost raportate 368 de persoane ucise în Ucraina și alte 113 în Rusia.

Depozitele unor supermarketuri ucrainene, ale companiei poștale Nova Poshta și ale unor grupuri de comerț electronic au fost lovite de cel puțin 32 de ori. În Rusia, depozitele companiilor Wildberries și Ozon au fost atacate de 17 ori de forțele ucrainene, potrivit datelor citate.

Pentru Ucraina, presiunea economică este considerabilă. Țara trebuie să finanțeze în continuare războiul într-un moment în care bugetul militar este deja suprasolicitat și în care, potrivit estimărilor citate, ar avea nevoie de încă aproximativ 40 de miliarde de lire sterline pentru anul următor.

Rusia dispune de avantaje structurale, spune analistul Sidharth Kaushal: o gamă mai diversificată de arme cu rază lungă de acțiune, o rețea mai extinsă de apărare antiaeriană și o economie care dispune de mai mult spațiu de manevră după ani de război.

Cu toate acestea, niciuna dintre cele două părți nu pare aproape de o înfrângere sau de o criză militară decisivă.

Următoarele luni ar putea aduce însă noi teste. Rusia ar putea încerca să mobilizeze până la 300.000 de oameni după alegerile parlamentare, în timp ce Ucraina trebuie să își asigure finanțarea și, mai urgent, să treacă printr-o nouă iarnă sub amenințarea atacurilor asupra infrastructurii.