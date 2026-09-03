Chișinăul protestează față de planul Rusiei de a deschide 16 secții de vot în Transnistria. Ambasadorul Oleg Ozerov, convocat la MAE

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a convocat joi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, după ce Moscova și-a anunțat intenția de a organiza 16 secții de vot în regiunea transnistreană pentru alegerile legislative din Rusia.

Chișinăul protestează față de planul Rusiei de a deschide 16 secții de vot în Transnistria. Foto: gov.ro

Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest, iar autoritățile moldovene au cerut Moscovei să renunțe la deschiderea secțiilor de vot din stânga Nistrului. Alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei sunt programate în perioada 18-20 septembrie, notează News.ro.

MAE de la Chișinău a subliniat că orice proces electoral organizat pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să aibă acordul prealabil și explicit al autorităților constituționale ale țării.

În aceste condiții, autoritățile moldovene consideră inacceptabilă deschiderea unor secții de vot în regiunea transnistreană fără aprobarea Chișinăului.

Disputa a izbucnit după ce liderul regimului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunțat săptămâna trecută că Rusia intenționează să organizeze 17 secții de vot în regiunea transnistreană pentru alegerile parlamentare.

A doua zi, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a precizat că Ambasada Rusiei a coordonat cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova deschiderea unei singure secții de vot, la Chișinău.

În schimb, planul privind celelalte 16 secții, care ar urma să fie organizate în stânga Nistrului, a fost calificat de autoritățile moldovene drept „inacceptabil”.

Ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, anunțase miercuri că Chișinăul va transmite Moscovei o notă oficială de protest.

„Vom face acest lucru cunoscut inclusiv prin nota de protest care urmează să o transmitem Federației Ruse”, a declarat Popșoi.

Ministrul a avertizat că orice secție de vot organizată în Republica Moldova fără acordul autorităților constituționale reprezintă „un demers neprietenos”.

Conflictul diplomatic apare în contextul pregătirilor pentru alegerile legislative din Rusia, pentru care Moscova intenționează să organizeze scrutinul și în regiunea transnistreană, teritoriu nerecunoscut internațional și aflat în afara controlului efectiv al autorităților de la Chișinău.